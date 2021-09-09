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Німеччина (4528) Росія (47203) Північний потік (1369) Захарова (319)

Терміни початку поставок газу по "Північному потоку-2" залежать від позиції німецького регулятора, - Захарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Терміни початку поставок газу по

Початок поставок газу по трубопроводу "Північний потік-2" залежить від рішення профільного німецького регулятора. Російська сторона сподівається, що воно буде отримано найближчим часом.

Про це сьогодні на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Терміни початку комерційних поставок залежать від позиції німецького регулятора. Ми розраховуємо, що мільйони європейських споживачів уже найближчим часом зможуть отримувати російський газ за найкоротшим маршрутом", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Газ "Північним потоком-2" можуть пустити вже 1 жовтня, - Bloomberg
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Топ коментарі
+2
Немцы пунктуальны. Так что думаю немецкий регулятор кацапов не подведет.
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09.09.2021 17:25
+2
У дурнів ворогів не буває. Все добре описано у пісні з фільму "Буратино". "На дурака не нужен нож. и т.д."
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09.09.2021 18:36
+1
Тобто німецький регулятор у колінно-ліктьова щкюе не поставлений, як Мєркєль? 😊 ОЦЕ і єдемократія!
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09.09.2021 17:31
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Немцы пунктуальны. Так что думаю немецкий регулятор кацапов не подведет.
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09.09.2021 17:25 Відповісти
шо за истерия?в пхг уже более 18 млрд куб м газа.на зиму хватит.а вот потянет ли народ цены газ-это второй вопрос
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09.09.2021 17:30 Відповісти
ага только часть не наша, а часть нельзя выкачать
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10.09.2021 21:20 Відповісти
захарова видать хочет позицию,когда она сверху Сроки начала поставок газа по "Северному потоку-2" зависят от позиции немецкого регулятора, - Захарова - Цензор.НЕТ 2496
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09.09.2021 17:28 Відповісти
У лошадей это так не работает.
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09.09.2021 17:32 Відповісти
Здесь важное интервью бывшего президента Польши Квасьневского,

в котором он даёт очень важные советы Украине и её Президенту, в том числе по поводу Германии, внешней политики и т.д.
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09.09.2021 17:31 Відповісти
Слушні поради та зауваження, але всі до одного місця.
Зеленський нездатний бути державником. Він займається крадіжками, та самопіаром, щоб їх прикрити рейтингами.
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09.09.2021 18:10 Відповісти
Нелогічно.
У Зеленського могутні вороги - українські та російські олігархи. Якби Президент України займався крадіжками, вони легко знайшли б докази цього. Також про це вказали б Євросоюз та США. А не приймали б лідера України на найвищому рівні і не підписували б вкрай важливі для України угоди на десятки мільярдів доларів.
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09.09.2021 18:14 Відповісти
У дурнів ворогів не буває. Все добре описано у пісні з фільму "Буратино". "На дурака не нужен нож. и т.д."
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09.09.2021 18:36 Відповісти
А чому ж ЖОДНИЙ олігархічний канал не дав новину про статтю CNN про вагнерівців ?
Та і хто з українських олігархів, які привели Зе до влади, йому тепер ворог ?
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09.09.2021 18:38 Відповісти
А чому західні лідери мають перейматись крадіжками в Україні ? ЦЕ ж не їх обкрадають, а українців. Самі обрали, самі і давайте раду.
І не так то вже райдужно його вітають у західному світі. Привіт від Байдена можете почитати в CNN. Так само до брехуна ставляться і європейці. Воно навіть не зустрілось з діаспорою в штатах, бо насували б бульби в одне місце.
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09.09.2021 18:41 Відповісти
Тобто німецький регулятор у колінно-ліктьова щкюе не поставлений, як Мєркєль? 😊 ОЦЕ і єдемократія!
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09.09.2021 17:31 Відповісти
А це ми скоро дізнаємось судячи з того буде запуск газогону чи ні. Та як скоро.
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09.09.2021 18:11 Відповісти
А в них позиція одна - власні інтереси понад усе.
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09.09.2021 18:00 Відповісти
Эта языкастая стерва Захарова по сути сказала, что газ в Европе будет стоить 650+ баксов до тех пор, пока европейцы не перестанут выеживаться.
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09.09.2021 18:16 Відповісти
Ну да, именно это и сказала. Только уже 690 и продолжает расти.
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09.09.2021 20:33 Відповісти
а фрицы не верили до последнего, что рейх их "обует по взрослому". Дружба -фройдншафт. А как же. Как говорил електрик с теплохода Остапу - утром деньги в обед стулья. А можно наоборот, спросил Остап. Можно, но деньги вперед. Ну а партия Меркель - ауфидерзейн на выборах А шо ?
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09.09.2021 23:03 Відповісти
Течет говно,привет Мавзолею...,течет дерьмо ,салют Мавзолею.... Терміни початку поставок газу по "Північному потоку-2" залежать від позиції німецького регулятора, - Захарова - Цензор.НЕТ 6059Молотов-Риббентропы брацкие народы... Терміни початку поставок газу по "Північному потоку-2" залежать від позиції німецького регулятора, - Захарова - Цензор.НЕТ 6059а Гитлер и Сралин не при делах....Метаморфозы....
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09.09.2021 18:37 Відповісти
Что, опять в окно выбросил?
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09.09.2021 19:55 Відповісти
 
 