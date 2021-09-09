Посол Латвії Пойканс про членство України в ЄС: одні країни проти розширення, інші - не хочуть проблем
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Членство України в Євросоюзі залежить від консенсусу 27 країн. Поки його не буде, дуже важко говорити про терміни вступу нашої країни в ЄС.
Про це в інтерв'ю "ЄП" заявив посол Латвії в Україні Юріс Пойканс, інформує Цензор.НЕТ.
На питання про те, коли Україна стане членом Євросоюзу, Пойканс відповів: "Я не хотів би спекулювати про 10, 20 або 30 років. Адже сьогодні в нас немає спільного розуміння в Європейському Союзі про європейську перспективу України. Однак, як ви знаєте, Латвія підписала двосторонню угоду з Україною, де ми підтримуємо членство вашої країни в Європейському Союзі".
За його словами, членство в ЄС - питання консенсусу 27 країн. І поки його не буде, дуже важко говорити про якісь терміни.
"Ці 27 країн мають дуже різні погляди на Україну, і частина з них поки не бачать підстав для розширення Євросоюзу. Але і це не все - ті країни, які не проти розширення, хочуть бачити новими членами ЄС такі держави, які вже готові до вступу. Ніхто не хоче отримувати нових проблем", - наголосив посол.
Будь ласка, зачекайте...
песчнку поставь - и возле нее сто тонн золота и возмолись - Такой-то такоевич, сдвинь эту песчинку и пожертвую всем бедным все это золото......
и после того как умрешь от старости, песчинку сдвинет.... землетрясение
Именно, а не закидывать шапками - у москвы там минимум Сиярто и что там еще, ну, премьер "******". Так что она купит даже вот Македония, если вступит, то у москвы бюджет как триста македоний. за что и аккуратно нам намекают. жаль, но твари есть везде, даже на Альбионе, даже в вальхалле.
дальше - кредиты на которые пушмясо бегало по Европе - кто давал? оружие кто поставлял?
в ПМВ кто вооружал царистов?
ты лжешь, надеюсь несознательно. и да - совочек даже кто снабжал? а?
ну так прекрасно - это как поить дворового быка, который прямо тебе сказал не раз - хочу твою квартиру.(а от пойла он станет еще агрессивней)
жаль что Сралин не бомбанул нью йорк и лондон - это было бы справедливо.
бритаха щас не там!
и с чего ты подумал что я ее имел в виду? как чл*на евросоюза то
https://www.youtube.com/watch?v=O76ciU-g6CI
Люди, очнитесь, Украину, Грузию, Молдову при любых президентах будут мурыжить и держать от себя подальше.
Пустити тих бібізян у Європу ? Та ні....