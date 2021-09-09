Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін

Щепленим громадянам, які контактували з хворим COVID-19, не потрібно йти на самоізоляцію.

Про це заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз відбувається оновлення наказу про порядок епідеміологічного нагляду за коронавірусною хворобою. Відповідно до цього, люди, які отримали повний курс вакцинації, не потребуватимуть самоізоляції (в разі, якщо контактували з особою, у якої підтверджений COVID-19 - ред). Але у випадку появи симптомів вони повинні обов'язково пройти тестування або методом визначення антигену до COVID-19 або ПЛР-методом", - сказав Кузін.

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