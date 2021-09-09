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Посол Латвії Пойканс про членство України в ЄС: одні країни проти розширення, інші - не хочуть проблем

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Посол Латвії Пойканс про членство України в ЄС: одні країни проти розширення, інші - не хочуть проблем

Членство України в Євросоюзі залежить від консенсусу 27 країн. Поки його не буде, дуже важко говорити про терміни вступу нашої країни в ЄС.

Про це в інтерв'ю "ЄП" заявив посол Латвії в Україні Юріс Пойканс, інформує Цензор.НЕТ.

На питання про те, коли Україна стане членом Євросоюзу, Пойканс відповів: "Я не хотів би спекулювати про 10, 20 або 30 років. Адже сьогодні в нас немає спільного розуміння в Європейському Союзі про європейську перспективу України. Однак, як ви знаєте, Латвія підписала двосторонню угоду з Україною, де ми підтримуємо членство вашої країни в Європейському Союзі".

За його словами, членство в ЄС - питання консенсусу 27 країн. І поки його не буде, дуже важко говорити про якісь терміни.

"Ці 27 країн мають дуже різні погляди на Україну, і частина з них поки не бачать підстав для розширення Євросоюзу. Але і це не все - ті країни, які не проти розширення, хочуть бачити новими членами ЄС такі держави, які вже готові до вступу. Ніхто не хоче отримувати нових проблем", - наголосив посол.

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Топ коментарі
+7
Так цигани і так вже в ЄС
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09.09.2021 16:57
+6
Бедные,курумпированные нищие никому не нужны. - А вы поселите в квартире цыганей ?
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09.09.2021 16:56
+5
То була політична доцільність мати буферні зони між цивілізованими країнами та бувшим серсерсером. Так членами ЄС стали не тільки цигани. Так стали прибалти, Польща, Болгарія і звісно ж цигани-румини. А тепер бачти як вумнічають...
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09.09.2021 19:30
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Бедные,курумпированные нищие никому не нужны. - А вы поселите в квартире цыганей ?
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09.09.2021 16:56 Відповісти
Так цигани і так вже в ЄС
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09.09.2021 16:57 Відповісти
Да, насчет Румынии непонятна, была самая бедная страна и их взяли в ЕС...
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09.09.2021 17:30 Відповісти
То була політична доцільність мати буферні зони між цивілізованими країнами та бувшим серсерсером. Так членами ЄС стали не тільки цигани. Так стали прибалти, Польща, Болгарія і звісно ж цигани-румини. А тепер бачти як вумнічають...
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09.09.2021 19:30 Відповісти
Не Україна має йти в ЄС ,а євроцивілізація в Україну !!!!))))
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09.09.2021 16:56 Відповісти
Ничего ,мы будем создавать свое Кавказское С.(Как и было ВСЕГДА) и Украину тоже пригласим туда.Слава Древнему Миру!
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09.09.2021 16:58 Відповісти
Пантеону слава(кстати, божков - нет, и вы зря веришь в этот бред.)
песчнку поставь - и возле нее сто тонн золота и возмолись - Такой-то такоевич, сдвинь эту песчинку и пожертвую всем бедным все это золото......
и после того как умрешь от старости, песчинку сдвинет.... землетрясение Посол Латвии Пойканс о членстве Украины в ЕС: Одни страны против расширения, другие - не хотят проблем - Цензор.НЕТ 5342
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09.09.2021 17:04 Відповісти
Результаты уже есть.В этот или следующий год покажу АхырБалу(Конец дитя=АхерУш-конец сознания)=Кербалу-место смерти шиитского имама Гусейна в Одэрбэйджане( а не там где сейчас знают).Это уже все поменяет на Кавказе.
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10.09.2021 10:11 Відповісти
в твоей палате вижу создали уже все условия, даже интернет провели Посол Латвии Пойканс о членстве Украины в ЕС: Одни страны против расширения, другие - не хотят проблем - Цензор.НЕТ 7111
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09.09.2021 17:08 Відповісти
Євроінтеграція та вступ до НАТО, залежать цілком від народа України !!!)))
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09.09.2021 16:58 Відповісти
Саме так. Бо допоки народ ведеться на клоунів-популістів, яких піарять на каналах олігархів, криза лише поглиблюватиметься.
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09.09.2021 17:13 Відповісти
Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В Чорновол-23% !!!На жаль,за понад 30 років Незалежності у "мудрому народові" жодних змін ,як в якісному так і в кількісному сенсі !!!))))
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09.09.2021 17:22 Відповісти
Кому потрібена на 100% корумпована країна ,нездатна виконувати власні державні обов"язки !!!)))
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09.09.2021 17:01 Відповісти
Членство Украины в Евросоюзе зависит от консенсуса 27 стран. Пока его не будет очень трудно говорить о сроках вступления нашей стране в ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n3287352\\\\\\\\\\\\\\\\\

