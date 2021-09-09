УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10776 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Правосуддя
1 315 7
КС (1154) Труба (282) ДБР (2563) Совгиря (52)

КС відкрив провадження щодо неконституційності положень закону про ДБР за скаргою ексдиректора Бюро Труби

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС відкрив провадження щодо неконституційності положень закону про ДБР за скаргою ексдиректора Бюро Труби

Конституційний Суд відкрив провадження щодо конституційної скарг колишнього директора ДБР Романа Труби про невідповідність Основному закону положень закону "Про державне бюро розслідувань".

Про це повідомила представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"Заявник просить визнати неконституційними положення Закону "Про Державне бюро розслідувань", згідно із яким Директор ДБР звільняється з посади Президентом України з дня набрання чинності цим Законом, зокрема те, що повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань припиняються достроково. Президент України упродовж п’яти робочих днів з дня набрання чинності цим Законом призначає тимчасово виконуючого обов’язки Директора Державного бюро розслідувань, який має повноваження Директора Державного бюро розслідувань, передбачені Законом України "Про Державне бюро розслідувань", - повідомила Совгиря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд відмовився відновлювати Трубу на посаді директора ДБР

Нагадуємо, 27 грудня 2019 року президент Зеленський звільнив Трубу з посади директора ДБР.

27 січня 2020 року Труба подав позов до Верховного cуд про визнання незаконним указу президента про дострокове припинення повноважень директора ДБР. Він також заявив, що його зняття з посади "було політичним рішенням, яке з'явилося в результаті реалізації сценаріїв різних груп" і вважає, вважає, що "дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку".

4 лютого Верховний суд повернув Трубі його позов до Зеленського про визнання протиправним його звільнення.

Новий позов із вимогою визнати протиправним і скасувати наказ ДБР "Про припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань", датований 28 грудня 2019 року, і відновити Трубу на посаді, надійшов до Окружного адміністративного суду Києва 5 лютого.

12 червня 2020 року Верховний суд відмовив Трубі в задоволенні позову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ти шо, п#дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл#дь, і не погоджуєш?", - Труба та Удовиченко обговорюють справу слідчого Шевцова. АУДІО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и кто ж у Трубы адвокат?.. наверно Андрюша Богдан и Андрюша Портнов или сразу судья ОАСК Вовк, которого Зелёнский никак не расформирует?
показати весь коментар
09.09.2021 20:07 Відповісти
По ходу - завхоз преЗедента.....
показати весь коментар
09.09.2021 20:09 Відповісти
Нє, Кива
показати весь коментар
09.09.2021 20:37 Відповісти
КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы - Цензор.НЕТ 4449
показати весь коментар
09.09.2021 20:44 Відповісти
Трубу на бутилку
показати весь коментар
09.09.2021 22:05 Відповісти
он какой то несерьезный Директор был. Неудачный, ясное дело -бывший районный прокурор из Львовской "бригады" юристов. на его место пришли представители Харьковской юридической общины.
показати весь коментар
09.09.2021 22:57 Відповісти
На якій підставі? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
показати весь коментар
10.09.2021 09:39 Відповісти
 
 