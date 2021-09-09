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Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін

Щепленим громадянам, які контактували з хворим COVID-19, не потрібно йти на самоізоляцію.

Про це заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз відбувається оновлення наказу про порядок епідеміологічного нагляду за коронавірусною хворобою. Відповідно до цього, люди, які отримали повний курс вакцинації, не потребуватимуть самоізоляції (в разі, якщо контактували з особою, у якої підтверджений COVID-19 - ред). Але у випадку появи симптомів вони повинні обов'язково пройти тестування або методом визначення антигену до COVID-19 або ПЛР-методом", - сказав Кузін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Головний санлікар Кузін анонсував показові рейди щодо дотримання маскового режиму: Почнемо з критичних об'єктів, в "Борисполі" не контролюється абсолютно нічого. ВIДЕО
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Топ коментарі
+16
Погодь, так вакцина ж не от заражения защищает, а от ИВЛ. То есть как это - без самоизоляции? То есть и дальше заражать остальных? Они вообще о здоровье других думают? )))
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09.09.2021 17:23
+16
Антиваксерам как-то похрен. Это ваксеры всег говном обкидывают типа непривитые заразу разносят. Но как выяснилось привитые тоже. Только вот наше правительство ведет себя непоследовательно. Получается непривитый не имеет право заразу разносить, а привитый это может делать спокойно.
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09.09.2021 17:29
+8
От ИВЛ она тоже как выяснилось не спасает...и от склеить ласты тоже...😀
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09.09.2021 17:27
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Сча начнется вой антиваксеров на болотах Вакцинированным не нужно самоизолироваться после контакта с COVID-больным, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 8130
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09.09.2021 17:14 Відповісти
Антиваксерам как-то похрен. Это ваксеры всег говном обкидывают типа непривитые заразу разносят. Но как выяснилось привитые тоже. Только вот наше правительство ведет себя непоследовательно. Получается непривитый не имеет право заразу разносить, а привитый это может делать спокойно.
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09.09.2021 17:29 Відповісти
Хе-хе. А вот и не похрен! Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 9432

Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 1063
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09.09.2021 22:24 Відповісти
Не удивлюсь что сии картинки сами ваксеры и фотошопят. Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 8241
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09.09.2021 22:36 Відповісти
Даже тут вас наскринить - будет цирк не менее фееричный Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 389
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09.09.2021 22:50 Відповісти
Например.
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09.09.2021 22:54 Відповісти
Каждый день примеры. Открывай темы про КВОВИД и листай Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 4512
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09.09.2021 22:55 Відповісти
Ну сказал А - говори Я. Пример подобного выложенного тобою в картинке маразма.
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09.09.2021 23:03 Відповісти
Каждый день такой маразм Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 2974 Например, некий Пiдлога заявляет, что умершие от КОВИДа на самом деле "вышли с 9-го этажа"...
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09.09.2021 23:07 Відповісти
Тут бы и ссылку на данный месидж привести самое оно было бы.
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09.09.2021 23:20 Відповісти
Так потёрли этот бред Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 5978 Но можешь сам у него спросить. Он же твой коллега по цеху Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 5978
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09.09.2021 23:28 Відповісти
Не имею чести знать. Так что этот Ваш пример покуда мимо. Давате следующий. Вы же говорили, что каждый буквально день примеры. Или уже все потерли?
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09.09.2021 23:33 Відповісти
Ну да - рассказывай, что ты Пiдлогу не знаешь Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 8914
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09.09.2021 23:50 Відповісти
Ник этот видел. Комменты наверное тоже читал. Лично не знаю.
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10.09.2021 00:06 Відповісти
Кста, можете не скринить - сразу ссылку давайте т.с. на первоисточник. Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 2706
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09.09.2021 22:55 Відповісти
Если хилый, сразу - в гроб!!
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09.09.2021 17:15 Відповісти
ТОЧНО НЕ ІЗОЛЯЦІЇ НЕ ЛІКУВАНЯ ЯКЩО ЗАХВОРІВ БО ЩЕПЛЕНИЙ.
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09.09.2021 17:34 Відповісти
А не вакцинированные болт клали на эту самоизоляцию..большой и толстый..😀
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09.09.2021 17:21 Відповісти
ну и отлично... продолжайте ложить. В 2023 будет видно - время рассортирует
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09.09.2021 18:53 Відповісти
Разумеется рассортирует...в Великобритании уже сортирует...смертность от дельты примерно 50 на 50...вакцинированные и не вакцинированные..
Так что сортировать время будет всех...
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09.09.2021 18:59 Відповісти
Погодь, так вакцина ж не от заражения защищает, а от ИВЛ. То есть как это - без самоизоляции? То есть и дальше заражать остальных? Они вообще о здоровье других думают? )))
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09.09.2021 17:23 Відповісти
От ИВЛ она тоже как выяснилось не спасает...и от склеить ласты тоже...😀
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09.09.2021 17:27 Відповісти
ЗЕМЕНГЕЛЕВЦЬ В ХАЛАТІ ДУМАЄ ЗА БАБЛО.
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09.09.2021 17:35 Відповісти
Вакцина не захищає від зараження, а лише від летального ісходу. тобто вакцинований може відреагувати на зараження слабою формою, або взагалі без явних симптомі стати просто носієм. І ВІН МАЄ ПРАВО РОЗНОСИТИ!
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09.09.2021 18:03 Відповісти
А чем он в плане разнесения отличается от непривитого? А ничем...
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09.09.2021 18:09 Відповісти
тем, что непривитый не опасен, а это сейчас НИКОМУ не интересно.Пандемию нужно на ноги ставить.
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09.09.2021 19:42 Відповісти
Вакцина не захищає від зараження, а лише від летального ісходу.

