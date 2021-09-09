Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла
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Завтра, 10 вересня, ТСК ВРУ з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України проведе засідання в закритому режимі з питання "вагнерівців".
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук голова комісії, нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, з 14:00 до 15:30 у закритому режимі ТСК заслухає матеріали з питання "вагнерівців". Члени ТСК ознайомляться з таємними матеріалами дослідження щодо даного питання.
О 15:30 заплановано брифінг для представників ЗМІ за результатами засідання ТСК у закритому режимі.
"Завтра ми оприлюднимо результати роботи, інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному обсязі, який може бути, і переходимо до наступних питань роботи ТСК: переговори Медведчука та інших із росіянами, Іловайськ, Дебальцеве, Мінські домовленості", - зазначила Безугла.
Також за її інформацією, з 16:00 до 17:30 заплановано засідання ТСК у відкритому режимі.
Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення. У відповідь, автори сюжету про Вагнергейт: старший міжнародний кореспондент офісу CNN з пострадянських країн Matthew Chance і редактор відділу новин лондонського офісу CNN Zahra Ullah були звинувачені радником Офісу Президента України Михайлом Подоляк у взаємодії з ФСБ Росії.
Зазначимо, що автор матеріалу CNN Меттью Ченс раніше висвітлював візит Зеленського на Донбас, президент давав йому коментарі.
Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Офіс Президента звинуватив у зв'язках з ФСБ журналіста CNN, якого Зеленський возив на фронт і запрошує на всі пресконференції".
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.
Будь ласка, зачекайте...
и это хорошо,
и это правильно !
типа "превентивно" скажут что "никакой операции не было, то все происки фсб"
Очевидно, что результат будет "Ослык не увынуват"
Втім, минулого скликання там голосували за Білецького...
ДЕРЖАВНА ЗРАДА ЗЄльонського
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"Ох і "чорнорота"!!! Гімном плювалася. як верблюд - слиною під час "тічки"!!!" - и ссылку можете предоставить или, как эталонный склочник и юрыст-стукач, можете только озвучивать бабьи небылицы? Невозможно даже представить, чтобы взрослый, самодостаточный человек придумывал такую развесистую "клюкву". Отсюда и пляшем, когда читаем ваши (!) перлы.)
"придумав якусь "образу" і мене заблокував!" - заблокировали вас исключительно за оскорбления форумчан, которые вы писали на своей ветке. На имперской-то смелости не хватило. Да и мало кому интересен человек, не гнушающийся сбором компромата на своих соседей. Вдобавок еще и бахвалящийся этим. Вам бы пораньше родиться, цены бы не было.
Полстраны - угодники.
Полстраны - доносчики.
На полях проталинки,
дышит воля вольная…
Полстраны - этапники.
Полстраны - конвойные.
Ссылка будет на "Гімном плювалася. як верблюд - слиною під час "тічки"!!!"?!
Не будет! Потому что не было такого. Эх вы, мелкая душонка.
Будьте здоровы.))
Конфуз в «Слугу народу»: хто така Мар'яна Безугла і при чому тут Крим Під час проведення форуму «Україна 30. Платіжка», народний депутат від партії президента Мар'яна Безугла вимовила дивну, незв'язно мова про тарифи в Україні, які допоможуть повернути Крим.
Влада тисне на медіа, аби ті не торкалися теми розслідування CNN щодо "вагнерівців" - про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Після резонансного матеріалу CNN Банкова вже заявила, що CNN бреше. Очевидно, що правду (на думку Банкової) говорять тільки пригодовані шашликами олігархічні телеканали, які розповідають країні і світові про найвеличнішого лідера **********; який і зрадив спецоперацію наших спецслужб, яка мала увійти в золотий фонд української спецслужби", - наголосила нардепка.
"Я нагадаю, що серійні вбивці, причетні до збиття MH17, до вбивств на Донбасі і в Сирії, були заманені унікальною спецоперацією, яка проводилась українською розвідкою разом із нашими партнерами по НАТО і зірвалася в останній момент", - додала Геращенко.
Вона зазначила, що "явку з повинною Зеленський дав так само на олігархічному телеканалі, де зізнався, що це він розповів правду про цю спецоперацію Лукашенку (читай: Путіну)".
"Якщо CNN говорить неправду, то чому Банкова не подає до суду? Я хочу нагадати, що коли ВВС дали неправдиву фейкову інформацію про зустріч Порошенка і Трампа, Порошенко виграв у ВВС в суді, а гроші передав у фонд "Повернись живим" на реабілітацію наших військових", - зауважила співголова "Європейської солідарності".
Вона зауважила, що журналіст CNN, який написав про "вагнергейт", у квітні 2021 року їздив із Зеленським на передову, а нині Банкова називає його "агентом ФСБ".
"Коли Банкова говорить про те, що CNN розповсюджує брехню і неправду, і звинувачує у співпраці з ФСБ, то я нагадаю, що Зеленський з цим журналістом CNN був на передовій, на першій лінії зіткнення. Так це виходить, що Зеленський повіз агентів ФСБ на першу лінію зіткнення, щоб вони там зняли інформацію про наших військових?" - дивується Геращенко.
Вона наголосила, що "вагнергейт" - це зрада українських розвідників і армії, яка захищає незалежність нашої держави.
"Я була журналістом і пішла з журналістики, коли з Банкової почали приходити темники з двома фразами. Перша - "тема важная и актуальная". Там говорити хороше про Банкову. І друга - "просьба игнорировать". Тобто мовчати про опозицію. Так от зараз темники повернулися. Я подивилась моніторинг вчорашніх новин. Жодної інформації про розслідування CNN там немає. Я хочу апелювати до журналістів. Ви можете любити чи не любити Порошенка чи Зеленського. Але ви зобов'язані шанувати українську армію, яка гарантує нашу незалежність і ваше право працювати в незалежній країні. І сьогодні, коли зрадили українську армію на Банковій, ви як журналісти не маєте права замовчувати цю зраду", - вернулася нардепка до засобів масової інформації.
"Ми чекаємо розслідування Bellingcat - і я сподіваюся, що його українські медіа помітять. Ми знаємо, що за 200 доларів можна зняти інформацію про ДТП "слуг". Цікаво, скільки заплатила Банкова і платить сьогодні олігархічним каналам, щоб вони не помічали зраду української армії", - зауважує Ірина Геращенко.
"Європейська солідарність" і всі люди, які в першу чергу не з Зеленським воюють, а відстоюють право української армії захищати країну і нашу незалежність, будуть захищати сьогодні наші спецслужби", - підсумувала Ірина Геращенко.
их посыл к быдлостаду, зеленому лохторату, который в принципе не очень в курсе, что произошло и готов воспринять пургу от безмозглой+кузьмина на ура...