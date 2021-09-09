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Новини Політика України
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ВР (11730) ТСК (343) Укрзалізниця (2038) Гришина Юлія (38)

"Укрзалізниця" перебуває у критичному стані через корупцію та невігластво топменеджменту УЗ, - звіт ТСК ВР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тимчасова слідча комісія визнала, що "Укрзалізниця" перебуває в критичному стані через корупцію та непрофесійність керівництва.

Про це заявила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, передає Цензор.НЕТ.

"Стан, в якому опинилося державне підприємство "Укрзалізниця", вже не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання. Це перевезення вантажів і це перевезення пасажирів. Наша ТСК у проміжному звіті назвала конкретні прізвища справжніх винуватців такого стану "Укрзалізниці". Насамперед це топменеджмент цієї компанії, які не є професійними, кваліфікованими залізничниками, а їхня корупція та невігластво завдають непоправних втрат державному перевізнику", - зазначила Гришина.

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Депутатка наголосила, що тимчасова слідча комісія дійшла висновку, що керівництво не береже і не розвиває державне підприємство. Зокрема, перевіркою було встановлено втрату третини вартості основних фондів та хронічне невиконання інвестиційних планів.

"За 5 років, які ми досліджували, "Укрзалізницею" план капіталовкладень виконано лише на 65%. І уявіть собі, що не освоєно в цьому напрямі майже 30 млрд гривень. Унаслідок цього інфраструктура нашої залізниці перебуває у критичному стані. Внаслідок цього питання безпеки руху в Україні стало вже просто швидше дивом, ніж правилом", - сказала Гришина.

Раніше член Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв повідомив, що згідно з висновками ТСК через тотальну корупцію та неефективний менеджмент "Укрзалізниця" щороку втрачає понад 10 млрд грн.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в "Укрзалізниці", провести реформу та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
"Укрзализныця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и невежества топ-менеджмента УЗ, - отчет ВСК ВР - Цензор.НЕТ 1114
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09.09.2021 14:59
+15
"Укрзалізниця" перебуває у критичному стані через корупцію та невігластво топменеджменту УЗ, - звіт ТСК ВР - Цензор.НЕТ 4198
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09.09.2021 15:14
+13
Надо серОже зарплату поднять в два раза...и дать ему еще два года...и все в уз наладится...😀
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09.09.2021 15:01
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"Укрзализныця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и невежества топ-менеджмента УЗ, - отчет ВСК ВР - Цензор.НЕТ 1114
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09.09.2021 14:59 Відповісти
"Укрзалізниця" перебуває у критичному стані через корупцію та невігластво топменеджменту УЗ, - звіт ТСК ВР - Цензор.НЕТ 4198
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09.09.2021 15:14 Відповісти
Укрзалізниця втратила в 2014-2015 роках більшість доходів, бо гривня послабла по відношенню до долара, а ціни на вантажні перевезення, які були прив'язані до долара, не були індексовані в 3,5 рази! олігархи не давали індексувати ціни на вантажні перевезення і Укрзалізниця пішла в мінус. Поляк Бальчун, який став керівником Укрзалізниці, в першу чергу почав піднімати тарифи на вантажні перевезення на 15% і це дозволило вийти на прибуткову роботу Укразлізниці, після 20 млрд. грн збитків в 2014 році. Тому висновки парламентської слідчої комісії це брехня - намагання перекласти відповідальність за збитки Укрзалізниці з олігархів на менеджмент компанії! Потрібно індексувати вантажні тарифи до рівня 2013 року, а це означає підняти їх в 3,5 рази і це дозволить вийти на рівень доходності Укрзалізниці 2013 року, а далі потрібно піднімати вантажні тарифи до рівня міжнародних та европейських, тобто піднімати від сьогодняшнього рівня в 5-10 разів!
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09.09.2021 15:24 Відповісти
Надо серОже зарплату поднять в два раза...и дать ему еще два года...и все в уз наладится...😀
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09.09.2021 15:01 Відповісти
зато сєрлєщ отримує свої 300тис регулярно, дєлає Зе владі ануслінгус та баригу лає
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09.09.2021 15:02 Відповісти
там всё в жопе...где это видано,чтоб в 21 веке,700 км на поезде,ехалось 13 часов?
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09.09.2021 15:04 Відповісти
зато можно побухать в купе, а в плацкарте так вообще и друзей новых найти "Укрзалізниця" перебуває у критичному стані через корупцію та невігластво топменеджменту УЗ, - звіт ТСК ВР - Цензор.НЕТ 3764
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09.09.2021 15:17 Відповісти
"Мужчина, снимите свои носки или будем что-то решать! "(С)
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09.09.2021 15:52 Відповісти
сірамно ні павєрю, шта сєрлєщ купіл елітную квартіру на коррупционниє дєньгі!
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09.09.2021 15:06 Відповісти
Это случилось после того, как серлещу в помощь, бенин слуга клоун, назначил *****.
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09.09.2021 15:06 Відповісти
Лещ в набсовете, топменеджмент это другие люди, если что.
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09.09.2021 15:12 Відповісти
СерЛєщ мав би контролювати роботу топ-менеджерів.
Замість цього він вилизує Зєлю та дєрьмака.
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09.09.2021 15:28 Відповісти
Нові "менеджери" прийдуть і скажуть виділіть нам з держбюджету 50 млрдна "реформи",компанія державна тому можна красти там без кінця.
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09.09.2021 15:06 Відповісти
В этой конторе явно назревает нечто Глобальное. Уж очень её усиленно банкротят, в СМИ. Как и металлургию, в тех же СМИ. Эти два банкротства, усиленно рекламируемые, уступят только барановирусу, по проценту контента. Вывод: точно- Задница!
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09.09.2021 15:08 Відповісти
Та не тільки в цій конторі, смердить із всіх "щілин", куди не кинь всюди клин. Пліснява,особливо зелена, пошкодшує все.
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09.09.2021 15:17 Відповісти
ее 30 лет назад нужно было продать
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09.09.2021 15:48 Відповісти
Дважды выстреливший в себя Г.Н.Кирпа доказал обратное.
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09.09.2021 16:40 Відповісти
А что, поляк рок-музыкант, не помог?
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09.09.2021 15:22 Відповісти
"...невігластво топменеджменту" - цікаво, а хто призначає таких невігласів? Я думаю, що їх призначають, такі ж самі невігласи, ось тому в галузі і криза!
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09.09.2021 15:23 Відповісти
Вывод ясен - виноват ПОРОШЕНКО
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09.09.2021 15:28 Відповісти
Знаменне явище! Укрзалізницю роз'їла корупція як тільки наглядову раду очолив головний антикорупціонер!
Якось забули, що той головний анткорупціонер ввійшов, свого часу, у ВР маючи лише залисини, окуляри і портфель, а вийшов через дорогущій пентхаус.
Залізниця в дупу наглядач в цезарі!
"Укрзалізниця" перебуває у критичному стані через корупцію та невігластво топменеджменту УЗ, - звіт ТСК ВР - Цензор.НЕТ 2727
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09.09.2021 15:30 Відповісти
весь этот балаган для того, чтобы не поднимать цены на перевозку продукции бени и ахметки. всё.
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09.09.2021 15:49 Відповісти
А кто-кто там главный советник-антиКАРРупционер с полумиллионной зп/мес???
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09.09.2021 16:38 Відповісти
 
 