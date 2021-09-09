КС відкрив провадження щодо неконституційності положень закону про ДБР за скаргою ексдиректора Бюро Труби
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Конституційний Суд відкрив провадження щодо конституційної скарг колишнього директора ДБР Романа Труби про невідповідність Основному закону положень закону "Про державне бюро розслідувань".
Про це повідомила представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.
"Заявник просить визнати неконституційними положення Закону "Про Державне бюро розслідувань", згідно із яким Директор ДБР звільняється з посади Президентом України з дня набрання чинності цим Законом, зокрема те, що повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань припиняються достроково. Президент України упродовж п’яти робочих днів з дня набрання чинності цим Законом призначає тимчасово виконуючого обов’язки Директора Державного бюро розслідувань, який має повноваження Директора Державного бюро розслідувань, передбачені Законом України "Про Державне бюро розслідувань", - повідомила Совгиря.
Нагадуємо, 27 грудня 2019 року президент Зеленський звільнив Трубу з посади директора ДБР.
27 січня 2020 року Труба подав позов до Верховного cуд про визнання незаконним указу президента про дострокове припинення повноважень директора ДБР. Він також заявив, що його зняття з посади "було політичним рішенням, яке з'явилося в результаті реалізації сценаріїв різних груп" і вважає, вважає, що "дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку".
4 лютого Верховний суд повернув Трубі його позов до Зеленського про визнання протиправним його звільнення.
Новий позов із вимогою визнати протиправним і скасувати наказ ДБР "Про припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань", датований 28 грудня 2019 року, і відновити Трубу на посаді, надійшов до Окружного адміністративного суду Києва 5 лютого.
12 червня 2020 року Верховний суд відмовив Трубі в задоволенні позову.
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