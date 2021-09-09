Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині. ФОТОрепортаж
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Офіцери СБУ не постраждали. Російсько-окупаційні війська стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів.
Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі СБУ збирали в Трьохізбенці докази, що підтверджують провину окупантів в обстрілі мирних населених пунктів на лінії розмежування, коли їх накрило вогнем.
За попередніми даними, окупанти стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів.
Співробітники СБУ не постраждали під час обстрілу. Зараз вони збирають докази у справі про вчорашній обстріл українських позицій. Це вже 64-а справа, яку СБУ від початку року відкрила за фактом обстрілу в Луганській області.
Топ коментарі
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+34 Garry Grant
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+23 Кайрос Тор
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И группы контрснайперские отвёл. И приглашап сеперню на инспектирование позиций ЗСУ.
И спецоперацию по вагнеровцам слил *****.
Так, "справедливый"? И фсбешника возле себя посадил руководить страной.
Это ж петя творил, "справедливый" ты наш?!
64 додаткові підстави отримати УБД.
Думає мабуть, що всі сліпі та тупі
баканов **** ..придумай хоть терракт какой то
А верховноговнокомандующий знает?!