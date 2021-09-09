МОЗ перегляне норму про 80% щеплених працівників закладів освіти: "Педагоги вакцинуються повільними темпами"

Міністерство охорони здоров'я має намір переглянути норму щодо роботи закладів освіти при 80% вакцинованих педагогів і співробітників.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз норма про вакцинацію 80% персоналу шкіл переглядається, оскільки ми розуміємо, що часу, який ми виділили на вакцинацію педагогів, недостатньо, педагоги вакцинуються повільними темпами. Зараз ми цю норму будемо послаблювати – в "жовтій" і "помаранчевій" зонах вважатимемо 80% вакцинованих принаймні однією дозою", - сказав він.

Кузін додав, що в "червоній" зоні не планується закривати школи за умови 80% вакцинованих двома дозами.

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