Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Національна комісія Молдови в зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом прийняла рішення посилити карантинні обмеження для нещеплених громадян.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Нові обмеження будуть включати заборону для нещеплених людей відвідувати ресторани, бари і культурні заходи та діятимуть із 10 вересня по 31 жовтня.
Зазначають, що в Молдові з початку пандемії зареєстровано 272 325 випадків захворювання Covid-19, із яких 6 466 осіб померли.
Топ коментарі
+13 Странник Виртуальный d2c4d836
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+10 Серая Лиса
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Будь ласка, зачекайте...
Я вважаю, що не може. Бо якщо подивитися зміну динаміки захворюваннь та смертності, то можна побачити, що вона майже ніяк не залежить від протиепідемічних заходів. Можливо якось вакцінація зменшує смертність. Але наголошую, що це тільки можливо. Так це чи не так побачимо трошки пізніше ближче до зими та цергового сплеску захворюванності. Щодо мутацій я не цікавився процесом - я цікавився причинами їх винекнення. Мне це непокоїть бо вже зараз смертність від онко така сама або даже вища ніж через пандемію вірусу. І відслідковується тенденція до збільшення захворюванності на рак.
Я это так - здесь оставлю на всякий случай.
Умер вакцинированный Pfizer украинец: через 4 часа после прививки
И, заметьте, это не женщина. Так что это не один и тот же случай с тем, что Вы указали в своем сообщении. И соответственно Ваш процент уже фальшивый.
А умереть... он мог по любой из тысяч причин.
Как говорит моя коллега: я могу без ресторана/кино/фитнеса и Ко, а вот они без меня/нас - долго не смогут…….
Если и дальше так пойдёт, то остаётся «звезда Давида» и привет «гетто»…….
Багато їх звільняється, хтось мінятиме профіль, інші виїжджають з провінції.
Також обов*язкове щеплення для відвідувачів у шпиталях. Люди в шоці: не можна буде провідати своїх рідних. Описують різні ситуації: якщо дитинка маленька захворіє, а батьки не щеплені, то їх не пустять до неї ?
Федеральних службовців теж зобов*язали - мусово.
Отож і воно: не виношу лицемірства і брехні. Розказують на усіх екаранах про "добровільність", =вибір людини= і роблять все навпаки, обмежуючи людям доступ і усуваючи їх від суспільного життя. Але податки при цьому стягувати не забувають.
Придурок Трюдо хоче (якщо виграє вибори) подати законопроект, який би захищав роботодавців, які вимагають щеплення від працівників. Бо люди почали звертатися до адвокатів + вимагати, напевне, письмового наказу та гарантій. А це йому дуже не сподобалося. Але сам факт такої забаганки підтверджує, що таким чином ті роботодавці порушують закон, раз він їх збирається =захистити=.
Страшні часи. Сміялися з "ковідіотів" (як обізвали думаючих людей), які про це все попереджали.
Я в первом ответе Вам забыла написать (за что дико извиняюсь): «штрафовать» финансово хотят не привитых людей, которые (без разницы в какой сфере) работают(!), должны идти на карантин…..
Например: я - не привита. На работе у кого-то обнаружили вирус=>делают PCR тест. В это время все идут на карантин. И если у меня «позитив», то я остаюсь дальше на карантине (это считается как «больничный»), НО т.к. я - не привита, то все время моего карантина мой «больничный» не оплачивается….