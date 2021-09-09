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Новини Економіка
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Пєсков (1443) Росія (47203) Північний потік (1369)

Пєсков сподівається, що ніхто не завадить запуску "Північного потоку-2": "З огляду на ціни на газ, навряд чи хтось дослухається до вереску"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Пєсков сподівається, що ніхто не завадить запуску

У Російській Федерації сподіваються, що ніхто і ніщо вже не завадить запуску газопроводу "Північний потік-2" .

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Зараз ми знаємо, що  проєкт на завершальній стадії. Ми сподіваємося, що вже ніщо і ніхто не зможе перешкодити введенню цього великого інфраструктурного об'єкта в експлуатацію", - висловив надію Пєсков.

За його запевненням, на тлі нинішніх світових цін на газ навряд чи хтось буде дослухатися до тверджень про небезпеку "Північного потоку-2".

"Що стосується цих попереджень українцям, європейцям про те, що це надзвичайно небезпечний проєкт і так далі, на тлі нинішніх цін на газ, нинішньої катастрофічної ситуації із заповнюваністю підземних газових сховищ, напевно, навряд чи хтось готовий дослухатися до цього вереску", - додав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терміни початку поставок газу по "Північному потоку-2" залежать від позиції німецького регулятора, - Захарова

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Лише бізнес, ніякої політики, ога. І звісно ніякого цинізму.

Мрію щоб ерефія добре трахнула Німеччину цим газопроводом - і людей, і політикум. Так само, як вони роками дрючили Україну і наших горе-політиків. Сіли грати в карти з шулером і планують виграти.
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09.09.2021 17:20
+5
Команда буде дружно займатися анонізмом на фото Північного Потоку 2.?
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09.09.2021 17:52
+4
Подивимось після виборів у Німеччині... Фрау макрель свій куш взяла і можливо, як у них ведться, посаду в дочірній компанії газпрому.
Поки що діє рішення суду про неможливість монопольного використання труби постачальником і власником самої труби. Тільки на 50%. Або хай продають трубу.
Ще не вечір, як то кажуть...
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09.09.2021 17:14
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А я надеюсь,что США все таки заморозят эту кормушку для пришибленных до лучших времен.
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09.09.2021 17:06 Відповісти
Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2". -Надеется напрасно . "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко . Как только усилит так сразу помешает.
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09.09.2021 17:11 Відповісти
Команда буде дружно займатися анонізмом на фото Північного Потоку 2.?
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09.09.2021 17:52 Відповісти
Подивимось після виборів у Німеччині... Фрау макрель свій куш взяла і можливо, як у них ведться, посаду в дочірній компанії газпрому.
Поки що діє рішення суду про неможливість монопольного використання труби постачальником і власником самої труби. Тільки на 50%. Або хай продають трубу.
Ще не вечір, як то кажуть...
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09.09.2021 17:14 Відповісти
Лише бізнес, ніякої політики, ога. І звісно ніякого цинізму.

Мрію щоб ерефія добре трахнула Німеччину цим газопроводом - і людей, і політикум. Так само, як вони роками дрючили Україну і наших горе-політиків. Сіли грати в карти з шулером і планують виграти.
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09.09.2021 17:20 Відповісти
Германия хоронит в России свои ядерные отходы. Как вариант можно было бы предложить хоронить немцам их отходы у нас, например в Чернобыле. Но тебе вряд ли это понравится. Очевидно, что немцы заинтересованы в проекте и это одна из причин.
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09.09.2021 17:27 Відповісти
Предлагается "глубинное бомбометание" по трассе прохождения.
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09.09.2021 17:22 Відповісти
Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2": "Учитывая цены на газ, вряд ли кто-то прислушается к воплям" - Цензор.НЕТ 9835
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09.09.2021 17:24 Відповісти
Jest 3 paket i ES vsio zdelajet stob on rabotal,tak cena nebudet uze takaja uz xorosaja Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2": "Учитывая цены на газ, вряд ли кто-то прислушается к воплям" - Цензор.НЕТ 6707
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09.09.2021 17:24 Відповісти
Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2": "Учитывая цены на газ, вряд ли кто-то прислушается к воплям" - Цензор.НЕТ 4920
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09.09.2021 17:25 Відповісти
Хм. Я очень сильно опасаюсь, что следующим шагом они могут тупо перекрыть реэкспорт. То есть например прям в контракт вписать: исключается продажа третьим странам... ну например не входящим в ЕС.
А несогласным скажут что-то вроде "походи по рынку, поищи дешевле"... и тогда будет жопа.
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09.09.2021 17:26 Відповісти
разве что при подписании договора с ордло или абхазией. в правовых отношениях такого не бывает.
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09.09.2021 17:55 Відповісти
Ограничения по реэкспорту - во внешнеэкономических договорах стандартная практика. Встречал такое. Не раз. Причем в контрактах с ЕС тоже.
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09.09.2021 18:08 Відповісти
Ну да, Россия сама создала такую цену на газ, тем что этим летом снизила поставку газа через Украину. Неужели этого в Европе не понимают?)
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09.09.2021 17:28 Відповісти
Европа разложилась и сгнила. Даже МН-17 их никак не взбодрил. Пока скотам не начнёт прилетать в дома-не почешутся.
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09.09.2021 18:21 Відповісти
Турция сказала ,что не будет пропускать СПГ через Босфор. Боятся взрыва в центре Стамбула . Когда построят второй канал ,тогда может быть.
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12.09.2021 13:34 Відповісти
Европа&США - Мемора́ндум о гара́нтиях безопа́сности в связи́ с присоедине́нием Украи́ны к Догово́ру о нераспростране́нии я́дерного ору́жия т.н. Будапештский меморандум) - межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. "Мюнхенский сговор 21-го века: сначала Меркель - Байден, а потом Путин - Меркель...

"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

Европа. ----------------------------------------------------------------------------------------------- * Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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09.09.2021 17:37 Відповісти
... разве что только... случайная гибридная торпеда.....
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09.09.2021 18:04 Відповісти
Так цену вы с немцами вы и взвинтили.но скорее всего запустят газопрод как бы для нас это печально не было.так как бабки не пахнут и европе пох на нас и наши проблемы
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09.09.2021 18:24 Відповісти
Навряд чи хто буде прислухатись до воплів піськова...
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09.09.2021 18:29 Відповісти
23 августа 1939 года советские Мудаки на весь Мир трубили....брацкий договор Молотов-риббентроп спасет дохлый ссср.....на сегодня Германия жива и процветает..., ссср Шариковых и Швондеров подох... Пєсков сподівається, що ніхто не завадить запуску "Північного потоку-2": "З огляду на ціни на газ, навряд чи хтось дослухається до вереску" - Цензор.НЕТ 7857
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09.09.2021 18:53 Відповісти
Орки искусственно создали дефицит газа в Европе для запуска Северного потока 2. Думаю это не секрет ни для кого.Посмотрим как отреагирует Германия, тогда будет ясно что это за страна. Пока жуём попкорн.
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09.09.2021 19:27 Відповісти
рф создало дефицит, а по вашему американский спг который обещали европе а продали в азию где цена еще выше это не в счет?кацапы контракт выполняют а вот американские ************ рванули туда где дороже и ради сотни с 1000 кубов ,забыли про обещания
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10.09.2021 21:25 Відповісти
Побажаємо товаришу пєскову кімнатної темпиратури
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09.09.2021 19:31 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.09.2021 20:08 Відповісти
всё в мире изменчиво, и усатая писька тоже
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09.09.2021 23:09 Відповісти
 
 