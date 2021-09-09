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Ситуація на Донбасі різко загострилася, поранено і травмовано 10 воїнів. Зеленський демонстративно ніяк не коментує агресивні дії РФ, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ситуація на Донбасі різко загострилася, поранено і травмовано 10 воїнів. Зеленський демонстративно ніяк не коментує агресивні дії РФ, - Бутусов

Обстановка на фронті різко загострюється. З 1 серпня по 8 вересня втрати українських військ становлять 16 осіб загиблими, серед якиз 9 - з бойових причин, і 7 – з небойових.

Про це в Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Різко загострюється обстановка на фронті - в результаті численних обстрілів по всій лінії фронту поранені й отримали бойові травми 10 українських воїнів. З 1 серпня по 8 вересня втрати українських військ становлять 16 осіб загиблими, в тому числі 9 - із бойових причин, і 7 - із небойових. Причини бойових втрат: 7 - загиблих в результаті вогню зі стрілецької зброї і снайперів, 2 - в результаті влучання протитанкового ракетного комплексу", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, з 1 серпня по 8 вересня втрати ООС становлять 40 осіб пораненими, в тому числі 36 з бойових причин (в основному осколкові поранення в результаті вогню артилерії, мінометів, гранатометів), і 4 - з небойових.

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Крім того, додав журналіст, є інформація, що від 8 до 10 українських воїнів дістали контузії, поранення і бойові травми.

"Росія завдає дедалі частіші і прицільніші удари по українських воїнах і по населених пунктах - тільки за 7 вересня місія ОБСЄ нарахувала 1500 "порушень перемир'я" за один день. Дані ОБСЄ неповні, великі ділянки лінії фронту вони просто не можуть контролювати через обмежені можливостей місії, адже росіяни не дають їм організувати повноцінний моніторинг вдень і вночі", - зазначив Бутусов.

Журналіст підкреслив, що зміна командування ООС не привела до скорочення напруженості і масштабу перестрілок, тому що обстріли провокуються саме російським командуванням.

Протягом липня-серпня російська артилерія завдала прицільні удари по командно-спостережних пунктах і тилових базах чотирьох українських батальйонів зі складу 57,58, 28, 25 бригад.

"Однак за розпорядженням Офісу Президента українська артилерія поки не завдала жодного адекватного удару по російських штабах такого ж рівня. Це дає окупантам впевненість у своїх силах і провокує подальшу ескалацію.

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Слід зазначити, що керівництво України демонстративно ніяк не коментує агресивні дії Росії і втрати українських воїнів. Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак ніяк не коментують загострення на фронті. Президент Зеленський, який раніше часто прилітав на фронт з візитами для проведення фотосесій, після початку обстрілів жодного разу не відвідав українські позиції, не був на місцях обстрілів, і не зробив жодної заяви, навіть після обстрілу окупантами українського міста Авдіївка", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація на фронті вимагає серйозного аналізу і прийняття більш активної тактики, яка покаже російському командуванню, що це загострення дорого обійдеться ворогові.

"Будь-яку дипломатію Путін сприймає як слабкість, Росія розуміє тільки одну мову - гаубичні снаряди та мінометні міни", - резюмував Бутусов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+109
А это не его война. Ему и так хорошо. Она только мешает ему комфортно жить.
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09.09.2021 17:10
+98
да ну? помнится Порох даже отвоевал 2/3 Донбасса. И ничего. И для вас он оказался виновным "барыгой". А тут клоун "ничего не может сделать" и потому не стреляет в ответ. Это ж надо...
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09.09.2021 17:18
+49
У власти выродки. Вот и весь сказ.
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09.09.2021 17:19
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ВЫ!!! Выбрали его!!! Что-же вы хотите ТЕПЕРЬ!!!
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09.09.2021 20:27 Відповісти
оно же сказало что у него в голове война уже закончилась, выбрали - наслаждайтесь
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09.09.2021 20:28 Відповісти
Так до чого тут це: Журналист подчеркнул, что смена командования ООС не привела к сокращению напряженности и масштабу перестрелок, потому что обстрелы провоцируются именно российским командованием,

коли

"Однако по распоряжению Офиса Президента украинская артиллерия пока не нанесла ни одного адекватного удара по российским штабам такого же уровня.

Отак воно =заканчіваєт вайну=, вбиваючи та калічачи наших військових, бо забороняє їм захищатися. Це - злочин. Про звільнення української землі мова навіть не йде.
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09.09.2021 20:39 Відповісти
Він вбиває бойовий дух, деморалізує армію і патріотів, бойових генералів тримає по тюрмах без слідства і суду, по ходу робить усе для дискредитації держави у міжнародному плані, щоб бути подалі від інтеграції України в західний світ.
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10.09.2021 08:55 Відповісти
а шо вит чекали від еврейской проросійськоі простітутки
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09.09.2021 20:41 Відповісти
Не с этим говнокомандующим...
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09.09.2021 20:44 Відповісти
Не может бубочка кукарекать против своего кумира, *****. Он все еще мечтает заглянуть фюреру репоедов в анал и вылизать его. Портому что бубочка видет в нем мир.
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09.09.2021 20:50 Відповісти
"нада просто перестать стрелять"
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09.09.2021 21:25 Відповісти
Підготовка до війни!

