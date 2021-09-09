"Укрзалізниця" перебуває у критичному стані через корупцію та невігластво топменеджменту УЗ, - звіт ТСК ВР

Тимчасова слідча комісія визнала, що "Укрзалізниця" перебуває в критичному стані через корупцію та непрофесійність керівництва.

Про це заявила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, передає Цензор.НЕТ.

"Стан, в якому опинилося державне підприємство "Укрзалізниця", вже не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання. Це перевезення вантажів і це перевезення пасажирів. Наша ТСК у проміжному звіті назвала конкретні прізвища справжніх винуватців такого стану "Укрзалізниці". Насамперед це топменеджмент цієї компанії, які не є професійними, кваліфікованими залізничниками, а їхня корупція та невігластво завдають непоправних втрат державному перевізнику", - зазначила Гришина.

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Депутатка наголосила, що тимчасова слідча комісія дійшла висновку, що керівництво не береже і не розвиває державне підприємство. Зокрема, перевіркою було встановлено втрату третини вартості основних фондів та хронічне невиконання інвестиційних планів.

"За 5 років, які ми досліджували, "Укрзалізницею" план капіталовкладень виконано лише на 65%. І уявіть собі, що не освоєно в цьому напрямі майже 30 млрд гривень. Унаслідок цього інфраструктура нашої залізниці перебуває у критичному стані. Внаслідок цього питання безпеки руху в Україні стало вже просто швидше дивом, ніж правилом", - сказала Гришина.

Раніше член Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв повідомив, що згідно з висновками ТСК через тотальну корупцію та неефективний менеджмент "Укрзалізниця" щороку втрачає понад 10 млрд грн.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в "Укрзалізниці", провести реформу та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.