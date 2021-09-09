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У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли. ДОКУМЕНТ

У Хусті (Закарпатська область) вулицю Валентини Терешкової перейменували на честь офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли, який загинув на Донбасі в 2016 році.

Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов, передає Цензор.НЕТ.

"У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь командира взводу окремої зведеної штурмової роти "Карпатська Січ" 93-ї ОМБр Мирослав Мисли, який загинув 2 жовтня 2016 поблизу села Кримське Луганської області", - розповів він.

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"Перша вулиця в Україні на честь героя російсько-української війни Мирослава Мисли! Було підтримано нашу пропозицію перейменувати вулицю Валентини Терешкової у місті Хуст, що на Закарпатті. На честь нього обов'язково має з'явитися вулиця в Харкові. Мирослав жив у Харкові, навчався в Харківському національному університеті імені В. Каразіна, був активним учасником харківського Євромайдану. Наприкінці 2016 року петиція на сайті Харківської міської ради набрала необхідні 5000 підписів. Автор пропонував перейменувати проспект Героїв Сталінграда на честь загиблого воїна, але громадськість отримала відмову", - розповіли в пабліку "Декомунізація. Україна".

Мирослав Мисла - доброволець "Карпатської Січі", український офіцер, викладач історії за освітою, загинув 2 жовтня 2016 року в бойовому зіткненні з російськими терористами поблизу села Кримське на Луганщині. У тому бою були ліквідовані щонайменше 4 путінські найманці.

Дивіться також: Як загинув патріот України Мирослав Мисла. ФОТО

У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли 01
У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли 02
У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Мне гараздо ближе тот солдат,что жизнь за меня отдал. Чем баба которую посадили на ракету,чтобы доказывать величие совка.
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09.09.2021 15:55
+19
Эта баба еще и враг Украины. Она жива и заседает во вражеской думе.
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09.09.2021 16:00
+14
Плохо, что после 7,5 лет войны до сих пор улица была названа в честь этой обезьяны Терешковой.
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09.09.2021 15:58
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Понад Хустом ворон кряче
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09.09.2021 15:51 Відповісти
Карпа́тська Украї́на (до 26 жовтня 1938 Підкарпатська Русь)

17 березня 1939 на третій день окупації Карпатської України мадярські жандарми гнали на перевал через села Нижні Ворота, Верб'яж, Завадка колони полонених, переважно галичан-вояків Карпатської Січі і передали їх польській прикордонній службі, яка розмістила полонених у підвалах своїх казарм. Наступного дня, 18 березня 1939, до сходу Cонця полонені були розділені на колони, відконвойовані вліво і вправо від перевалу по лінії кордону приблизно на півтора-два кілометри і розстріляні на закарпатській стороні над селами Нова Розтока і Верб'яж та між селами Петрусовицею, Жупанами і Лазами.

Число розстріляних, за оцінками свідків, становило 500-600 полонених.


коли почалась "Волиньська трагедія" і чому
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09.09.2021 16:00 Відповісти
Мне гараздо ближе тот солдат,что жизнь за меня отдал. Чем баба которую посадили на ракету,чтобы доказывать величие совка.
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09.09.2021 15:55 Відповісти
Эта баба еще и враг Украины. Она жива и заседает во вражеской думе.
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09.09.2021 16:00 Відповісти
И она там орала, как оглашенная :" Снимите меня отсюда!!!" Ничего не выполнила из поставленных задач... Это рассказывала Марина Попович- военный лётчик-испытатель 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР, 102-кратный рекордсмен мира и т.д. Ее резюме- не хрен ткачих в космос посылать!
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09.09.2021 16:25 Відповісти
Плохо, что после 7,5 лет войны до сих пор улица была названа в честь этой обезьяны Терешковой.
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09.09.2021 15:58 Відповісти
Тут работы непочатый край: 8 марта, гагарина, терешковой, д.донского, и т.д.
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09.09.2021 16:03 Відповісти
А сколько еще улиц ленина по стране............... У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 4916
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09.09.2021 16:34 Відповісти
для Харькова - герой - жуков, с его победоносным слоганом - "бабы еще нарожают" и вагонами добра из побежденной Германии...
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09.09.2021 15:58 Відповісти
У Львові вулиці з ім'ям цієї придуркуватої ткачихи немає вже скоро як 30 років.
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09.09.2021 16:04 Відповісти
В Одессе в 2016 г. улица Валентины Терешковой стала улицей Героев Крут, .
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09.09.2021 16:28 Відповісти
Хммм, вот всю жизнь живу в Одессе и не знал что переименовали.
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09.09.2021 21:20 Відповісти
Это та терешкова, что обосралась в космосе??
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09.09.2021 16:05 Відповісти
Абсолютно вірно. Щось мені підказує, що Бєлка і Стрєлка до подібної ганьби не опустилися на відміну від цього опудала.
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09.09.2021 16:16 Відповісти
У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 2088штаа???
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09.09.2021 16:08 Відповісти
это она "передернула" хло до обнуления У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 2330
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09.09.2021 16:16 Відповісти
Рога приделать - и вылитый Сотона !
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09.09.2021 16:33 Відповісти
Это реинкарнация Оззи Осборна.
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09.09.2021 16:38 Відповісти
Парашютистку Терешкову постоянно путаю с террористкой Зоей Космедемянской . У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 9033
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09.09.2021 16:14 Відповісти
Очень хорошо, что им героя увековечено в названии улицы.....Надеюсь, и Харьков дозреет до проукраинских названий....
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09.09.2021 16:15 Відповісти
Хусту, респект! Харків, а-у! Герої не вмирать!
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09.09.2021 16:36 Відповісти
У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 8088
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09.09.2021 16:49 Відповісти
коли вже редактори навчаться не перекладати на русіш українські прізвища.
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09.09.2021 17:12 Відповісти
За полет космический Хрущев подарил Терешковой кукуруз автоматический У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли - Цензор.НЕТ 2336
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09.09.2021 18:39 Відповісти
В Одессе тоже пора переименовать улицу это старой маразматички, выжившей из ума.
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09.09.2021 21:18 Відповісти
 
 