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Зміни всього Кабміну точно не буде, принаймні найближчим часом, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зміни всього Кабміну точно не буде, принаймні найближчим часом, -

У "Слузі народу" вважають, що певні кадрові зміни в Кабміні можуть піти на користь.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила заступник голови фракції монобільшості Євгенія Кравчук.

"Офіційно ні розмов із фракцією, ні якихось написаних заяв, наскільки я знаю, зараз немає. Узагалі, кадрові зміни - це нормально. Не треба цього лякатися, боятися... Точно не буде зміни всього уряду. Принаймні найближчим часом. Я не бачу таких якихось сигналів. А з приводу конкретних прізвищ - я не хочу вибігати попереду якихось офіційних заяв або обговорень із фракцією", - наголосила парламентар.

Як приклад нардеп назвала зміну голови МОЗ Степанова на Ляшка.

"Я вважаю, що нормально працює відомство, і в плані вакцинації нормальні темпи", - додала Кравчук.

Інтерв'ю із заступником голови фракції "Слуга народу" Євгенією Кравчук для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Да пора уже ваш зоопарк в полном составе гнать. Вы ж позорище всей страны. Слуги сраные, неизвестно кого.
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09.09.2021 16:16 Відповісти
Министров новых нет, да нормальные люди с этой властью не хотят иметь ничего общего.
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09.09.2021 16:24 Відповісти
Заседание кабмина
Зміни всього Кабміну точно не буде, принаймні найближчим часом, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7494
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09.09.2021 16:27 Відповісти
Так зрозуміло ж, що від перестановки місць доданків сума не міняється, та і Глібов в байці про "Квартет" (******** Квартал) висловив майже аналогічну думку.
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09.09.2021 18:47 Відповісти
Назначить Ю. Тимошенко премьер-министром (она же просила об 'этом) и от членов действующего правительства никого не останется! Она умела эффективно работать даже в условиях противодействия со стороны президента Ющенко и ВР Украины! Может В, Путин ее любил? Это было бы хорошо в плане возможности прекращения войны с Россией! Или вы на кума Путина В. Медведчука надеетесь? ОПЗЖ и за них голосовавшие?
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09.09.2021 19:53 Відповісти
 
 