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хвороба (294) ЦГЗ (261) лихоманка (1)

За літо в країні зафіксовано 5 випадків зараження лихоманкою західного Нілу, - ЦОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За літо в країні зафіксовано 5 випадків зараження лихоманкою західного Нілу, - ЦОЗ

В Україні за літо зафіксували п'ять випадків зараження лихоманкою Західного Нілу. Зокрема, вірус виявили в Київській та Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

"Протягом літа 2021 на території України зареєстровано п'ять випадків захворювання лихоманкою Західного Нілу. Три з них - у Бучацькому і Фастівському районах Київської області (жінки 33, 56 і 90 років), один - на території Запорізької області (дівчинка 12 років). Також у Київській області зареєстровано завезений випадок лихоманки Західного Нілу з міста Дуала, Республіки Камерун (чоловік 25 років)", - ідеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, джерелом місцевих заражень можуть бути дикі перелітні птахи, які живуть у воді або навколо неї. Також вірус, що викликає лихоманку Західного Нілу, передається через укуси комарів і кліщів.

До природних осередків лихоманки Західного Нілу в Україні належать території Північно-Західного Причорномор'я (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області), а також східні та західні області.

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Топ коментарі
+2
А лихорадки восточных ********* случайно не было??
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09.09.2021 19:37
+2
Після відкриття кордонів наші люди відчули свободу... Вон відвідують екзотичні країни, знайомляться з екзотичними звичаями, екзотичною природою, екзотичними людьми ... Звідти додому вони привозять екзотичні захворювання, з якими щедро діляться зі своїми оточуючими... А потім звичайні лікарі пробують бороться за їх життя зовсім неекзотичними засобами і методами...
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09.09.2021 19:39
+1
У нас малярія була в основному в басейні Дунаю і в Поліссі Але в 30-ті почалась масова боротьба - труїли личинок комарів у водоймах, осушували болота, відкривали протималрійні станції, вели постійний нагляд за людьми, проводили диспансеризацію... Набери в гуглі "Малярия в СССР" - там багато написано про це...
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09.09.2021 19:56
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А лихорадки восточных ********* случайно не было??
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09.09.2021 19:37 Відповісти
Після відкриття кордонів наші люди відчули свободу... Вон відвідують екзотичні країни, знайомляться з екзотичними звичаями, екзотичною природою, екзотичними людьми ... Звідти додому вони привозять екзотичні захворювання, з якими щедро діляться зі своїми оточуючими... А потім звичайні лікарі пробують бороться за їх життя зовсім неекзотичними засобами і методами...
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09.09.2021 19:39 Відповісти
Интересно куда малярия пропала...поколение моих родителей болело почти все...
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09.09.2021 19:47 Відповісти
У нас малярія була в основному в басейні Дунаю і в Поліссі Але в 30-ті почалась масова боротьба - труїли личинок комарів у водоймах, осушували болота, відкривали протималрійні станції, вели постійний нагляд за людьми, проводили диспансеризацію... Набери в гуглі "Малярия в СССР" - там багато написано про це...
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09.09.2021 19:56 Відповісти
Шо у нас там еще веселого из подарков..кажется конго-крымская геммарогическая лихорадка..очень хорошо косила в поволжье в полях и в тоцких лагерях личный состав...
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09.09.2021 20:04 Відповісти
Знаю таке - служив у Поволжі майже десять років і що таке - "мишина ліхорадка", знаю! До нас правда не дійшла - степи надто широкі були і через Волгу вона не перебралася
Нам треба бояться іншого - при СРСР завезли в Крим з Алтаю білок-телеуток А санобробку їм не зробили А вони з собою занесли іксодового кліща з енцефалітом На сьогодні кліщ захопив Крим і добрався до Перекопу Скоро піде по материку
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09.09.2021 20:12 Відповісти
Уже..
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09.09.2021 21:02 Відповісти
Ну кліщі іксодові і у нас живуть Просто вони енцефалітом не заражені На Поліссі головна загроза від них - для собак Вони піроплазмоз передають Для собаки - смерть!
Хоча казали мені біологи наші, що, нібито, білоруси виявили в поліських кліщах збудника енцефаліту, однак не агресивну азійську форму, а менш заразну Вона у людей проявляється як грип : в основному - у квітні-травні
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09.09.2021 21:28 Відповісти
А я помню пересрал немного когда меня в зауралье в конце мая клещ мне в подмышку залез по самую жопу...доктор вытянул и сказал не бойся они только 5-10% энцифалитные...
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09.09.2021 21:32 Відповісти
Сыворотки в части естественно не оказалось За літо в країні зафіксовано 5 випадків зараження лихоманкою західного Нілу, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1476
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09.09.2021 21:33 Відповісти
А де саме служив? Бо я трохи ті місця знаю... А в Заураллі дійсно заражених кліщів мало - основний ареал - від Омська і до Забайкалля... Але "дохтур" - молодець! "Заспокоїв"... ТИ мабуть ходив тижнів три "с очком в мышиный глаз"... За літо в країні зафіксовано 5 випадків зараження лихоманкою західного Нілу, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9712
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09.09.2021 21:45 Відповісти
Между челябинском и курганом
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09.09.2021 22:10 Відповісти
Шадрінськ?
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09.09.2021 22:20 Відповісти
почти
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09.09.2021 22:22 Відповісти
склады химических артснарядов
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09.09.2021 22:23 Відповісти
Іковка?
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09.09.2021 22:27 Відповісти
Здесь
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09.09.2021 22:33 Відповісти
Ясно !
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09.09.2021 22:38 Відповісти
Так в поселке рядом с частью и пару парализованых было...
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09.09.2021 22:12 Відповісти
Значить їм не повезло...
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09.09.2021 22:22 Відповісти
Привезли турЬІсти.
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09.09.2021 19:50 Відповісти
 
 