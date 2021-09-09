Син прем'єра Чехії Бабіша дає поліції свідчення про те, як його вивезли в окупований Крим через гучний корупційний скандал

Син прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабіш-молодший у четвер вранці прибув до поліцейського відділку в центрі Праги, щоб дати свідчення про те, що його нібито відправили в окупований Крим, щоб "сховати" на тлі гучного розслідування можливих корупційних дій його батька.

Про це повідомляє місцеве видання Novinky, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він сказав журналістам, що йому нема чого боятися, тому що саме він постраждав. Поліція раніше не змогла допитати Бабіша-молодшого, оскільки він тривалий час проживав у Швейцарії. Однак з липня він перебуває в Чехії і публічно виступає проти свого батька.

"Я зараз зосереджуюся, у мене немає коментарів. Я в іншому настрої, я нічого не скажу", - сказав 38-річний Бабіш-молодший журналістам.

Син прем’єр-міністра звернувся до поліції щодо поїздки до Криму у січні 2018 року. Поліція розслідувала справу за підозрою у затриманні та обмеженні особистої свободи. На підставі сьогоднішнього допиту вони вирішать, чи продовжувати розслідування.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС. У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн становив грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Прем’єр-міністр Чехії відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" належить його дітям.

Син чеського прем’єра у 2018 році розповів журналістам, що батько хотів сховати його після гучного скандалу. За його словами, він проти власної волі опинився в окупованому Криму.

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Ключову роль у переміщенні Бабіша-молодшого у Крим відіграло подружжя Протопопових, яке працювало на прем'єр-міністра Чехії. Дружина Діта Протопопова була радником Міністерства охорони здоров’я та психіатром, яка лікувала Бабіша-молодшого. Її чоловік, росіянин Пьотр Протопопов, за словами сина чеського прем’єра, відвіз його до Криму.

Андрей Бабіш підтвердив, що його син був в окупованому Криму, однак заявив, що його перебування було там законним і не було викраденням.

Пізніше стало відомо, що син Бабіша під час перебування в анексованому Криму познайомився з українкою, за якою потім вирушив у Кривий Ріг.

Прем'єр-міністр стверджує, що його син страждає на шизофренію, і заперечує його версію. Судове переслідування членів сім'ї Бабіша у справі про "Гніздо лелеки" вже припинено. Тепер тільки прем’єру та його колишній радниці висунуті звинувачення, обидва заперечують свою провину.