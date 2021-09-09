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війна (56389) Луганщина (4416) обстріл (21042) СБУ (10027) Трьохізбенка (22)

Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Офіцери СБУ не постраждали. Російсько-окупаційні війська стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів.

Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі СБУ збирали в Трьохізбенці докази, що підтверджують провину окупантів в обстрілі мирних населених пунктів на лінії розмежування, коли їх накрило вогнем.

За попередніми даними, окупанти стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів.

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Співробітники СБУ не постраждали під час обстрілу. Зараз вони збирають докази у справі про вчорашній обстріл українських позицій. Це вже 64-а справа, яку СБУ від початку року відкрила за фактом обстрілу в Луганській області.

Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині 01
Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині 02
Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині 03
Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині 04
Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині 05
Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині 06
Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині 07
Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині 08
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Топ коментарі
+35
Навпаки. Україна сама накрилась зеленою пошестю.
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09.09.2021 18:51
+34
СБУ-терпилы. Позорище зелёное накрыло Украину.
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09.09.2021 18:48
+23
А чому мовчить гоВнокомандуючий зелений през!??
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09.09.2021 18:58
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СБУ-терпилы. Позорище зелёное накрыло Украину.
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09.09.2021 18:48 Відповісти
Навпаки. Україна сама накрилась зеленою пошестю.
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09.09.2021 18:51 Відповісти
Вумний наід вибрав клованів, значить нехай терплять, так їм і треба. Прикро шо думаючі люди повинні за одно з вумним нарідом це знущання над країною терпіти. Але демократія є демократія... Підкоряння більшості, шо поробиш...
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09.09.2021 19:20 Відповісти
Другие -бы здравомыслящие гордые офицеры , разорвали гниду -членограя , для которого «сейчас это только раскаты грома «
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09.09.2021 20:04 Відповісти
Шухевич точно б не терпів. Але де той Шухевич?!
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09.09.2021 20:25 Відповісти
Точно. А ещё Петя - отводил войска с освобождённых территорий; и запрещал вести разведку.
И группы контрснайперские отвёл. И приглашап сеперню на инспектирование позиций ЗСУ.
И спецоперацию по вагнеровцам слил *****.
Так, "справедливый"? И фсбешника возле себя посадил руководить страной.
Это ж петя творил, "справедливый" ты наш?!
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09.09.2021 22:58 Відповісти
Літінант теж мовчить?
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09.09.2021 18:49 Відповісти
Так УБД тепер стопроцентно отримають, чого ж шум піднімати, а під "шумок" ще і ті, що не приший п....і рукав.
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09.09.2021 18:53 Відповісти
Злили інфу сєпапрам миттю(((
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09.09.2021 18:50 Відповісти
Тамжінашілюдь.
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09.09.2021 18:53 Відповісти
треба зупинятись в хатах сепарів - тоді будуть мовчати (собі ж вийде дорожче) Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині - Цензор.НЕТ 3060
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09.09.2021 19:05 Відповісти
тоді сєпар -сусід стукане...Йому подвійна вигода.
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09.09.2021 19:11 Відповісти
виселити всіх в 10-ти кілометр.зоні давно треба було
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09.09.2021 19:43 Відповісти
Одни 150 озабоченность выражают, другие 64 дело заводят на оккупанта за обстрелы и убийства,бедная Украина .
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09.09.2021 18:53 Відповісти
64 справи - 64 слідчі групи.
64 додаткові підстави отримати УБД.
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10.09.2021 09:40 Відповісти
А чому мовчить гоВнокомандуючий зелений през!??
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09.09.2021 18:58 Відповісти
йому не до цього. Він звинувачує CNN в роботі на кремль Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині - Цензор.НЕТ 8835
Думає мабуть, що всі сліпі та тупі
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09.09.2021 19:04 Відповісти
Оккупантов нужно уничтожать ответным огнём, а лучше - на упреждение. А не дела заводить и писю писать в ТКГ СЦКК ОБСЕ.
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09.09.2021 19:00 Відповісти
бачу що "гівняні" богдани від Порошенка - використовуються й досі!
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09.09.2021 19:03 Відповісти
та да....бо ж ніяк не дочекаються "мустангів" від зенелоха...
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09.09.2021 19:21 Відповісти
і на передку, і в тилу при військових шпиталях, і будуть використовуватись
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09.09.2021 20:06 Відповісти
Собирали собирали доказательства, а потом как насобирал полные штаны.
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09.09.2021 19:08 Відповісти
Не обкакалися і то добре.
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09.09.2021 19:19 Відповісти
зеЛя сссыкливый упырь!
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09.09.2021 19:29 Відповісти
відповідати не можна, а то путін "папіка" та "сКатів" заборонить в Кацапстанє по москальським каналам крутити... і де ж тоді ЗЕмерзота з його Шефірами та дЄрьмаками "харчуватися" буде??
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09.09.2021 19:34 Відповісти
Скок раз писали что на передку нужна бронированая техника этот металолом из фольги пусть по частям генералов возит
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09.09.2021 20:01 Відповісти
"Это уже 64-е дело, которое СБУ с начала года открыла по факту обстрелов в Луганской области" - вау!. А сколько по плану нужно ещё открыть этих бесполезных дел?
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09.09.2021 20:03 Відповісти
позорище, а не сбу......
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09.09.2021 20:08 Відповісти
Восьмой год идёт война, а они приезжают "собирать доказательства". Пилять, зелёный сюрр.
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09.09.2021 20:18 Відповісти
Люди выбрали дегенерата который назначил своего лучшего человека на контроль этого органа а потом жалуются что там нечего не делают
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09.09.2021 20:19 Відповісти
пааакушение на величайшего святага валадымира???
баканов **** ..придумай хоть терракт какой то
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09.09.2021 21:23 Відповісти
Так а шо, гениальное "простаперестатьстрелять" не подействовало?!
А верховноговнокомандующий знает?!
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09.09.2021 22:44 Відповісти
Сравняйте с землей что-нить в ответку. Учреждение какое-нить в Даунецке сложите в горизонтальную плоскость нахй и скажите, шо оно само завалилося т. к. дамбасы привыкли жрать гамно и строить из гамна.
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10.09.2021 00:40 Відповісти
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати!
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19.02.2022 16:34 Відповісти
 
 