"Ця пружина вилетить проти вас", - нардеп Гузь про тиск Зеленського і Єрмака на Кличка
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Офіс Президента тероризує столичну владу, щоб змусити Кличка публічно відмовитися від президентських амбіцій.
Про це заявив народний депутат, член Комітету з питань організації державної влади Ігор Гузь під час розгляду проєкту Закону "Про Київ - столицю України", передає Цензор,НЕТ.
"Ситуація, яку ми зараз бачимо щодо Кличка, вона має абсолютно політичний підтекст. І в цій країні всі, хто розуміються на політиці, знають, що Офіс Президента, Зеленський, Єрмак, "Слуга народу" хочуть змусити Кличка публічно відмовитися від президентських амбіцій. Я не в команді Кличка, я представляю іншу політичну силу. Але мені особисто, як людині демократичних поглядів, яка стояла на Майдані, категорично не подобається, що чинна влада створює терор Київській міській раді. Щотижня десятки обшуків. Причому, ви розумієте, як це робиться. Там рік нічого не було, а потім натискається в Офісі президента кнопка і починається шквал цих усіх процесів", - сказав Гузь.
Народний депутат зазначив, що законопроєкт "Слуг народу", який скорочує повноваження мера столиці, є тиском на Віталія Кличка.
"Те ж стосується цього законопроєкту. Вони бачать у ньому конкурента. Тому, мовляв, ти нам не даєш публічної обіцянки не йти на вибори президента, ми тобі, значить, піднімаємо законопроєкт - на тобі. Будемо розвивати тему з КМДА і так далі. Хоча два роки цього законопроєкту не було", - зазначив політик.
Гузь публічно звернувся до "Слуги народу" і закликав припинити незаконні дії.
"Я хочу, щоб "Слуги народу" знали, що такі речі рано чи пізно, особливо за півроку до виборів - парламентських або президентських - як пружина зіграють проти Зеленського, проти партії. Треба шукати інші інструменти, ніж змушувати ховатися в кутку. Ви повинні розуміти, що сьогодні дуже багато людей дивляться на цю ситуацію. Якщо ви хочете поставити в стійло мера столиці, повірте, маса людей, органів місцевого самоврядування дивляться на цю ситуацію. І рано чи пізно ця пружина вилетить проти вас", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Один із братів тоді сказав - ну так хочеться взяти за вухо і викинути...
У політиці треба мати потужний розум, а не м'язи.
Найвеличніший розум ********** на форумі в Давосі
(в цей час в залі залишилась лише команда підтримки що приїхала з гігантом думки)
(для довідки, коли декілька років тому виступав Порошенко, були зайняті навіть сходи командами журналістів)
Таке враження, що вас клонують.
Нова розв'язка (шляхопровід) - це така, яка збудована там, де її раніше не було, а не відновлена стара. Так ось, за Кличка не збудували жодної НОВОЇ розв'язки, лише відновлюють старі.
Та й мене, як киянина, перш за усе турбує мій рідний Київ.
На Юри і на Гавела - так реконструкція, тут питань нема!
Навіть діти знають та бачили, як разом з голандцями замінили стару конструкцію шляхопроводу, але це лише заміна старої конструкції, а не новий шляхопровід.
До речі, це тотальна ганьба, що боксер-імбецил не може завершити роботи на цій площі під різними смішними причинами.
Яку нову трасу збудували?
Так, деякі мости саме добудовують, але ваш боксер-імбецил навіть цього зробити не може. Постійно обіцяє відкрити рух Подільським мостом... й постійно обсирається.
Далі, шмат Житомирської траси бетонний (об'їзд Житомира)... Ну і купа доріг меншого значення на кшталт Батурин-Конотоп.
І читай, що казав міністр бариги:
"Не забуваємо про дорогу Дніпро-Решетилівка, на якій днями здали першу бетонну ділянку протяжністю приблизно 1,7 км. Це ділянка дороги дуже гарної якості з гарантією на 28 років. Це рекорд для України. Раніше в Україні так не будували. Бетонна Варшавська траса була побудована за зовсім іншими параметрами", - сказав Омелян, відповідаючи на питання про плани ремонту доріг на 2019 рік.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2684932-persa-ukrainska-betonna-doroga-mae-28-rokiv-garantii-omelan.html
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Навіть міністр порошенка називає Н-31 "першою українською бетонною дорогою".
Варшавська траса - збудована у 70-х роках автодорога на переважній протяжності мала цементно-бетонне покриття. До ремонту це покриття не відповідало ******** вимогам по рівності та міцності.У 2006 розпочато реконструкцію (розширення та покращення якості покриття).
За Юща відремонтували:
- Варшавську трасу
- Кіпті-Глухів-Бачівськ (московську)
- Київ-Чоп.
Зараз будують/ремонтують у рази більше, ніж за Юща. За безперечний факт.
Омелян чітко сказав про інші параметри. Чи ти читати не вмієш? Я міркую, що профільний міністр краще за тебе знає.
https://news.finance.ua/ua/news/-/488300/klychko-vidmovyvsya-peredaty-podilsko-voskresenskyj-mist-ukravtodoru
А там гитары, а там цыгане
И что душа захочет - выбирай
И где-то здесь начинается рай....
ну, что тут еще можно добавить?!
А ця світлина "найвеличнійшого" демонструє, чого ми досі не в НАТО.
Реально після Омельченка Кличко - кращий мер Києва
Згоден, Омеля кращий, але Кличко однозначно кращий за Космоса і ПОпова!