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Новини За кордоном
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Німеччина (4528) Кваснєвський (34) Меркель (1027) Росія (47203) санкції (6842) Північний потік (1369)

Кваснєвський: Меркель пішла на компроміс із "Північним потоком 2", це політика

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кваснєвський: Меркель пішла на компроміс із

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель довелося піти на компроміс із бізнесом у питанні будівництва і функціонування Північного потоку-2, щоб ввести санкції проти Росії.

Про це заявив президент Польщі в 2009-2005 рр. Олександр Кваснєвський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

"Меркель була хорошим адвокатом України в Європі. Вона боролася за санкції проти Росії. <...> Але я добре знаю, що більшість бізнесу в Німеччині із самого початку були проти санкцій. Думаю, без Меркель цих санкцій проти Росії не було б. І Північний потік-2 - це був її крок до того, щоб конфлікт із німецьким бізнесом трошки зменшити. Це політика, на жаль. Я дуже не задоволений цим рішенням, воно вкрай негативно впливає на Україну, на Польщу також", - зазначив Кваснєвський.

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Також колишній президент Польщі порадив Володимиру Зеленському після виборів у Німеччині якомога швидше вступати в діалог із новим канцлером, який замінить Ангелу Меркель на посту.
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Топ коментарі
+9
Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с "Северным потоком 2", это политика - Цензор.НЕТ 9932
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09.09.2021 20:35
+8
Это проституция. Развал ес. Плевала она на погибших голландцев. Что вы хотите если ее родители были фашисты
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09.09.2021 20:32
+6
Ничего , ск будут снова ГДР и ФРГ и стена . Вот тут то немцы и заживут припеваючи .
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09.09.2021 20:24
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хибаразве?а по-моему вполне себе оплачиваемая проституция Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с "Северным потоком 2", это политика - Цензор.НЕТ 8363
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09.09.2021 20:22 Відповісти
Останній абзац - краще не треба, бо зробить тільки гірше.
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09.09.2021 20:23 Відповісти
Анналена придет порядок наведет.

Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с "Северным потоком 2", это политика - Цензор.НЕТ 707
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09.09.2021 20:24 Відповісти
она решила не ждать пенсии, как старая комсомолка Ангела, а продаться сразу... эээх, не та уже "школа", никакой интриги, все сразу ясно, тупо и пошло, прям как в немецком порно ... хотя, а почему "как"?? Кваснєвський: Меркель пішла на компроміс із "Північним потоком 2", це політика - Цензор.НЕТ 1081
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09.09.2021 21:00 Відповісти
Ничего , ск будут снова ГДР и ФРГ и стена . Вот тут то немцы и заживут припеваючи .
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09.09.2021 20:24 Відповісти
с чего бы стена?
они радостно ВСЕ лягут под русского властелина - никаких отгораживаний.
они бы и в 45-ом легли все, но тогда амеры и англичане еще не были геями.
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10.09.2021 08:39 Відповісти
тобто запуск ПП-2 це санкції проти кацапів , супер ! з таким успіхом фрау штазі могла б підміняти адвоката Василя Стуса ...
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09.09.2021 20:26 Відповісти
Кучміст Квасьнєвський дедалі більше стає путіноїдом.
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09.09.2021 20:29 Відповісти
Це не політика, це - доляри в очах.
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09.09.2021 20:31 Відповісти
Квасьневский со своим PiS'ом тоже не так далёк от установления единоличного правления в Польше.
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09.09.2021 20:32 Відповісти
PiS это Качиньский.
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09.09.2021 20:34 Відповісти
Это проституция. Развал ес. Плевала она на погибших голландцев. Что вы хотите если ее родители были фашисты
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09.09.2021 20:32 Відповісти
На чолі держави Україна орда посадила дезертира, московського клоуна-наркомана, продукт свинособачого "рускаво міра", агента ФСБ (КВН з 1969 р. - відділ КГБ), громадянина Росії з 2012 року. Він ніколи не назве ворогом і вбивцею Росію, його вороги - це ми, українці
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09.09.2021 20:34 Відповісти
Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с "Северным потоком 2", это политика - Цензор.НЕТ 9932
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09.09.2021 20:35 Відповісти
Это никак не отменяет нелицеприятных фактов о меркелихе, бывшей комсолке и вообще фрау риббентроп.
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09.09.2021 20:47 Відповісти
Квасьневский меркель подлизал . Об Польшу Меркель тоже ноги вытерла . Санкции тут ни при чем , игра на публику . Основной целью комсомолки было достроить СП2 , именно поэтому он так страстно желала избрания Байдена . Знала тварюка при Трампе не видать ей росийского газа из СП2 трубы . А Польша бы принимала сжиженый американский газ и норвежский , транспортируя дальше . А теперь да повылазили Туски и Квасьневские .
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09.09.2021 20:35 Відповісти
При Трампі взагалі-то північний потік-2 почали будувати... Погугліть: старт будівництва - весна 2017 (фінальна угода підписана в лютому 2017).
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09.09.2021 23:40 Відповісти
Опять несем бред . При Трампе его остановили и он не строился ибо Трампу надо было прижать Меркель и Перекинуть военную базу из Германии в Польшу и продавать полякам американский газ . То что он строился в водах кое каких стран где достать было трудно бог с ним . Дании сказали не пускать. Все встал как миленький . Кроме того европейским подрядчикам было заявлено будете строить обложим штрафами по самые уши .
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10.09.2021 22:10 Відповісти
У чому брєд? Погугліть дату початку будівництва - це 2017 рік і ЦЕ ФАКТ! Це не відміняє факту зупинок будівництва.
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12.09.2021 11:49 Відповісти
Хдс пистец на выборах. Немцы против этого ********. Ее приемник еще хуже чем эта ****. Надо серьезно рассматривать коалицию сдпг с зелеными. В октябре все поймете. А меркель тварь
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09.09.2021 20:36 Відповісти
и этим компромиссом загнав украину в глубокую жопу
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09.09.2021 20:41 Відповісти
Фирташи облгазы лютуют. Хуже фашистов. Людей загоняют по полной. У нам пытаются феодальный строй построить
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09.09.2021 20:44 Відповісти
Вот что значит проституция в Германии узаконенна.
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09.09.2021 20:44 Відповісти
Квасневскому лучше жевать чем говорить такую хрень-"Меркель была хорошим адвокатом Украины в Европе. Она боролась за санкции против России.(строя, как рашистский адвокат совместную газовую трубу с окупантом , во вред Украины )
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09.09.2021 20:49 Відповісти
"Меркель была хорошим адвокатом Украины в Европе"
Хуже адвоката Меркель может быть лишь адвокат Кива
Источник: https://censor.net/ru/n3287401
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09.09.2021 20:52 Відповісти
Кваснєвський: Меркель пішла на компроміс із "Північним потоком 2", це політика - Цензор.НЕТ 9515
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09.09.2021 21:05 Відповісти
Вот это политика!!! Газ недавно стоил 200 долл, а сегодня уже 702!!! Небось весь немецкий бизнес захлебывается от радости!
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09.09.2021 21:21 Відповісти
квасневский просто - идиот.....
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09.09.2021 21:21 Відповісти
Вірніше висловитися що прогнулася.
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09.09.2021 21:28 Відповісти
Немцы не хотят получать убытки от санкций.
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09.09.2021 21:42 Відповісти
Кваснєвський: Меркель пішла на компроміс із "Північним потоком 2", це політика - Цензор.НЕТ 3207
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09.09.2021 21:59 Відповісти
А что, думали будет иначе? Думали мы кому то нужны ? Случайность бл..? Ни куя.. Отставка проститутки немецкой, послабление санкций, молчаливое согласие северного потока, прямой игнор приглашений... Поверьте проститутке немецкой капнуло на счетик 1 млрд. зеленых,она слезу своим скромным жилищем будет вызывать и тихонько хихакать , как всех *******.
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09.09.2021 22:19 Відповісти
А в Байдена з ким компроміс?
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09.09.2021 22:22 Відповісти
У Стуса был такой адвогад.
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10.09.2021 00:08 Відповісти
А что тут непонятного, странные вы люди: скоро на пенсию, а жить то хочется не хуже Шредера! Практичность - вообще главная черта национального немецкого характера, романтика и мечты - это для молодых и нищих!
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10.09.2021 06:16 Відповісти
 
 