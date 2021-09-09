"Тищенко – збочена мавпа, тягнув мене з трибуни, і тепер Зеленський дав команду Арахамії мене відсторонити від засідань", - Лерос
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп Гео Лерос прокоментував ініціативу голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про його відсторонення від засідань парламенту.
Про це нардеп Лерос повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Зеленський дав команду Арахамії здійснити відсторонення мене від засідань Верховної ради "нічібто" через бійку з Тищенком! Уявіть цинізм цих виродків! Подивіться відео, не було ніякої бійки! Ця збочена мавпа, яка в дев’яності торгувала героїном, вдерлася за трибуну і намагалася мене кудись тягнути…де тут бійка???" - підкреслив нардеп.
За його словами, Зеленський "придумав цікавий інструмент, щоб не чути його критики в залі".
"На мене кожен раз буде кидатись ця тварина, після чого мене на 5 засідань позбавлятимуть права відвідувати засідання ради! Це нові стандарти Зеленського, звикайте! Януковичу таке навіть не снилось!" - підсумував Лерос.
Нагадаємо, сьогодні "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу вагнерівців у ВР.
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Ну хоть бы один зелепупик здесь написал в оправдание действий своих даунов.
73 % - АУ!!!ГДЕ ВЫ?
© пересічна бібізяна 🦧🦧🦧🦍🦍🦍
Даже регионалы не вызывали такого отвращения...
Матвій Шестопал «ЄВРЕЇ НА УКРАЇНІ». https://booksonline.com.ua/view.php?book=34805
Нині єврейство в Україні переживає не процес відродження національної меншини, а процес легалізації своєї діяльності як політичної та ідеологічної організації, добре зорганізованої та щедро фінансованої, яка є надзвичайно агресивною і становить загрозу національній безпеці України. Український капітал на дев'яносто відсотків знаходиться в єврейських руках. Міф про український антисемітизм поширюють ЗМІ, які повністю перебувають в єврейських руках.
За Талмудом, «ам-хаарець» (буквально: «народ землі»), тобто єврей, що займається сільським господарством, - істота низька і жалюгідна. Торгівля і лихварство, які вихваляє Талмуд, найбільше могли розквітати саме в містах. Економічно досвідчені, бувалі євреї розуміли це краще від будь-кого, тому й селилися там, де перед ними відкривався найбільший простір для комерційної діяльності. Питання: чому виникали конфлікти корінного населення з євреями? Кожній хоч трохи обізнаній людині ясно, що в основі цих конфліктів лежали не релігійні, не расові, як це наголошують самі євреї, а винятково економічні фактори. Перші, в крайньому випадку, були зручним прикриттям других. У Німеччині, Іспанії, Франції, Англії та деяких інших країнах Європи євреї не займалися суспільно корисною працею, скажімо, ремеслом або сільським господарством. Вони діяли виключно у сфері торгівлі й кредиту, чим викликали невдоволення. Звідси початок і першопричина всіх або майже всіх антиєврейських виступів і гонінь. Релігійна і національна нетерпимість служить прикриттям в економічній боротьбі з євреєм-конкурентом ». Навіть церква вела боротьбу з євреями, але не на релігійному, як брешуть самі євреї, а на економічному ґрунті. В особі євреїв монастирі мали конкурентів в торгових і лихварських операціях. Коли доходи римської церкви стали сильно падати, переслідування євреїв було для неї одним із способів вижити. Отже, не національність і не релігія, а паразитарний спосіб життя євреїв був головною причиною всіх їхніх непорозумінь з корінним населенням країни проживання. На Україні цей єврейський паразитизм розквітав з особливою силою і тривав найдовше. Чому саме Україна стала клондайком єврейського підприємництва? Цьому є багато причин. Насамперед - багатства української землі.
До твого відома, я голосував за Чорновола, за Ющенка, за Порошенка. Я не питаю тебе за кого ти голосував, але пригадай Кравчука, Кучму, Януковича, Зеленського і, поклавши руку на серце, скажи чесно сам собі за кого з них ти голосував. Хоч собі не збреши.
Тебе не питаю за кого ти голосував. Це й так ясно, що за парашу.
А може й сам на небесі Смієшся, батечку, над нами… ТГ Шевченко
Відомий бандитський бригадир з 90-их Коля "Оболонский" у Раді напав на Гео Лероса, коли той виступав із трибуни, звинувачуючи Зеленського та Єрмака у злочині "Вагнерґейту".
Воно й не дивно. Звичайний кримінальник із нульовим рівнем інтелекту може лише кулаками махати. Хоча, саме такі тупі кримінальні елементи і складають основу найбільш довіреного й наближеного до Зеленського середовища слуг. Зараз їх аж рве від почуття безкарності, тому треш буде лише наростати в геометричній прогресії. І якраз силові бандитські методи будуть усе більше в них домінувати.
Але тут показове інше. Лізти в Раді битися, щоб не дати опоненту виступати - це вже занадто навіть для слуг. Зазвичай те зелене болото просто починає вити й ревіти. А тут ситуація була особлива. Слуг, кураторів медіа, "пазітівних блохерів" дуже жорстко попередили - усіма силами замовчувати інформацію про розслідування CNN та закривати рота тим, хто про це згадує.Уже повернулися медведчуківські темники для олігархічних телеканалів. І наші "гонорові" журнашлюхи вірнопіддано виконують накази. Як бачите, ніхто з медіахвойд праведного гніву не демонструє, з роботи в знак протесту не звільняється. Бо де ще стільки зароблять за відверту проституцію?
І зрив Тищенка - теж знаковий маркерний хід. Бригадир знав, що його витівка буде належно оцінена хазяями. А для нас ще один доказ, що історія з "вагнерґейтом" дуже серйозна. Пропетляти не вдалося. Бити будуть регулярно й болісно. І у Вашингтоні, мабуть, доволі чітко Бубочці це пояснили. Звісно, що доки в нас війна з Росією, крайніх заходів не буде.
Але після відставки увесь арсенал міжнародних засобів впливу впаде на голови стовпів кримінального режиму. Тому вони й чіпаються за дві речі: як нескінченно чіпатися за владу; як ще зараз наперед пробувати стишити, нівелювати дразливі теми, щоб не зафіксувалися в історичній пам'яті.
* Тарас Чорновіл
Или почитать, за что был осужден Ляшко и что с такими делают?
Или почитать признания самого Ляшко, данные им в милиции под протокол.
Особенно, про неугомонного, хоть и щедрого на бабки крупного чиновника, загнавшего Ляшко до потери сил...
Ты живешь на Луне? Или еще под стол ходишь?
С 24 июня 2019 по 20 марта 2020 - внештатный советник презЕдента Украины Владимира Зеленского."
Расчет был на то, что Лерос начнет отмахиваться, а коля подставит под руку Лероса свое лицо.
А далее по сценарию. Лерос устроил драку и его надо отстранить. Команда прошла заранее, как наиболее вероятный сценарий.
Но Лероса видно кто-то предупредил и он, Лерос, вел себя спокойно, как мальчик для битья,
спутав все карты Зеленскому.
Вышло оно говно по киевски. катлета смердячая.
ты мразина вспони свой кобак и салют. и заткни пасть сам пержде чем заблокировать трибуну и ПРАВО на 4 минуты. Понабирали выродков
почему?
потому что у неё нет ни стержня
ни авторитета !
Почему эти обезьяны Тищенко и Арахамия решают кто будет выступать в украинском парламенте?
Почему бывший рыг Разумков молчит?, или в вопросе уже содержится ответ!