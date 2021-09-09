Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України
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Продаж квитків на концерти Моргенштерна в Україні запустили на початку вересня. Моргенштерн має намір виступити в Києві, Харкові та Запоріжжі.
Про це в коментарі "УНІАН" заявила піар-директор національного квиткового оператора "Контрамарка" Марина Мая, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, юристи з боку менеджменту артиста звернулися з офіційним запитом до СБУ для надання роз'яснень про причини і наявні обмеження перебування співака на території України. Станом на сьогодні інформація щодо існування постанови про заборону в'їзду артиста на територію України відсутня, а перебування артиста у відповідному "чорному списку Мінкульту" не є автоматичною забороною на його в'їзд до України.
Також у відповіді Маї зазначено, що так званий "чорний" список Міністерства культури та інформаційної політики передбачений законом "Про кінематографію".
"Стаття 2 закону говорить про сферу його застосування, а саме: діяльність осіб, які професійно займаються кінематографією в Україні. Моргенштерн Алішер Тагірович не планує в Україні зніматися у фільмі, його режисерувати, продюсувати і т.п. Єдиною забороною, яка передбачена законом, є поширення та демонстрація фільмів, що містять популяризацію державних органів країни-агресора, радянських органів держбезпеки", - наголошується в коментарі піар-директора.
Також Мая зазначила, що "Алішер Тагірович не планує в Україні проводити тур із трансляцією фільмів про "подвиги" НКВД, КДБ СРСР або ФСБ Російської Федерації. Жоден нормативно-правовий акт, у тому числі згаданий закон, не передбачає заборони на музичну творчість виконавця. Крім того, чинне законодавство не передбачає права Міністерства культури та інформаційної політики України давати дозвіл на продаж квитків. Право якимось чином регулювати ринок продажу квитків у міністерства взагалі відсутнє. Відповідно, інформація, поширена деякими інформагентствами, є помилковою".
Разом із тим Мая зазначила, що "Контрамарка" - національний квитковий оператор і не є організатором заявлених концертів.
"Куплені квитки залишаються дійсними на нову дату і не потребують обміну чи заміни", - підсумувала вона.
Нагадаємо, 29 червня Міністерство культури та інформаційної політики України внесло Алішера Валєєва до згаданого переліку на подання Служби безпеки України. У списку він перебуває під 28-м номером.
Будь ласка, зачекайте...
- В милли моргенштернах !
- А почему в милли ?
- Потому что моргенштерн - это очень крупная величина !
Але нафіга він нам ?
1.7 млд (viewers) : Guns N' Roses - November Rain
1.4 млд. (viewers) : Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)
1.2 млд. (viewers) : Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine
1.0 млд. (viewers) : Metallica: Nothing Else Matters (Official Music Video)
1.0 млд. (viewers) Bon Jovi - It's My Life (Official Music Video)
978 млн. (viewers) : AC/DC - Thunderstruck (Official Video)
P.S.
Kише помічу тільки , що "Богемська рамсодія" вона від 1975 -- їй 45 років й півтора міліарда проглядів, але й композиція від Металіки теж десь 1989 року , як й "Листопадний дощ" від 1992 року .
Колись й десь в 1980 році мені казали , мовляв це "атстой" ти слухаєшь . Якась там "Нічь в опері" від якихось там "Квінів" . В тас тут АББА , Боні-М й Африка Сімон разом з Бакарою .
АББА таки в тренді й зараз в неє аж 530 проглядів ("Dancing Queen" ) , але й в елітарного Pink Floyd в якого Роджер Уолтерс заявив колись , шо мовляв "ми проміняли натовпи тисяч ідіотів на сотні думаючих й не байдужих" . Але це було йще до "The Wall" . Ась "Остання цегла" від претендуючого на елітарність Роджерса таки побила рекорд тієї ж попсової АББИ (з її "Стрибаючею королевою") . В Боні-М зараз рейтинги в "вашій трубі" як в того ж Алішера Моргінштерна . Щось таке дрібненьке на світовий погляд .
Афріка Сімон (28 млн.) трохи опереджує "Сарабанду" Генделя (20 млн) - класичний твір, який тільки кожний п"ятий учень мизичної школи знає .
А ось "Пори року" (230 млн.) від Вівалді (класична попса) в двічи попурярнійші за Моргенштерна разом з Боні-М ...
Людство не таке ж тупе , як комусь здається !!!
До речі "Сарабанда" шедевр-шедеврів , але нагадав про єї світу Стенлі Кубрик в "Барі Ліндон" . Тай про Баха забули на цілих 2 століття . Не впевненний , що про його знали Моцарт й Бетховен . Тільки ось головна заслуга Фелікса Мендельсона не в весільному марші й навіть не Концерті для скрипки з оркестром , а в тому , що він витягнув з 17 століття Йогана Баха ...
Життя воно таке полосате !
