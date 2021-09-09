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ВР (11730) ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (206)

Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу

Завтра, 10 вересня, ТСК ВРУ з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України проведе засідання в закритому режимі з питання "вагнерівців".

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук голова комісії, нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, з 14:00 до 15:30 у закритому режимі ТСК заслухає матеріали з питання "вагнерівців". Члени ТСК ознайомляться з таємними матеріалами дослідження щодо даного питання.

О 15:30 заплановано брифінг для представників ЗМІ за результатами засідання ТСК у закритому режимі.

"Завтра ми оприлюднимо результати роботи, інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному обсязі, який може бути, і переходимо до наступних питань роботи ТСК: переговори Медведчука та інших із росіянами, Іловайськ, Дебальцеве, Мінські домовленості", - зазначила Безугла.

Також за її інформацією, з 16:00 до 17:30 заплановано засідання ТСК у відкритому режимі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про статтю CNN щодо "вагнерівців": "Це не фільм, а якась чухня"

Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення. У відповідь, автори сюжету про Вагнергейт: старший міжнародний кореспондент офісу CNN з пострадянських країн Matthew Chance і редактор відділу новин лондонського офісу CNN Zahra Ullah були звинувачені радником Офісу Президента України Михайлом Подоляк у взаємодії з ФСБ Росії.

Зазначимо, що автор матеріалу CNN Меттью Ченс раніше висвітлював візит Зеленського на Донбас, президент давав йому коментарі.

Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Офіс Президента звинуватив у зв'язках з ФСБ журналіста CNN, якого Зеленський возив на фронт і запрошує на всі пресконференції".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.
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Топ коментарі
+29
Всю? И о предательстве тоже?

Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 7751
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09.09.2021 16:57
+29
Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 8476
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09.09.2021 17:00
+28
Безуглая не только безуглая, а еще и безмозглая Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 9137
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09.09.2021 16:53
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Правила форума Рада форумчан
А процедура импичмента когда начнется?
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09.09.2021 16:52 Відповісти
Начинай!
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09.09.2021 16:53 Відповісти
Йой, да не кажіть
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09.09.2021 16:58 Відповісти
ПОДГОРАЕТ

и это хорошо,
и это правильно ! Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 7407
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09.09.2021 17:37 Відповісти
засуетились у слуг урода в отмазке клована и ермака...
типа "превентивно" скажут что "никакой операции не было, то все происки фсб" Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 2405
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09.09.2021 18:04 Відповісти
Какой импичмент?! Вы что не поняли, что они уже типа управились?!!!
Очевидно, что результат будет "Ослык не увынуват"
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09.09.2021 18:36 Відповісти
Всю? И о предательстве тоже?

Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 7751
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09.09.2021 16:57 Відповісти
...и любви.
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09.09.2021 17:05 Відповісти
половой, под плинтусом Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 3725
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09.09.2021 17:37 Відповісти
Не чіпайте їх, у них хімія!
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09.09.2021 18:16 Відповісти
Безуглая не только безуглая, а еще и безмозглая Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 9137
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09.09.2021 16:53 Відповісти
Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 8476
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09.09.2021 17:00 Відповісти
і як за таке чувирло на Оболоні проголосували?
Втім, минулого скликання там голосували за Білецького...
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09.09.2021 17:07 Відповісти
Безуглая, не парься Биллингкет опубликует, а прокурор вынесет приговор:

