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Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України

Продаж квитків на концерти Моргенштерна в Україні запустили на початку вересня. Моргенштерн має намір виступити в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Про це в коментарі "УНІАН" заявила піар-директор національного квиткового оператора "Контрамарка" Марина Мая, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, юристи з боку менеджменту артиста звернулися з офіційним запитом до СБУ для надання роз'яснень про причини і наявні обмеження перебування співака на території України. Станом на сьогодні інформація щодо існування постанови про заборону в'їзду артиста на територію України відсутня, а перебування артиста у відповідному "чорному списку Мінкульту" не є автоматичною забороною на його в'їзд до України.

Також у відповіді Маї зазначено, що так званий "чорний" список Міністерства культури та інформаційної політики передбачений законом "Про кінематографію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скандальний російський репер Моргенштерн, якому заборонили в'їзд у країну, заявив, що перебуває в Україні

"Стаття 2 закону говорить про сферу його застосування, а саме: діяльність осіб, які професійно займаються кінематографією в Україні. Моргенштерн Алішер Тагірович не планує в Україні зніматися у фільмі, його режисерувати, продюсувати і т.п. Єдиною забороною, яка передбачена законом, є поширення та демонстрація фільмів, що містять популяризацію державних органів країни-агресора, радянських органів держбезпеки", - наголошується в коментарі піар-директора.

Також Мая зазначила, що "Алішер Тагірович не планує в Україні проводити тур із трансляцією фільмів про "подвиги" НКВД, КДБ СРСР або ФСБ Російської Федерації. Жоден нормативно-правовий акт, у тому числі згаданий закон, не передбачає заборони на музичну творчість виконавця. Крім того, чинне законодавство не передбачає права Міністерства культури та інформаційної політики України давати дозвіл на продаж квитків. Право якимось чином регулювати ринок продажу квитків у міністерства взагалі відсутнє. Відповідно, інформація, поширена деякими інформагентствами, є помилковою".

Також читайте: Держприкордонслужба не підтверджує слова скандального російського репера Моргенштерна про те, що він перебуває в Україні

Разом із тим Мая зазначила, що "Контрамарка" - національний квитковий оператор і не є організатором заявлених концертів.

"Куплені квитки залишаються дійсними на нову дату і не потребують обміну чи заміни", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 29 червня Міністерство культури та інформаційної політики України внесло Алішера Валєєва до згаданого переліку на подання Служби безпеки України. У списку він перебуває під 28-м номером.
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Топ коментарі
+47
Этот гнойный питух тут и нахер не нужон!
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09.09.2021 20:36
+39
Знову лайно сюди пхається..
Ти кацапа в двері, а він у вікно рогами суне .
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09.09.2021 20:37
+27
Є в країні тварі, які зацікавлені у його приїзді. Ними , відповідно, мало би зацікавитись СБУ.
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09.09.2021 20:38
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- В чём измеряется умственная отсталость человека ?

- В милли моргенштернах !

- А почему в милли ?
- Потому что моргенштерн - это очень крупная величина !
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09.09.2021 21:08 Відповісти
Які ж наївні "овечки", ніби і не знають що 8-й рік іде війна із запоребриковими "моргенштернами", Пореченкова на них з кулеметом немає раз СБУ дрімає.
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09.09.2021 21:12 Відповісти
Моргенштерн если что говорит, что Крым - не наш, так что ему можно
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09.09.2021 21:13 Відповісти
Хитрий вилупок.
Але нафіга він нам ?
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09.09.2021 21:52 Відповісти
Снаешь, я сам совсем другую музыку слушаю... Транс... Армин ван Бюрен... Но что касается вкуса в музыке, тут не следует спорить
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09.09.2021 21:58 Відповісти
2 убитых, 11 раненых, 34 обстрела на 18-00
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09.09.2021 21:14 Відповісти
Диванное время заканчивается.
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09.09.2021 21:19 Відповісти
уймись, герой. разберутся без тебя.
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09.09.2021 21:23 Відповісти
Утренняя звезда, бл@дь, у перекладі з кацапського. І вже ж говорено-переговорено про це гівно, ні, "нє знаєм"Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 2841
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09.09.2021 21:20 Відповісти
Ось справжня й ******* музика (рейтинги) :