Але я для багатьох збоченець - консерваторні родичі кажуть же нема в мене відповідної освіти тому після Дюбюссі й Генделя мене не здається примитивним джаз й рок ... Знайомі "танцюристи" кажуть , що під що не танюється то не не заходить . Любителі бардів - мовляв як можно порівнювати Окуджаву , Візбора й Суханова з якимось "рифмоблудом" й шаленим шумом ... Один товарищ каже , що після румби , сальсо й Пако де Люсія не може слухати щось інше , крім "латинос" .
Коли я чую гарачий диспут про те , що мовляв який там "Deep Purple" на фоні великого "Black Sabbath" , "Led Zeppelin" . А один каже , мовляв що Pink Floyd це єдина зірка в року , а усе інше в сто разів слабкійше ...
Мене гомеричний регіт роздирає за усі ці "бійки" . Мені сподобається усе й тому нічого не набридло й я нічого не рівняю ...
Півтора міліарда проглядів фізично не може бути "***********" !
Та й міліард - теж .
Майже на кожному "Голосі" , в кожній країні , кожного сезону проходять спроби співати "Рамсодію"
https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
Но для меня это шлаком было, им и останется. А перечисленное Вами вечно (но скорее всего - это только наше мнение и эти шедевры уйдут вместе с нами).
Але ж мій підхід зовсім не буквальний . Мовляв в кого більше проглядів , той й крайщий .
Аж ніяк , ось я десь в іншому посту сгадав "Сарабанду" Генделя . Як до цого жанру мене приємно шокували ті 20 млн. проглядів . Уявляєте , в світі може лише 500 тисяч мають музикальну класично осовіту . Для "Сарабанди" це фантастичний результат , не кажучи про 230 млн. проглядів у Вівальді ("Пори року") . Цілих 230 млн. слухачів з витонченним смаком . Й 20 млн. с супер-витонченим .
Ось вже про мене кажучи , я на поряжок більше слухаю й ціную як гітариста й компоузера меньш попурярних ніж Слеш й Янгус Янг - Ритчі Блекмора , або Джимі Пейджа , або Дейва Гілмора .
Але присутність в топі року Браєна Мєя мені здається дуже високой ознакою якості . Як й Кьорка Хаммета . Я дивлюсь на тенденції , а не на буквальні цифри .
Скажу навіть більше , якщо б в часи Боні-М , АББИ и "Бакари" був би "Youtube" , то впевненний , що проглядів тіє ж "Dancing Queen" або "Rasputin"може було й 5 млрд. .
А зараз "Распутін" ледь до 120 млн. дотягує .
Але ж усе це тимчасові рейтинги , або як то кажуть программери Snapshots : ... тобто , те ж саме й до північно-корейського хохмача відносится з невеликим таким пузиком . Це зовсім інший контекст й час . Є таке поняття як тенденція .
Не можливо порівнювати 1975 рік , 1991 рік й 2012 та й 2015 ...
Я лише кажу , що якщо за композицію якій 25-45 років починаючи з 2009 року по сьогодні півтора міліарда проглянуло , або міліард , це не те ж саме , якщо композицію з 2012 року ... Я бачу лише , що з квітня 2021 "Рампсодія" отримала йще 200 млн. проглядів ... а Марун чи цей PSY "ростуть" останні роки по мілійону за рік ... то це вже інше .
Що до "піде разом з нами" -- це теж хибне уявлення . Моя донька , коли вчилася в музучилищі захоплювалась Джимом Морісоном й Віктором Цоєм . Й усі їх друзі по музиці .
Металика , Блек Саботт , Ципіліни , Джудаст прістц й "The Who" . Я не дуже люблю "Ролінгів" , а ось вона їздила в інше місто , що б послухати старого гея Мікі Джайгера .
Тепер самі робіть висновки, хто клопоче про його виступ у нас. Як варіант - гутцайт, ще якийсь міністр із серії "якщо спорт поза політикою, то музика і мистецтво тим паче". Словом, " рускій мір" як бур'ян на городі, як його не сапаєш і не травиш, а лізе і лізе.
Оно училось в пединституте но впоследствии было исключёно после того, как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. В руководстве вуза его открыто называли «уродом», что по моему близко к истине. Поступал потом в авиационный откуда тоже выгнали. Но
придуркиего "братья по разуму" от его одебиливающего "творчества" балдеют.
По представлению Службы безопасности Украины от 22 апреля 2021 года № 5/1/1-4405 Министерство культуры и информационной политики Украины приказом от 28 апреля 2021 года № 297 включило в его Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Но у нас видимо закон, что дышло.
Как говорит Морген Владимиру Александровичу нынче -гутен таг, май либен ... А че - оденут косоворотки, балалайки в руки - вперед ......
Ну а что любимец сборной Украины по футболу, это не удивительно. Все могут ребята, ну только не прилично заниматься делом. А то поставили нового коуча - и стало все на свои места
команда пошла в разнос, осталось только по утрам слушать Моргена. И запивать баварским. А вы возвращайтесь к валидолу.
доступен жирный ананас,
а в том, что это манит в нелюди
детей, растущих возле нас.
© И Губерман