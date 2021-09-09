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Новини За кордоном
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корупція (4070) Чехія (998) Бабіш (37)

Син прем'єра Чехії Бабіша дає поліції свідчення про те, як його вивезли в окупований Крим через гучний корупційний скандал

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Син прем'єра Чехії Бабіша дає поліції свідчення про те, як його вивезли в окупований Крим через гучний корупційний скандал

Син прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабіш-молодший у четвер вранці прибув до поліцейського відділку в центрі Праги, щоб дати свідчення про те, що його нібито відправили в окупований Крим, щоб "сховати" на тлі гучного розслідування можливих корупційних дій його батька.

Про це повідомляє місцеве видання Novinky, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він сказав журналістам, що йому нема чого боятися, тому що саме він постраждав. Поліція раніше не змогла допитати Бабіша-молодшого, оскільки він тривалий час проживав у Швейцарії. Однак з липня він перебуває в Чехії і публічно виступає проти свого батька.

"Я зараз зосереджуюся, у мене немає коментарів. Я в іншому настрої, я нічого не скажу", - сказав 38-річний Бабіш-молодший журналістам.

Син прем’єр-міністра звернувся до поліції щодо поїздки до Криму у січні 2018 року. Поліція розслідувала справу за підозрою у затриманні та обмеженні особистої свободи. На підставі сьогоднішнього допиту вони вирішать, чи продовжувати розслідування.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС. У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн становив грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Прем’єр-міністр Чехії відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" належить його дітям.

Син чеського прем’єра у 2018 році розповів журналістам, що батько хотів сховати його після гучного скандалу. За його словами, він проти власної волі опинився в окупованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Чехії Бабіш щодо слів проросійського президента Земана про нову версію вибухів у Врбетіце: Не можу пояснити, чому він наполягає на цьому

Ключову роль у переміщенні Бабіша-молодшого у Крим відіграло подружжя Протопопових, яке працювало на прем'єр-міністра Чехії. Дружина Діта Протопопова була радником Міністерства охорони здоров’я та психіатром, яка лікувала Бабіша-молодшого. Її чоловік, росіянин Пьотр Протопопов, за словами сина чеського прем’єра, відвіз його до Криму.

Андрей Бабіш підтвердив, що його син був в окупованому Криму, однак заявив, що його перебування було там законним і не було викраденням.

Пізніше стало відомо, що син Бабіша під час перебування в анексованому Криму познайомився з українкою, за якою потім вирушив у Кривий Ріг.

Прем'єр-міністр стверджує, що його син страждає на шизофренію, і заперечує його версію. Судове переслідування членів сім'ї Бабіша у справі про "Гніздо лелеки" вже припинено. Тепер тільки прем’єру та його колишній радниці висунуті звинувачення, обидва заперечують свою провину.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
После того как ЕС обвинил Бабиша в разворовывании европейских субсидий на сельское хозяйство (он раздал их своим родственникам), вдруг оказалось что Петров и Баширов взорвали пол-Чехии. И Бабишу понадобилась срочная защита о агрессора. Сын премьера Чехии Бабиша дает полиции показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым из-за громкого коррупционного скандала - Цензор.НЕТ 5646
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09.09.2021 15:29
+2
не мешает коррупция быть в ес и нато?
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09.09.2021 14:56
+2
Дело не в коррупции, а в ОТНОШЕНИИ к ней... Полиция спокойно допрашивает ДЕЙСТВУЮЩЕГО премьера... А тут от госизмены год прячутся и делают вид, что ничего не произошло... Про "тут можно хорошо прибарахлится" даже речь не идет...
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09.09.2021 15:26
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не мешает коррупция быть в ес и нато?
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09.09.2021 14:56 Відповісти
Дело не в коррупции, а в ОТНОШЕНИИ к ней... Полиция спокойно допрашивает ДЕЙСТВУЮЩЕГО премьера... А тут от госизмены год прячутся и делают вид, что ничего не произошло... Про "тут можно хорошо прибарахлится" даже речь не идет...
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09.09.2021 15:26 Відповісти
А как Вы прокомментируете случай с бурисмой и последующими событиями, когда отстранили целого генпрокурора, когда он туда копнул?
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09.09.2021 15:46 Відповісти
А что там с Бурисмой было? К чему ваши передергивания?) У того Генпрокурора тогда уже было накопилось столько косяков, что об его увольнении не говорил только ленивый))) И про Бурисму этот прокурор "вспомнил" только после интервью с Байденом))) У вас зебиров во всех с памятью туго?))) Только верите Г+Г?)))Так что там ваше "новое лицо"?))) Он же не такой как все, чего ссылаетесь на попередников?)))
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09.09.2021 19:03 Відповісти
Неужели вывезли как Николу Чавуса с мешком на голове и в багажнике? Сын премьера Чехии Бабиша дает полиции показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым из-за громкого коррупционного скандала - Цензор.НЕТ 1045
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09.09.2021 14:57 Відповісти
ну прямо янукович№2
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09.09.2021 14:59 Відповісти
После того как ЕС обвинил Бабиша в разворовывании европейских субсидий на сельское хозяйство (он раздал их своим родственникам), вдруг оказалось что Петров и Баширов взорвали пол-Чехии. И Бабишу понадобилась срочная защита о агрессора. Сын премьера Чехии Бабиша дает полиции показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым из-за громкого коррупционного скандала - Цензор.НЕТ 5646
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09.09.2021 15:29 Відповісти
но коррупция в Украине)
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09.09.2021 15:50 Відповісти
Все просто, как 2 копейки. Или ЕС НАТО США играют с рашкой в одну игру, либо они до усрачки боятся рашку, либо куплены с потрохами (что вероятнее всего), либо у пуйла на каждого есть компромат.
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09.09.2021 16:00 Відповісти
Сподіваюсь, наші прикордонники взяли цього типа на замітку раз він незаконно пробував у Криму
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09.09.2021 18:28 Відповісти
Заразились от кацапов корупцыоновирусом. Нужно перестать даватт неналогоплательщикам право выборов. Схерали я иду голосовать а 7 пенсов на моих налогах выбирают дегенератов. Я готов отказаться от голоса на пенсии если не буду платить в бюджет.
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09.09.2021 18:29 Відповісти
Це якісь три мішка гречаної вовни.
...Крони,конференц-центр Гніздо Лелеки,побут в Швейцарії, схрон на Кримі (від кого!?), подружжя кацапів, наречена з Кривбасу, шизофренія, татусь прем'єр...
Все змішалося 🤯🙀
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09.09.2021 18:50 Відповісти
 
 