1.7 млд (viewers) : Guns N' Roses - November Rain

1.4 млд. (viewers) : Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)

1.2 млд. (viewers) : Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine

1.0 млд. (viewers) : Metallica: Nothing Else Matters (Official Music Video)

1.0 млд. (viewers) Bon Jovi - It's My Life (Official Music Video)

978 млн. (viewers) : AC/DC - Thunderstruck (Official Video)

P.S.
Kише помічу тільки , що "Богемська рамсодія" вона від 1975 -- їй 45 років й півтора міліарда проглядів, але й композиція від Металіки теж десь 1989 року , як й "Листопадний дощ" від 1992 року .
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09.09.2021 21:25 Відповісти
Що до сина алканафта т.з. Алішера Моргеншерна , то в його аж 120 млн. проглядів . Й це на "гребні" популярності .
Колись й десь в 1980 році мені казали , мовляв це "атстой" ти слухаєшь . Якась там "Нічь в опері" від якихось там "Квінів" . В тас тут АББА , Боні-М й Африка Сімон разом з Бакарою .
АББА таки в тренді й зараз в неє аж 530 проглядів ("Dancing Queen" ) , але й в елітарного Pink Floyd в якого Роджер Уолтерс заявив колись , шо мовляв "ми проміняли натовпи тисяч ідіотів на сотні думаючих й не байдужих" . Але це було йще до "The Wall" . Ась "Остання цегла" від претендуючого на елітарність Роджерса таки побила рекорд тієї ж попсової АББИ (з її "Стрибаючею королевою") . В Боні-М зараз рейтинги в "вашій трубі" як в того ж Алішера Моргінштерна . Щось таке дрібненьке на світовий погляд .
Афріка Сімон (28 млн.) трохи опереджує "Сарабанду" Генделя (20 млн) - класичний твір, який тільки кожний п"ятий учень мизичної школи знає .
А ось "Пори року" (230 млн.) від Вівалді (класична попса) в двічи попурярнійші за Моргенштерна разом з Боні-М ...

Людство не таке ж тупе , як комусь здається !!!
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09.09.2021 21:38 Відповісти
Це шедеври, жаль тільки, що за останні років 10 не вийшло нічого рівня навіть не It's my life, а хоча б Toxicity. Про Рапсодію мовчу вже...
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09.09.2021 22:02 Відповісти
Є "Епіка" , є "Uprising" від Музи (The Muse ) ...

До речі "Сарабанда" шедевр-шедеврів , але нагадав про єї світу Стенлі Кубрик в "Барі Ліндон" . Тай про Баха забули на цілих 2 століття . Не впевненний , що про його знали Моцарт й Бетховен . Тільки ось головна заслуга Фелікса Мендельсона не в весільному марші й навіть не Концерті для скрипки з оркестром , а в тому , що він витягнув з 17 століття Йогана Баха ...

Життя воно таке полосате !
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09.09.2021 22:40 Відповісти
Настоящая - да, но, к сожалению, не современная. Queen мне сейчас вообще не заходит - я не отрицаю, что они - легенда, но почему-то сейчас уже не слушаю. Остальные - топ. (Или у меня комп глючит, или Вы указали один адрес на 4 ссылки -- проверьте).
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10.09.2021 00:08 Відповісти
Я перевірив - усі посилання не тільки на ті самі банди , але один к одному композиції саме с той же кількістю проглядів . Ось я зараз не слухаю майже "Бітлів" , "Хендрікса" ... Але Queen й досі актуальний .
Але я для багатьох збоченець - консерваторні родичі кажуть же нема в мене відповідної освіти тому після Дюбюссі й Генделя мене не здається примитивним джаз й рок ... Знайомі "танцюристи" кажуть , що під що не танюється то не не заходить . Любителі бардів - мовляв як можно порівнювати Окуджаву , Візбора й Суханова з якимось "рифмоблудом" й шаленим шумом ... Один товарищ каже , що після румби , сальсо й Пако де Люсія не може слухати щось інше , крім "латинос" .
Коли я чую гарачий диспут про те , що мовляв який там "Deep Purple" на фоні великого "Black Sabbath" , "Led Zeppelin" . А один каже , мовляв що Pink Floyd це єдина зірка в року , а усе інше в сто разів слабкійше ...
Мене гомеричний регіт роздирає за усі ці "бійки" . Мені сподобається усе й тому нічого не набридло й я нічого не рівняю ...
Півтора міліарда проглядів фізично не може бути "***********" !
Та й міліард - теж .
Майже на кожному "Голосі" , в кожній країні , кожного сезону проходять спроби співати "Рамсодію"
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10.09.2021 06:16 Відповісти
Мерить по просмотрам, на мой взгляд, неправильно. Смотрите, сколько просмотров:
https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

