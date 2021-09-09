За літо в країні зафіксовано 5 випадків зараження лихоманкою західного Нілу, - ЦОЗ

В Україні за літо зафіксували п'ять випадків зараження лихоманкою Західного Нілу. Зокрема, вірус виявили в Київській та Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

"Протягом літа 2021 на території України зареєстровано п'ять випадків захворювання лихоманкою Західного Нілу. Три з них - у Бучацькому і Фастівському районах Київської області (жінки 33, 56 і 90 років), один - на території Запорізької області (дівчинка 12 років). Також у Київській області зареєстровано завезений випадок лихоманки Західного Нілу з міста Дуала, Республіки Камерун (чоловік 25 років)", - ідеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, джерелом місцевих заражень можуть бути дикі перелітні птахи, які живуть у воді або навколо неї. Також вірус, що викликає лихоманку Західного Нілу, передається через укуси комарів і кліщів.

До природних осередків лихоманки Західного Нілу в Україні належать території Північно-Західного Причорномор'я (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області), а також східні та західні області.

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