Та ти шо...Ведуча ВВС померла від ускладнень після вакцинації від коронавірусу
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09.09.2021 18:41 Відповісти
Брехуняки проклятые. Осиновый кол им в жопу и в грудак.
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09.09.2021 18:51 Відповісти
А "Они вообще...думают?"...
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09.09.2021 19:31 Відповісти
Ну да. Правильно. Пусть разносят заразу.
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09.09.2021 17:27 Відповісти
Им самоизолироваться не нужно.. они просто станут разносчиками...
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09.09.2021 17:31 Відповісти
ДОВГО НЕ ПОНОСИТЬ ЛАСТИ СКЛЕЇТЬ, ДЛЯ ЦЬОГО МАБУТЬ І ЩЕПИЛИ, ЩОБ ВІДВОЛІКТИ УВАГУ, ЗСПОКОЇТИ ЩОБ ЛЮДИ ВЧАСНО НЕ ЗВЕРТАЛИСЬ ЗА МЕДДОПОМОГОЮ ПРИ ЗАРАЖЕНІ.
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09.09.2021 17:39 Відповісти
вакцина захищає від тяжких і летальних форм хвороби. а не від зараження.
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09.09.2021 18:04 Відповісти
Наивный...
Может быть год назад так оно было...а с появлением дельты все стало немножечко не так...
Умирают и вакцинированные...и не вакцинированные причем примерно в равной пропорции...
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09.09.2021 19:01 Відповісти
правильно, бо власні сили організму теж грають роль. так шо наївний ти, якщо побачив у недописаноу мою наївність.
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09.09.2021 19:06 Відповісти
В том что ты мечтаешь о том что вакцина защищает от тяжелых и смертельных случаев...а это совсем не так...
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09.09.2021 19:12 Відповісти
***, тобі щойно написали, що ще грає сам організм роль, ти знов продовжуєш без цього факту. упертість узькочелюстна?
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09.09.2021 19:37 Відповісти
А ось адекватним, невакцинованим громадянам, конче потрібно ізолюватися від ГМО, так як за останніми відомостями ці ходячі мерці можуть бути розплідником вірусних інфекцій.
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09.09.2021 17:56 Відповісти
Вакцинированные могут быть разносчиками ковида, не имея видимых признаков болезни, так что....
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09.09.2021 17:57 Відповісти
так що як не крути, українці отримають природній імунітет. Дарвін править шабашем!
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09.09.2021 18:05 Відповісти
Это, если не вмешались людишки из лабораторий, конструируя вирус
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09.09.2021 18:12 Відповісти
а Дарвін керуя не заледжно від того, чи людішки створили вірус. він зараз без людішек мутує як скажений!
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09.09.2021 18:40 Відповісти
Потому что мутации заложены искусственно
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09.09.2021 18:58 Відповісти
ти вважаєш лабораторників богами? може ще ти скажеш, що вони керують, який де штам вилізе? ну ти фантазьор. природа завжди бере своє.
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09.09.2021 19:09 Відповісти
Богов -нет, а, что выпустили наружу китайские(американские) вирусологи неизвестно
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09.09.2021 19:21 Відповісти
Особенно много мутаций было искуственно заложено в вирус гриппа еще в 1918 году.
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10.09.2021 08:04 Відповісти
Все проходили на мед справку на вод. Права? Примерно также дебилы
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09.09.2021 18:16 Відповісти
откуда это чмо вылезло, и будет рассказывать что делать. Когда 50 процентов переболело. Какая самоизоляция при контакте. Больной на голову. Он когда переболел
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09.09.2021 18:19 Відповісти
Верно сказал , пусть переносят вирус дальше по цепочке . Где таких врачей берут ?
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09.09.2021 18:41 Відповісти
Х ,Миссия нездийснена' скоро с бубнами прыгать будет.Придурок.
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09.09.2021 18:44 Відповісти
Власні догми переінакшити і - все гаразд, бидло зхаває.
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09.09.2021 18:45 Відповісти
Както ж на прививку заманить нужно, даже такой откровенной чушью и ложью)
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09.09.2021 19:04 Відповісти
Так вакциновані такі самі носії.Вакцина ж тільки допомагає в легшій формі перехворіти.Вакцина не створює ніякого захисного поля,яка вірус не пропускає.
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09.09.2021 20:03 Відповісти
"Сейчас происходит обновление приказа о порядке эпидемиологического надзора за коронавирусной болезнью. В соответствии с этим, люди получивший полный курс вакцинации, не будут нуждаться в самоизоляции (в случае, если контактировали с лицом, у которого подтвержден COVID-19 - ред). Но в случае появления симптомов они должны обязательно пройти тестирование или методом определения антигена к COVID-19 или ПЦР методом ", - сказал Кузин.Источник: https://censor.net/ru/n3287359

Хто віддає накази?
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09.09.2021 20:04 Відповісти
Да неужели? меня с двумя прививками и свежайшим тестом отправили на самоизоляцию после пересечения русско-украинской границы. При чем факт моего контакта с ковидбольными был весьма призрачным.
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09.09.2021 20:51 Відповісти
л - "логіка"
п - "послідовність"
б - "боротьба"
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09.09.2021 21:00 Відповісти
Капець.
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09.09.2021 21:06 Відповісти
Продажный умственно-отсталый дурачек
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09.09.2021 22:22 Відповісти
придурки
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09.09.2021 23:18 Відповісти
Вакцинированным не нужно самоизолироваться.
Их задача разносить заразу и заражать невакцинированных!
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10.09.2021 08:38 Відповісти
Это просто гениально...
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10.09.2021 10:00 Відповісти
 
 