Но для меня это шлаком было, им и останется. А перечисленное Вами вечно (но скорее всего - это только наше мнение и эти шедевры уйдут вместе с нами).
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10.09.2021 17:25 Відповісти
Так я Вам 5 таких самих відео приведу ... Той же Марун-5 (Адам Левін) -- жорсткий тінейджерький хіп-хоп : 3.5 млд..
Але ж мій підхід зовсім не буквальний . Мовляв в кого більше проглядів , той й крайщий .
Аж ніяк , ось я десь в іншому посту сгадав "Сарабанду" Генделя . Як до цого жанру мене приємно шокували ті 20 млн. проглядів . Уявляєте , в світі може лише 500 тисяч мають музикальну класично осовіту . Для "Сарабанди" це фантастичний результат , не кажучи про 230 млн. проглядів у Вівальді ("Пори року") . Цілих 230 млн. слухачів з витонченним смаком . Й 20 млн. с супер-витонченим .
Ось вже про мене кажучи , я на поряжок більше слухаю й ціную як гітариста й компоузера меньш попурярних ніж Слеш й Янгус Янг - Ритчі Блекмора , або Джимі Пейджа , або Дейва Гілмора .
Але присутність в топі року Браєна Мєя мені здається дуже високой ознакою якості . Як й Кьорка Хаммета . Я дивлюсь на тенденції , а не на буквальні цифри .
Скажу навіть більше , якщо б в часи Боні-М , АББИ и "Бакари" був би ­"Youtube" , то впевненний , що проглядів тіє ж "Dancing Queen" або "Rasputin"може було й 5 млрд. .
А зараз "Распутін" ледь до 120 млн. дотягує .
Але ж усе це тимчасові рейтинги , або як то кажуть программери Snapshots : ... тобто , те ж саме й до північно-корейського хохмача відносится з невеликим таким пузиком . Це зовсім інший контекст й час . Є таке поняття як тенденція .
Не можливо порівнювати 1975 рік , 1991 рік й 2012 та й 2015 ...
Я лише кажу , що якщо за композицію якій 25-45 років починаючи з 2009 року по сьогодні півтора міліарда проглянуло , або міліард , це не те ж саме , якщо композицію з 2012 року ... Я бачу лише , що з квітня 2021 "Рампсодія" отримала йще 200 млн. проглядів ... а Марун чи цей PSY "ростуть" останні роки по мілійону за рік ... то це вже інше .
Що до "піде разом з нами" -- це теж хибне уявлення . Моя донька , коли вчилася в музучилищі захоплювалась Джимом Морісоном й Віктором Цоєм . Й усі їх друзі по музиці .
Металика , Блек Саботт , Ципіліни , Джудаст прістц й "The Who" . Я не дуже люблю "Ролінгів" , а ось вона їздила в інше місто , що б послухати старого гея Мікі Джайгера .
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12.09.2021 05:56 Відповісти
Поправлю немного, Metallica: Nothing Else Matters - 1991 год
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10.09.2021 14:53 Відповісти
У него паспорт на другое имя, а у этих придурков вся информация из интернета.
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09.09.2021 21:31 Відповісти
Лаптелизи мають знати, що перш ніж запрошувати в Україну любого канапа, потрібно знати його дяльність на шкоду України.
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09.09.2021 21:38 Відповісти
ВОНИ ВСЕ ЗНЮТЬ.
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10.09.2021 06:23 Відповісти
так он же ради концертов в Украине фамилию сменил!!! Был Валеев Алишер Тагирович, а стал- Моргенштерн Алишер Тагировч... Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 5643 Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 9095 Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 5980
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09.09.2021 21:51 Відповісти
Как этого упыря можно слушать. Я как его вижу у меня невольно появляется рвотный рефлекс
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09.09.2021 21:56 Відповісти
Просто нема нас ні Бандери, ні Шухевича. Було би дуже непогано щоб організаторам спалили, наприклад квартиру. Випадково якось. Так мовити привити ТВАРЯМ любов до України. Готовий допомагати месникам. Задовбали потвори.
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09.09.2021 22:06 Відповісти
Я лично с машины солью литр другой горючки чтобы "коктейль Молотова" Замутить, и даже бутылку дам!! Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 3646Жаль это тварь не планирует в днепре выступать!!!
