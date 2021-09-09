КС відкрив провадження щодо неконституційності положень закону про ДБР за скаргою ексдиректора Бюро Труби

Конституційний Суд відкрив провадження щодо конституційної скарг колишнього директора ДБР Романа Труби про невідповідність Основному закону положень закону "Про державне бюро розслідувань".

Про це повідомила представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"Заявник просить визнати неконституційними положення Закону "Про Державне бюро розслідувань", згідно із яким Директор ДБР звільняється з посади Президентом України з дня набрання чинності цим Законом, зокрема те, що повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань припиняються достроково. Президент України упродовж п’яти робочих днів з дня набрання чинності цим Законом призначає тимчасово виконуючого обов’язки Директора Державного бюро розслідувань, який має повноваження Директора Державного бюро розслідувань, передбачені Законом України "Про Державне бюро розслідувань", - повідомила Совгиря.

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Нагадуємо, 27 грудня 2019 року президент Зеленський звільнив Трубу з посади директора ДБР.

27 січня 2020 року Труба подав позов до Верховного cуд про визнання незаконним указу президента про дострокове припинення повноважень директора ДБР. Він також заявив, що його зняття з посади "було політичним рішенням, яке з'явилося в результаті реалізації сценаріїв різних груп" і вважає, вважає, що "дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку".

4 лютого Верховний суд повернув Трубі його позов до Зеленського про визнання протиправним його звільнення.

Новий позов із вимогою визнати протиправним і скасувати наказ ДБР "Про припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань", датований 28 грудня 2019 року, і відновити Трубу на посаді, надійшов до Окружного адміністративного суду Києва 5 лютого.

12 червня 2020 року Верховний суд відмовив Трубі в задоволенні позову.

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