Именно, а не закидывать шапками - у москвы там минимум Сиярто и что там еще, ну, премьер "******". Так что она купит даже вот Македония, если вступит, то у москвы бюджет как триста македоний. за что и аккуратно нам намекают. жаль, но твари есть везде, даже на Альбионе, даже в вальхалле.
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09.09.2021 17:02 Відповісти
Великобритания как раз не против. И англосаксам всегда было пофиг на Россию...
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09.09.2021 17:31 Відповісти
ха-ха, еще с "Грозным" строили отношения и он обозвал королеву.
дальше - кредиты на которые пушмясо бегало по Европе - кто давал? оружие кто поставлял?
в ПМВ кто вооружал царистов?
ты лжешь, надеюсь несознательно. и да - совочек даже кто снабжал? а?
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09.09.2021 17:39 Відповісти
Да, до второй мировой включительно ВБ и США были союзниками России . Помогали всем ,чем могли оружием ,техникой ,одеждой ,спасали много раз от голода продовольствием. Но после второй мировой Россия заимела ядерное оружие и возгордилась.Теперь англосаксы для них враги номер один.
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12.09.2021 13:40 Відповісти
до ВМВ помогали оружием, несмотря что комми декларировали их уничтожить?

ну так прекрасно - это как поить дворового быка, который прямо тебе сказал не раз - хочу твою квартиру.(а от пойла он станет еще агрессивней)

