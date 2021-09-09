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МОЗ перегляне норму про 80% щеплених працівників закладів освіти: "Педагоги вакцинуються повільними темпами"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ перегляне норму про 80% щеплених працівників закладів освіти:

Міністерство охорони здоров'я має намір переглянути норму щодо роботи закладів освіти при 80% вакцинованих педагогів і співробітників.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз норма про вакцинацію 80% персоналу шкіл переглядається, оскільки ми розуміємо, що часу, який ми виділили на вакцинацію педагогів, недостатньо, педагоги вакцинуються повільними темпами. Зараз ми цю норму будемо послаблювати – в "жовтій" і "помаранчевій" зонах вважатимемо 80% вакцинованих принаймні однією дозою", - сказав він.

Кузін додав, що в "червоній" зоні не планується закривати школи за умови 80% вакцинованих двома дозами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодна школа не вакцинувала понад 80% співробітників у Рівному, - ОДА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Педагогов уже раз надурили с зарплатами в 4000 баксов, теперь они не верят в вакцинацию от зебильской власти Минздрав пересмотрит норму о 80% привитых работниках заведений образования: "Педагоги вакцинируются медленными темпами" - Цензор.НЕТ 3525
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09.09.2021 16:29
+4
это треш, что бы стату подбить хоть как то, будем считать по одной дозе а там где укололись двумя будем плюсовать и высчитывать среднее это уже полный п...ц, все это коронобесие держится именно на подобных схемах подсчета, причем уже меняют правила(считай мухлюют) на ходу не парясь особо.
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09.09.2021 16:32
+2
Обосрались. Опять...
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09.09.2021 16:43
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Педагогов уже раз надурили с зарплатами в 4000 баксов, теперь они не верят в вакцинацию от зебильской власти Минздрав пересмотрит норму о 80% привитых работниках заведений образования: "Педагоги вакцинируются медленными темпами" - Цензор.НЕТ 3525
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09.09.2021 16:29 Відповісти
Пусть еще начинают не верить в таблицу умножения, закон Ома и Закон сохранения энергии - на зло зебильной власти! МОЗ перегляне норму про 80% щеплених працівників закладів освіти: "Педагоги вакцинуються повільними темпами" - Цензор.НЕТ 1409
МОЗ перегляне норму про 80% щеплених працівників закладів освіти: "Педагоги вакцинуються повільними темпами" - Цензор.НЕТ 1344
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10.09.2021 09:07 Відповісти
это треш, что бы стату подбить хоть как то, будем считать по одной дозе а там где укололись двумя будем плюсовать и высчитывать среднее это уже полный п...ц, все это коронобесие держится именно на подобных схемах подсчета, причем уже меняют правила(считай мухлюют) на ходу не парясь особо.
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09.09.2021 16:32 Відповісти
Обосрались. Опять...
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09.09.2021 16:43 Відповісти
Как только выполнят 4000$ зарплаты, так сразу и вакцинируются.
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09.09.2021 16:44 Відповісти
В Харьковских школах уже объявили, что с понедельника 5-11 классы идут на дистанционку из-за невыполнения учителями нормы в 80%. Таким образом будут давить на учителей, чтобы они ДОБРОВОЛЬНО вакцинировались
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09.09.2021 16:50 Відповісти
ПОХОЖЕ ВІДМИВАЮТЬ БАЛО ФАРМКОПАНІЙ.
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09.09.2021 16:54 Відповісти
Как всегда. Примут решение. Потом почешут репу. И обратный ход.. Власть становится смешной, а для власти это наиболее опасно.
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09.09.2021 17:34 Відповісти
отрадно слышать - что не все разум растеряли....
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09.09.2021 18:01 Відповісти
 
 