ДЕРЖАВНА ЗРАДА ЗЄльонського

.
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09.09.2021 17:35 Відповісти
БЕЗМОЗГАЯ
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09.09.2021 20:34 Відповісти
це - Марьяна - вона. Можеш їй це сказати. Хоча вона не повірить
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09.09.2021 17:03 Відповісти
Колись я з цією "вівцею" зчепився - здається на темі "Імперія"... Ох і "чорнорота"!!! Гімном плювалася. як верблюд - слиною під час "тічки"!!! А дурна - "шо сало без хліба... " Але "господар" теми "убоявся" що я "надто некерований" і не маю бажання йому "підгавкувать" - придумав якусь "образу" і мене заблокував! З тих пір я не мав "щастя" читать її "перли"...
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09.09.2021 17:17 Відповісти
а я був заблочений аж два рази після таких "спілкувань"
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09.09.2021 17:22 Відповісти
А як же відновлювався? Господар "змилостивився"?... Я не знаю - може "клінтвуд" і "змилостивився" і зняв блокування, однак я туди повертаться не маю бажання - там просто нема чого робить... А час витрачать даремно не хочу... Там - "собача тічка", а не "колектив людей, об"єднаних спільними інтересами" Є "альфа-самець", є "кодло підгавкувачів" і є "об"єкти для биття і насміхань" ... Ні "підгавкувачем", ні "хлопчиком для биття", я буть не захотів і "альфа-самець" запідозрив, що я претендую на його "трон"... От і "приревнував"... Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 9986 Повірить в те, що я "Кіт що гуляє сам по собі", він не захотів... чи не зміг в силу розумової обмеженості...
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09.09.2021 17:35 Відповісти
"... здається на темі..." - "кажется"? Да ладно, вы прекрасно помните где вас, играючи, разобрали на атомы и молекулы.))
"Ох і "чорнорота"!!! Гімном плювалася. як верблюд - слиною під час "тічки"!!!" - и ссылку можете предоставить или, как эталонный склочник и юрыст-стукач, можете только озвучивать бабьи небылицы? Невозможно даже представить, чтобы взрослый, самодостаточный человек придумывал такую развесистую "клюкву". Отсюда и пляшем, когда читаем ваши (!) перлы.)
"придумав якусь "образу" і мене заблокував!" - заблокировали вас исключительно за оскорбления форумчан, которые вы писали на своей ветке. На имперской-то смелости не хватило. Да и мало кому интересен человек, не гнушающийся сбором компромата на своих соседей. Вдобавок еще и бахвалящийся этим. Вам бы пораньше родиться, цены бы не было.
Полстраны - угодники.
Полстраны - доносчики.
На полях проталинки,
дышит воля вольная…
Полстраны - этапники.
Полстраны - конвойные.
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09.09.2021 19:55 Відповісти
Ну я ж казав - "чорнорота"!!! Ач, як "прорвало"! ТИ хоч на "вєтку" мою заглядала? Ти знаєш, що я заборонив там політику і "міжсобойчики" з особистою гризнею?!!! Чи ти чула лише від тих, хто на ній "срач політичний" розвів, а я їх спочатку умовляв, а потім "забанив" на тиждень? А потім вони самі "губи понадували" і "гордо удалились"! "Соромно ж було повертаться туди, де "насрали", а їх в їхнє ж лайно мордою ткнули!
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09.09.2021 20:05 Відповісти
Для начала, уясните себе, что черноротость предполагает клевету и ругань, пример - ваши комменты. У меня же элементарная констатация фактов. Вы оскорбляли многих и не только тех, кто захаживал к вам на ветку. Но это такое... чем меньше ума, тем больше эмоций.
Ссылка будет на "Гімном плювалася. як верблюд - слиною під час "тічки"!!!"?!
Не будет! Потому что не было такого. Эх вы, мелкая душонка.
Будьте здоровы.))
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09.09.2021 21:18 Відповісти
"Ходи - не кашляй!"
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09.09.2021 21:29 Відповісти
Прочитала "чорнорота" мій коментар "Зачепив я її - наче возом" Мені аж сподобалося! Так що я сьогодні на "Імперії" буду "гвоздём программы" Але більше всього мені сподобався той, хто її тут "лайкнув" - "курвиметр"!!! Він же у них там "мальчиком для битья" служить! Вони ж над ним знущаються як хочуть! А він перед ними "прогинається"! Ніякого у людини честолюбства і самоповаги!
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09.09.2021 21:39 Відповісти
"...в максимальном допустимом объеме". Кем допустимом? Ермаком? Татаровым? Янелохом?
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09.09.2021 16:58 Відповісти
неужели есть идиоты, которые поверят этой комиссии состоящей из слуг урода и опзжшников? Да их главное задача - отпетлять и отмазать бубочку с ермаком от любых неприятностей по вагнергейту и максимально утопить конкурентов по старым вопросам. Слышь, Безуглая или безмозглая, как там тебя? по Илловайску есть УД, есть расследование ГП и его выводы. Глаза разуй!
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09.09.2021 17:00 Відповісти
Завтра вы пёрднете в лужу. Д'ерьмак зуб даёт.
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09.09.2021 17:02 Відповісти
Ой да зачем ждать до завтра, я вам сегодня расскажу, что будет завтра: бубочка - святой, святее бубки только ермак, во всем виноват Порошенко.
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09.09.2021 17:05 Відповісти
Не знаю, может быть у меня одного есть желание быть каблуком подкованного кирзача, в её "одухотворённое" и "честное" рыло? Да и в рыла остальных слуг народа. Может я просто предвзято к ней и ним отношусь?
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09.09.2021 17:05 Відповісти
Зразу видно "Старого"! Талани, в цьому питанні, як на мене, набагато практичніші.
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09.09.2021 17:45 Відповісти
"Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая". Максимально допустимий об'єм - це той, у якому про Бубочку і його подільників - ні слова?
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09.09.2021 17:05 Відповісти
Ага. Обнародуете. Так, как и по Трухину. Без сопливых уже все все знают. Ответственность кто-то понесет? Или как обычно: Рафик ни у чем нэ виноват?
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09.09.2021 17:05 Відповісти
Нашли 33 чудака. Обзвонили, думаю, сотни две боевиков. И никто из них в ФСБ не стуканул? Ага, верьте в чудеса...
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09.09.2021 17:06 Відповісти
Могли б і Шарікова, часів роботи в "очісткі" поставити відповідальним. М.Безугла ... та подивіться на неї в прямих ефірах..Буде досить щоб зрозуміти.
Конфуз в «Слугу народу»: хто така Мар'яна Безугла і при чому тут Крим Під час проведення форуму «Україна 30. Платіжка», народний депутат від партії президента Мар'яна Безугла вимовила дивну, незв'язно мова про тарифи в Україні, які допоможуть повернути Крим.

Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 797
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09.09.2021 17:08 Відповісти
это мало кому интересно и ничего не изменит
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09.09.2021 17:10 Відповісти
Офіс Зеленського тисне на ЗМІ, аби ті мовчали про розслідування CNN щодо "вагнергейту"*

Влада тисне на медіа, аби ті не торкалися теми розслідування CNN щодо "вагнерівців" - про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Після резонансного матеріалу CNN Банкова вже заявила, що CNN бреше. Очевидно, що правду (на думку Банкової) говорять тільки пригодовані шашликами олігархічні телеканали, які розповідають країні і світові про найвеличнішого лідера **********; який і зрадив спецоперацію наших спецслужб, яка мала увійти в золотий фонд української спецслужби", - наголосила нардепка.
"Я нагадаю, що серійні вбивці, причетні до збиття MH17, до вбивств на Донбасі і в Сирії, були заманені унікальною спецоперацією, яка проводилась українською розвідкою разом із нашими партнерами по НАТО і зірвалася в останній момент", - додала Геращенко.
Вона зазначила, що "явку з повинною Зеленський дав так само на олігархічному телеканалі, де зізнався, що це він розповів правду про цю спецоперацію Лукашенку (читай: Путіну)".

"Якщо CNN говорить неправду, то чому Банкова не подає до суду? Я хочу нагадати, що коли ВВС дали неправдиву фейкову інформацію про зустріч Порошенка і Трампа, Порошенко виграв у ВВС в суді, а гроші передав у фонд "Повернись живим" на реабілітацію наших військових", - зауважила співголова "Європейської солідарності".
Вона зауважила, що журналіст CNN, який написав про "вагнергейт", у квітні 2021 року їздив із Зеленським на передову, а нині Банкова називає його "агентом ФСБ".
"Коли Банкова говорить про те, що CNN розповсюджує брехню і неправду, і звинувачує у співпраці з ФСБ, то я нагадаю, що Зеленський з цим журналістом CNN був на передовій, на першій лінії зіткнення. Так це виходить, що Зеленський повіз агентів ФСБ на першу лінію зіткнення, щоб вони там зняли інформацію про наших військових?" - дивується Геращенко.
Вона наголосила, що "вагнергейт" - це зрада українських розвідників і армії, яка захищає незалежність нашої держави.
"Я була журналістом і пішла з журналістики, коли з Банкової почали приходити темники з двома фразами. Перша - "тема важная и актуальная". Там говорити хороше про Банкову. І друга - "просьба игнорировать". Тобто мовчати про опозицію. Так от зараз темники повернулися. Я подивилась моніторинг вчорашніх новин. Жодної інформації про розслідування CNN там немає. Я хочу апелювати до журналістів. Ви можете любити чи не любити Порошенка чи Зеленського. Але ви зобов'язані шанувати українську армію, яка гарантує нашу незалежність і ваше право працювати в незалежній країні. І сьогодні, коли зрадили українську армію на Банковій, ви як журналісти не маєте права замовчувати цю зраду", - вернулася нардепка до засобів масової інформації.
"Ми чекаємо розслідування Bellingcat - і я сподіваюся, що його українські медіа помітять. Ми знаємо, що за 200 доларів можна зняти інформацію про ДТП "слуг". Цікаво, скільки заплатила Банкова і платить сьогодні олігархічним каналам, щоб вони не помічали зраду української армії", - зауважує Ірина Геращенко.
"Європейська солідарність" і всі люди, які в першу чергу не з Зеленським воюють, а відстоюють право української армії захищати країну і нашу незалежність, будуть захищати сьогодні наші спецслужби", - підсумувала Ірина Геращенко.
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09.09.2021 17:37 Відповісти
Лживые зеЛеные мрази!вас ждет тюряга!ничего не зубудем
