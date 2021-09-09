Апеляційний суд РФ залишив у силі вирок Чубарову - 6 років позбавлення волі

Російський апеляційний суд у Сочі затвердив вирок голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову - позбавлення волі строком на 6 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі заочно розглянув апеляційну заяву обвинувачення і захисту на вирок голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Позбавлення волі строком на 6 років залишилося в силі", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що адвокат Микола Полозов був відсторонений судом від захисту і брав участь у засіданні як слухач і заявник апеляції.

Полозов звернув увагу на те, що якщо раніше сторона обвинувачення просила суд продовжити термін покарання з 6 до 9 років, то сьогодні вона відмовилася від збільшення терміну покарання. За його даними, адвокат за призначенням наполягала на скасуванні вироку за порушення права на захист, однак доводи захисту судом вислухані не були.

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Нагадаємо, раніше Полозов був відсторонений від захисту Чубарова в так званому "Верховному суді" Криму. Незважаючи на відсторонення від захисту голови Меджлісу, Полозов подав апеляційну скаргу на рішення "Верховного суду" Криму в справі Чубарова. (КПК РФ дозволяє оскаржити судове рішення не тільки обвинуваченому та його захиснику, а й "іншій особі, чиї права і законні інтереси порушені винесеним судовим рішенням"). На подив адвоката, його скарга була прийнята, і йому дозволили ознайомитися з повним обсягом кримінальної справи.

Як зазначив Полозов, наступним етапом судового слухання є четвертий касаційний суд загальної юрисдикції в Краснодарі, після чого при небажаному вирішенні буде звернення до ЄСПЛ.

"Ідеальний кейс для ЄСПЛ. У рамках нашої стратегії "збери і зафіксуй якомога більше порушень на кожній стадії" ми йдемо з перевиконанням плану", - прокоментував юрист.

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Нагадаємо, в кінці березня 2020 так званий "слідком Росії щодо Криму" заочно звинуватив голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Кримінальні справи були порушені за частиною 1 статті 212 ("організація масових заворушень"), частиною 2 статті 280.1 і частиною 1 статті 280.1 КК Росії ("публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії"), яку пізніше скасували через декриміналізацію статті.

6 червня 2021 так званий "Верховний суд" Криму призначив Чубарову 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 200 годин виправних робіт (скасовані в зв'язку з декриміналізацією відповідної статті).