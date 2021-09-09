Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Щепленим громадянам, які контактували з хворим COVID-19, не потрібно йти на самоізоляцію.
Про це заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз відбувається оновлення наказу про порядок епідеміологічного нагляду за коронавірусною хворобою. Відповідно до цього, люди, які отримали повний курс вакцинації, не потребуватимуть самоізоляції (в разі, якщо контактували з особою, у якої підтверджений COVID-19 - ред). Але у випадку появи симптомів вони повинні обов'язково пройти тестування або методом визначення антигену до COVID-19 або ПЛР-методом", - сказав Кузін.
Топ коментарі
+16 Oleg Bakhtin
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+16 Странник Виртуальный d2c4d836
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+8 Привет
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Будь ласка, зачекайте...
Так что сортировать время будет всех...
Та ти шо...Ведуча ВВС померла від ускладнень після вакцинації від коронавірусу
Может быть год назад так оно было...а с появлением дельты все стало немножечко не так...
Умирают и вакцинированные...и не вакцинированные причем примерно в равной пропорции...
Хто віддає накази?
п - "послідовність"
б - "боротьба"
Их задача разносить заразу и заражать невакцинированных!