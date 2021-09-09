Колишньому "смотрящому" за київським СІЗО висунуто звинувачення за торгівлю наркотиками, - Нацполіція

Серед підозрюваних - особи, які утримуються в СІЗО, і жителі декількох областей. Частину отриманих від збуту наркотиків коштів фігуранти витрачали на розвиток "бізнесу", інші - на поповнення "общака".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

У повідомленні зазначають: "Встановлено, що 30-річний засуджений за вбивство дитини завдяки зв'язкам у кримінальних колах отримав статус так званого "смотрящого" за СІЗО. Користуючись авторитетом серед утриманців, організував діяльність угруповання. До його складу увійшли арештовані й жителі декількох областей.

"Спеціалізувалися" вони на постачання і збуті наркотичних та психотропних речовин у спецустанови шляхом "перекидів". Частину отриманих коштів фігуранти витрачали на розвиток "бізнесу", інші - на поповнення "общака"".

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"У липні цього року зловмисникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307);

- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ч. 4 ст. 321).

"Смотрящим" по СІЗО також інкримінували встановлення і поширення злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України)", - сказано в інформації.

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"У ході слідства були отримані докази причетності підозрюваних до скоєння ще одного злочину. Вчора, 8 вересня, слідчі ДСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру "смотрящому" і його спільникам. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

За скоєні злочини фігурантам загрожує до 15 років ув'язнення", - резюмували в Нацполіції.









