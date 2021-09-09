Пєсков сподівається, що ніхто не завадить запуску "Північного потоку-2": "З огляду на ціни на газ, навряд чи хтось дослухається до вереску"
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У Російській Федерації сподіваються, що ніхто і ніщо вже не завадить запуску газопроводу "Північний потік-2" .
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Зараз ми знаємо, що проєкт на завершальній стадії. Ми сподіваємося, що вже ніщо і ніхто не зможе перешкодити введенню цього великого інфраструктурного об'єкта в експлуатацію", - висловив надію Пєсков.
За його запевненням, на тлі нинішніх світових цін на газ навряд чи хтось буде дослухатися до тверджень про небезпеку "Північного потоку-2".
"Що стосується цих попереджень українцям, європейцям про те, що це надзвичайно небезпечний проєкт і так далі, на тлі нинішніх цін на газ, нинішньої катастрофічної ситуації із заповнюваністю підземних газових сховищ, напевно, навряд чи хтось готовий дослухатися до цього вереску", - додав Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Поки що діє рішення суду про неможливість монопольного використання труби постачальником і власником самої труби. Тільки на 50%. Або хай продають трубу.
Ще не вечір, як то кажуть...
Мрію щоб ерефія добре трахнула Німеччину цим газопроводом - і людей, і політикум. Так само, як вони роками дрючили Україну і наших горе-політиків. Сіли грати в карти з шулером і планують виграти.
А несогласным скажут что-то вроде "походи по рынку, поищи дешевле"... и тогда будет жопа.
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Европа. ----------------------------------------------------------------------------------------------- * Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!