- Під Ростовом танки Т-72Б3М Росії посилюють захистом від Javelin..з новим захистом від ударів згори.

- https://mil.in.ua/uk/news/pid-rostovom-tanky-t-72b3m-rosiyi-posylyuyut-zahystom-vid-javelin/

теж саме і в окупованому Криму!
Військові Росії в окупованому Криму почали встановлювати додатковий захист на танки.

---- https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-posylyuye-zahyst-tankiv-vid-javelin/

Ситуація на Донбасі різко загострилася, поранено 10 воїнів. Зеленський демонстративно ніяк не коментує агресивні дії РФ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7279
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09.09.2021 21:29 Відповісти
Почему не пишут про убитых сепаров, а то получается, что мы мальчики для битья.
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09.09.2021 21:58 Відповісти
А мы и есть "мальчики для битья", потому как в ответ не стреляем. У нас "тишина" и "перемирие" по плану
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09.09.2021 22:12 Відповісти
Горько, стыдно, скверно на душе. Украинцы, как вы могли? Как вы могли не увидеть, кого вам подсовывают в первое лицо страны? Подсовывают олигархи, платит московия. Теперь льётся кровь ваших детей.
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09.09.2021 22:24 Відповісти
Они обычно кушають в это время, а вы им аппетит портите Ситуація на Донбасі різко загострилася, поранено і травмовано 10 воїнів. Зеленський демонстративно ніяк не коментує агресивні дії РФ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8138
Ситуація на Донбасі різко загострилася, поранено і травмовано 10 воїнів. Зеленський демонстративно ніяк не коментує агресивні дії РФ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7048
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09.09.2021 22:51 Відповісти
А чего это зеленый потерпевший должен реагировать на обстрелы, раненых и убитых?Оно ему надо?

Он оперативно реагирует только на медальки олимпиад и футбол, т.е. только на позитивчик. Чтобы быдлолохторат его ассоциировал только с "великим" и позитивным))) Тупая зеленая пиарстратегия, но для зеленого быдла---работает(((
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09.09.2021 23:37 Відповісти
7 небоевых. это что-то уже от лаптеногих(((
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10.09.2021 01:29 Відповісти
Наш президент - предатель! Нужно не только отвечать на обстрелы, но и нападать.
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10.09.2021 06:38 Відповісти
Якщо й нападуть, то дозволу на захист військові не дочекаються.
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10.09.2021 09:02 Відповісти
Мальчиш-плохиш!
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10.09.2021 08:17 Відповісти
Ради обьективности. Мой брат служил в АТО, в районе Бахмута в 2019-2020годах рассказывал следущее. По факту, у каждой боевой части ВСУ на передовой есть ежемесячный минимальный план по отстрелу боекомплекта, сепары не всегда стреляют в нас первыми это неправда, не важно затишье или эскалация - определенный минимум снарядов ВСУ выстрелять должны. На некоторых участках линий соприкосновения, многие сепары и бойцы ВСУ знакомы лично, имеют мобильные телефоны и позывные друг друга, конечно дружбы нет - но позвонить по накурке сказать, мол "укры" разбегайтесь, сейчас шмалять по Вас будем" вполне расспространенная практика.......... Многим местным сепарам или приезжим российским наемникам по большому счету похрену убьют они кого-то из наших или нет - главное отработать смену на передовых позициях и получить за это российские рубли........Никому не нужен Сталинград на боевых позициях, большинство хотят отбыть смену на передовой и уехать в целости домой.....
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10.09.2021 12:46 Відповісти
А их просто не существует. В текущих условиях РФ может выделить для активных боевых действий не больше 100-150тыс человек, что вполне сопоставимо с 60-80тыс, которые может выставить Украина. Конечно, у кацапов сильный перевес по технике и вооружениям, но в любом случае это будет месилово на полное взаимное уничтожение, что в текущих реалиях мировой политики, когда Украине будут помогать, а кацапам - всячески мешать и вредить, дает кацапам больше минусов, чем плюсов. Конечно, кацапам можно было бы объявить всеобщую мобилизацию, и выставить пару миллионов штыков, но что-то мне кажется, что население РФ от этого уменьшится в два раза, пополнив население Израиля, ЕС и США. А вся эта пляска вокруг Беларуси и Украины и затевается в Кремле ради прироста населения, потому что там наконец осознали, что даже нефть и газ сами не добываются, а нужны люди, которые хотят, могут и умеют их добыть. РФ без внешней подпитки славянской кровью через 20-30 лет станет мусульманской тюркоязычной страной, я не расист, но в мире нет ни одной передовой развитой страны, в которой доминирует ислам, и я не вижу ни одной причины, почему РФ станет исключением из этого правила.
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10.09.2021 17:32 Відповісти
ему не до этого, он отдыхает
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10.09.2021 16:54 Відповісти
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