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Терміни початку поставок газу по "Північному потоку-2" залежать від позиції німецького регулятора, - Захарова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Початок поставок газу по трубопроводу "Північний потік-2" залежить від рішення профільного німецького регулятора. Російська сторона сподівається, що воно буде отримано найближчим часом.
Про це сьогодні на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Терміни початку комерційних поставок залежать від позиції німецького регулятора. Ми розраховуємо, що мільйони європейських споживачів уже найближчим часом зможуть отримувати російський газ за найкоротшим маршрутом", - зазначила вона.
Топ коментарі
+2 Странник Виртуальный d2c4d836
показати весь коментар09.09.2021 17:25
+2 Олександр Иванов
показати весь коментар09.09.2021 18:36
+1 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар09.09.2021 17:31
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в котором он даёт очень важные советы Украине и её Президенту, в том числе по поводу Германии, внешней политики и т.д.
Зеленський нездатний бути державником. Він займається крадіжками, та самопіаром, щоб їх прикрити рейтингами.
У Зеленського могутні вороги - українські та російські олігархи. Якби Президент України займався крадіжками, вони легко знайшли б докази цього. Також про це вказали б Євросоюз та США. А не приймали б лідера України на найвищому рівні і не підписували б вкрай важливі для України угоди на десятки мільярдів доларів.
Та і хто з українських олігархів, які привели Зе до влади, йому тепер ворог ?
І не так то вже райдужно його вітають у західному світі. Привіт від Байдена можете почитати в CNN. Так само до брехуна ставляться і європейці. Воно навіть не зустрілось з діаспорою в штатах, бо насували б бульби в одне місце.