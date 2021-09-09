Посол Латвії Пойканс про членство України в ЄС: одні країни проти розширення, інші - не хочуть проблем

Членство України в Євросоюзі залежить від консенсусу 27 країн. Поки його не буде, дуже важко говорити про терміни вступу нашої країни в ЄС.

Про це в інтерв'ю "ЄП" заявив посол Латвії в Україні Юріс Пойканс, інформує Цензор.НЕТ.

На питання про те, коли Україна стане членом Євросоюзу, Пойканс відповів: "Я не хотів би спекулювати про 10, 20 або 30 років. Адже сьогодні в нас немає спільного розуміння в Європейському Союзі про європейську перспективу України. Однак, як ви знаєте, Латвія підписала двосторонню угоду з Україною, де ми підтримуємо членство вашої країни в Європейському Союзі".

За його словами, членство в ЄС - питання консенсусу 27 країн. І поки його не буде, дуже важко говорити про якісь терміни.

"Ці 27 країн мають дуже різні погляди на Україну, і частина з них поки не бачать підстав для розширення Євросоюзу. Але і це не все - ті країни, які не проти розширення, хочуть бачити новими членами ЄС такі держави, які вже готові до вступу. Ніхто не хоче отримувати нових проблем", - наголосив посол.

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