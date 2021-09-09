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обстріл (21042) поранення (2658) Донбас (21733)

Один воїн важко поранений, від початку доби зафіксовано 9 російських обстрілів, у т. ч. із мінометів та артилерії, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Один воїн важко поранений, від початку доби зафіксовано 9 російських обстрілів, у т. ч. із мінометів та артилерії, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У напрямку населеного пункту Гранітне російські найманці застосували великокаліберні кулемети по позиціях наших військ.

Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь із мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.
Під щільний вогонь противника потрапили позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Верхнє Торецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм.

Біля Нью-Йорка російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська 4 рази вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - тяжкий.

Зазначають, що на обстріли противника українські підрозділи відкривали у відповідь вогонь.

Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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Топ коментарі
+16








tZE inform

@tZEinform

·51 мин

Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
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09.09.2021 18:24
+12
Блін, аж бридко читати новини.
Армія ПРИНИЖЕНА.
І вилупком зеленським, і кацапами.
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09.09.2021 18:43
+7
Боже, поможи нашому захисникові
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09.09.2021 18:50
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tZE inform

@tZEinform

·51 мин

Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
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09.09.2021 18:24 Відповісти
навесом надо стрелять из пулемета в сторону врага-хоть как-то.
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09.09.2021 18:26 Відповісти
полный запрет даже на отвентный огонь. под угрозой штрафов и - вплоть до уголовного наказания.
бо клоун видит исключительно мир в глазах фуйла, да и за показы своих видосиков-сериалов в рашке переживает.. а вдруг запретят?
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09.09.2021 18:34 Відповісти
тогда ЗСУ- заробитчане
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09.09.2021 18:41 Відповісти
Блін, аж бридко читати новини.
Армія ПРИНИЖЕНА.
І вилупком зеленським, і кацапами.
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09.09.2021 18:43 Відповісти
Боже, поможи нашому захисникові
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09.09.2021 18:50 Відповісти
Іудохристиянська релігія тисячу років тому зробила з вільних ,сильних воїнів-хліборобів ,тупих покірних рабів а ви про якого боха?!))
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09.09.2021 19:03 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську паскуду твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Один воїн важко поранений, від початку доби зафіксовано 9 російських обстрілів, у т. ч. із мінометів та артилерії, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1703
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09.09.2021 19:50 Відповісти
Если взять и перевести всю партию зеленого кондома на передок, то обстрелы прекратятся, ведь дырявые и зебилы - это одна команда. У них враг один - всу!
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09.09.2021 20:10 Відповісти



Отец Солдата

@uspenovka19632

·32 мин

Разминаются и,каГ бы намекают-уходите все,будет пиз/////рез.Ну,поцаны эвакуации мирняка у нашей власти,еще с 14-го...Тока ,дюже секретные,а потому-невыполнимые.Лучше ******** пол-ярда на афганцах-этому даже поаплодируют партнеры.А Арестович уссытся от счастья.









Портал АНТИКОР

@antikorua


Российские оккупанты обстреляли жилые многоэтажки на Луганщине • Портал АНТИКОР
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09.09.2021 20:19 Відповісти



Алька

@springuaa

·2 ч

С 1 по 8 сентября погибло 16 солдат .
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09.09.2021 20:26 Відповісти
Один воїн важко поранений, від початку доби зафіксовано 9 російських обстрілів, у т. ч. із мінометів та артилерії, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6566
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09.09.2021 21:45 Відповісти
Обох на одну гиляку ☹️😡
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10.09.2021 00:02 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·1 ч

2 убитых, 11 раненых 34 обстрела на 18-00 И Верховный ГК спрятавший голову под одеяло ...
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09.09.2021 22:00 Відповісти



Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·1 ч

Війна, Зеленський цілий день відсутній. Тільки за сьогодні 10 поранено. Причина стала відома.
Один воїн важко поранений, від початку доби зафіксовано 9 російських обстрілів, у т. ч. із мінометів та артилерії, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9769
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09.09.2021 22:07 Відповісти
2 убитых, 11 раненых 34 обстрела на 18-00
И Верховный ГК спрятавший голову под одеяло ... , дрянь зелёная 😠
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10.09.2021 00:04 Відповісти
 
 