жаль что Сралин не бомбанул нью йорк и лондон - это было бы справедливо.
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13.09.2021 13:20 Відповісти
Да ,помогали. Зерном США помогала России в 1898, в 1923 спасала от голода. В 1991 году спасала куриными окорочками. А насчет оружия -почитайте списки лендлиза во время ВМВ: 500 кораблей, 18 000 самолетов, 19 000 бронетехники, 433 000 автомобилей, 135 000 автоматов, 5000 противотанковых пушек, 8000 винтовок, миллионы тонн стали ,пороха, взрывчатки, детонаторов, шерсти, одежды, кожи, сахара, 15 млн ботинок, 250 млн пуговиц, 2,5 млн тонн бензина и керосина, миллионы тонн продовольствия -тушенки, жиров ,сахара, масла, шоколада, короче там несколько страниц.
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13.09.2021 19:16 Відповісти
так говорю же - жаль что Сралин их не бомбанул - помогать тому кто клялся тя уничтожить, ну, превратить население в скот, как в совке - вот и жаль что не сдержал слово из-за того что хотел напасть на своего приятеля из Австрии и обосрался.
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14.09.2021 12:50 Відповісти
и да!
бритаха щас не там!
и с чего ты подумал что я ее имел в виду? как чл*на евросоюза то Посол Латвії Пойканс про членство України в ЄС: одні країни проти розширення, інші - не хочуть проблем - Цензор.НЕТ 3175
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09.09.2021 17:41 Відповісти
Вірно сказано, а навіщо їм парашенкі, зелкні дібіли, ватани, труханови, професори киви, судля вовк і т.д. нехай вони керують тими, хто їх обрав.
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09.09.2021 17:02 Відповісти
Не хотят проблем Посол Латвии Пойканс о членстве Украины в ЕС: Одни страны против расширения, другие - не хотят проблем - Цензор.НЕТ 2994? Ох уж жта европейская "толерантность" Посол Латвии Пойканс о членстве Украины в ЕС: Одни страны против расширения, другие - не хотят проблем - Цензор.НЕТ 1986. Называйте вещи своими именами - отрабатывают бабки кремлевского плешивого фюрера. Орбан, Меркель этого даже не скрывают
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09.09.2021 17:02 Відповісти
Все просто, как 2 копейки. Или ЕС НАТО США играют с рашкой в одну игру, либо они до усрачки боятся рашку, либо куплены с потрохами (что вероятнее всего), либо у пуйла на каждого есть компромат
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09.09.2021 17:03 Відповісти
Одни страны против расширения, другие - не хотят проблем.-Фигня. Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС,- Коломойский. 02.12.10. По тундре, железной дороге, Где мчит курьерский «Воркута - Ленинград», А мы бежали с тобой, мы ж теперь на свободе, О которой так много в лагерях говорят.
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09.09.2021 17:04 Відповісти
по кривой извилистой?
https://www.youtube.com/watch?v=O76ciU-g6CI
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09.09.2021 17:08 Відповісти
Tut nado zelanije vstupit ES xot i segodnia,no jest uslovyja ekonomiceskom plane uladit zakoni,rabota nuzna.Vsio zavyset ot Ukraini reform zelanije ix delat.Vet Ruminija tak vstupila v ES tam ekonomiceskaja situacija byla ne luce cem Ukraine.Albanija toze kandidat i gorazdo bolse zdelali po reformam daze oni
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09.09.2021 17:06 Відповісти
Як і хто це зробить ,якщо в Україні нема української державної влади ,є лише лялькова пародія на державну владу !!)))
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09.09.2021 17:09 Відповісти
Самое лучшее решение:: не хочешь проблем в жизни - не живи.
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09.09.2021 17:08 Відповісти
Реально ,сама шкідлива річ в житті ,це саме життя !!!)))
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09.09.2021 17:24 Відповісти
Тільки коли 73/43%дебілів обрали собі (і нам) в керівництво прислуг уродів - тільки тоді з ЄС і з НАТО почали лунати месаги в Україну "вас ніхто не чекає".
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09.09.2021 17:18 Відповісти
Очень обнадеживающие месаги были от Обамы/Байдена в 2014 году, когда он послал Украину и выбрал Тунис для союзника США вне НАТО. Потом был мощный месаг от Тампа в 2017 году, когда он послал обращение нашей верховной Рады с той же просьбой, что и в 2014 году. Выбрали тогда Бразилию. Насчёт ПДЧ кормили завтраками. А самый мощный месаг был, наверное, пропихивание формуы штангенциркуля с 2016 года.
Люди, очнитесь, Украину, Грузию, Молдову при любых президентах будут мурыжить и держать от себя подальше.
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09.09.2021 17:31 Відповісти
Вот как останутся в стране только те кто родился 24 августа 1991г и позже---так тогда! А пока сын полка-НА!
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09.09.2021 17:24 Відповісти
Звісно. Подивіться кого обирають українці.
Пустити тих бібізян у Європу ? Та ні....
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09.09.2021 17:25 Відповісти
Им не нужны такие большие и бедные. Итак уже одного богатого донора, Великобританию, потеряли.
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09.09.2021 17:25 Відповісти
Бріти зтомились реальних піндосів(Грецію) годуати !!!))))
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09.09.2021 17:40 Відповісти
Мы в курсе.
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09.09.2021 17:37 Відповісти
Ми це хто???)))
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09.09.2021 17:41 Відповісти
Любой думающий человек понимает, что страны члена ЕС не хотят расширения и так проблем в самой ЕС выше крыши, но главное конечно что не хотят проблем с РФ, экономических, политических, военных, террористических и т.д. Вот поэтому мы в курсе такой вот позиции ЕС и она такая есть и такой и будет.
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09.09.2021 17:50 Відповісти
На жаль ,багато тих хто цього не розуміють !!! Не розуміють що доля народа залежить від самого народа !!!))))
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09.09.2021 17:53 Відповісти
А кому нужна совкодрочерная чернь- электорат ОПЗЖ,кому нужны глисты-какаразница и безмозглые нааивные дурачки из электората слуг нариду.У них своей черни и плебеев,в перемешку с арабами и неграми, хватает.В Европе государства и нации определились,а мы барахтаемся между Украиной и УСССР.
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09.09.2021 18:07 Відповісти
Я предлагаю евроинтегрироваться в индивидуальноми порядке Посол Латвії Пойканс про членство України в ЄС: одні країни проти розширення, інші - не хочуть проблем - Цензор.НЕТ 2140
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09.09.2021 18:08 Відповісти
Байден исправил ошибки Буша-мл.,Обамы и Трампа и вывел войска из Афгана...,и это есть хорошо.... Посол Латвії Пойканс про членство України в ЄС: одні країни проти розширення, інші - не хочуть проблем - Цензор.НЕТ 9823
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09.09.2021 19:03 Відповісти
Увы, Украина стремительно приближается к авторитарному правлению и стремительно отдаляется от членства в НАТО и в ЕС ...
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09.09.2021 20:42 Відповісти
А хтось думав, що буде по-іншому - досить лиш підстрибнути якомога вище?
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10.09.2021 00:03 Відповісти
А я считаю, что само ЕС это нехилая такая проблема - с их сверхагрессивной гомопропагандой и засильем навязываемой толерастности ко всяким животным типа бармалеев-мигрантов, которым в ЕС распахнули двери.
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10.09.2021 01:00 Відповісти
 
 