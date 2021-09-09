Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи

Національна комісія Молдови в зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом прийняла рішення посилити карантинні обмеження для нещеплених громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Нові обмеження будуть включати заборону для нещеплених людей відвідувати ресторани, бари і культурні заходи та діятимуть із 10 вересня по 31 жовтня.

Зазначають, що в Молдові з початку пандемії зареєстровано 272 325 випадків захворювання Covid-19, із яких 6 466 осіб померли.

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