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09.09.2021 17:40 Відповісти
Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 6693
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09.09.2021 17:41 Відповісти
Ну что там может быть за информация. Власть просто испугалась собственных планов и дала заднюю, в вопросе задержания " вагнеровцев". 1) это нужно было под выдуманным предлогом садить гражданский самолет,2) задерживать на этом борту пассажиров ( кем бы они ни были) 3) как потом вести переговоры с сказившимся после этого Путиным 4) вероятно резкое обострение на линии фронта как ответка из Кремля 5) и самое главное парализующий страх перед тем что Путин то этого никогда не простит и запомнит на долго, а это уже касается каждого лично. Поэтому и слили инфу, от греха подальше. Одно только сделали не верно, нужно сразу было признаться и сослаться на благовидные предлоги.., а не врать. А как известно " все тайное, когда то становится явным". Ну а теперь что не говори.., поезд ушел.
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09.09.2021 17:46 Відповісти
Бузугла(безрозумна), Тищенко(котлета), Арахамія(інфузорія) і т.д. кого ви зебіли на вибирали?
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09.09.2021 17:47 Відповісти
после презентации расследования по убийству Шеремета с участием преЗЕ и авакова и пр... теперь никаким "кейсам"))) от безуглых фейсов доверия нет !!!
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09.09.2021 18:04 Відповісти
Безсовісна накалякала брехні???
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09.09.2021 18:05 Відповісти
Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 8443
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09.09.2021 18:19 Відповісти
А ведь он будет сидеть, после смены власти. Только наверное еще до него не дошло.
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09.09.2021 18:22 Відповісти
Думаю эти 73%, ещё худшего "клоуна" найдут! Уверен они и за рецидивиста бандюковоща, который развязал войну, голосовали...
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09.09.2021 19:44 Відповісти
"Э нет,торопиться не надо,торопиться не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!" (с)
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09.09.2021 18:37 Відповісти
Сажать их всех, от арахамии и выше.
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09.09.2021 20:35 Відповісти
Погодите, погодите, я все правильно понял, эти холуи коломойского-зеленского завтра за полтора часа проведут полное расследование срыва операции спецслужб, которая проводилась полтора года? И они реально думают адекватные люди им поверят?
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09.09.2021 21:45 Відповісти
А они знают, что адекватных всего 25% и они им не поверят, даже если безмозглая будет делать вид, что разбирались с вагнергейтом полгода)))
их посыл к быдлостаду, зеленому лохторату, который в принципе не очень в курсе, что произошло и готов воспринять пургу от безмозглой+кузьмина на ура...
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09.09.2021 23:48 Відповісти
НЕТ БЕЗЛУГАЯ, НАС ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ ПО "ВАГНЕРОВЦАМ" И СЯДЕТ ЛИ ЕРМАК-КОЗЫРЬ И ДЕМЧЕНКО??? КАК ИСПОЛНИТЕЛИ ЭТОГО ПРОВАЛА, ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МОЖЕШЬ ПОКА ЗАСУНУТЬ СЕБЕ САМА ЗНАЕШЬ КУДА, ПРЕДАТЕЛЬНИЦА!
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10.09.2021 07:43 Відповісти
"президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его..." - собственно, что тут ещё рассказывать ?! Тут на пожизненное уже ...
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10.09.2021 08:55 Відповісти
 
 