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10.09.2021 13:29 Відповісти
Якби організаторів виступів запорєбрікових обкладали податком у 20-50 млн на користь ЗСУ то мабуть і без СБУ обійшлось.
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09.09.2021 22:15 Відповісти
Моргенштерн - улюблений співак футболістів збірної України, про що вони самі вказали перед чемпіонатом Європи в офіційному опитуванні щодо музикальних вподобань.
Тепер самі робіть висновки, хто клопоче про його виступ у нас. Як варіант - гутцайт, ще якийсь міністр із серії "якщо спорт поза політикою, то музика і мистецтво тим паче". Словом, " рускій мір" як бур'ян на городі, як його не сапаєш і не травиш, а лізе і лізе.
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09.09.2021 22:31 Відповісти
спрашиваю у знающих - а кто это такой Моргенштерн ? Поганяло в переводе с немецкого - утренняя звезда. На личико взглянь какой кореец то ли казах и на каком языке он поет (или ре читативит) ?
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09.09.2021 22:36 Відповісти
Звичайне генетичне сміття, як і 99 відсотків мешканців мордору.
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10.09.2021 04:44 Відповісти
На самом деле он башкир из Уфы. Настоящая фамилия Алишер Тагирович Валеев, а Моргенштерн просто псевдоним.
Оно училось в пединституте но впоследствии было исключёно после того, как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. В руководстве вуза его открыто называли «уродом», что по моему близко к истине. Поступал потом в авиационный откуда тоже выгнали. Но придурки его "братья по разуму" от его одебиливающего "творчества" балдеют.
По представлению Службы безопасности Украины от 22 апреля 2021 года № 5/1/1-4405 Министерство культуры и информационной политики Украины приказом от 28 апреля 2021 года № 297 включило в его Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Но у нас видимо закон, что дышло.
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10.09.2021 06:09 Відповісти
А некая Земфира, порозовевшая "звезда", тоже оттуда из Башкирии ? Во дает Россия героев ? а я то думаю, откуда такой "боевой" окрас у Моргенштерна - зов предков, со времен Емельки Пугачева, не иначе.
Как говорит Морген Владимиру Александровичу нынче -гутен таг, май либен ... А че - оденут косоворотки, балалайки в руки - вперед ......
Ну а что любимец сборной Украины по футболу, это не удивительно. Все могут ребята, ну только не прилично заниматься делом. А то поставили нового коуча - и стало все на свои места
команда пошла в разнос, осталось только по утрам слушать Моргена. И запивать баварским. А вы возвращайтесь к валидолу.
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10.09.2021 06:24 Відповісти
Зеленский , как куча зловонного , парующего дерьма, притягивает к себе зелёных мокшанских навозных шоу-мух....Прикопать кучу, и мухи не будут слетаться....
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10.09.2021 00:17 Відповісти
Правильно люди пишут. Нужно на законодательном уровне прописать отчисление с концертов определенного процента на ВСУ, а еще лучше конкретно на производство вооружения. и потом так прямо и озвучивать: "Визит Моргенштерна позволил заказать для армии БПЛА или что-то в этом роде ."
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10.09.2021 01:53 Відповісти
Не в том беда, что наглой челяди
доступен жирный ананас,
а в том, что это манит в нелюди
детей, растущих возле нас.
© И Губерман
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10.09.2021 06:51 Відповісти
"Российский рэпер" - - это шото типа афроамериканского частушечника?
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10.09.2021 08:41 Відповісти
Или типа монгольского моряка-подводника 😁😁😁😁
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10.09.2021 09:10 Відповісти
А організотогри концерта російської хрюші знають, що в нас з ними війна? Воєнкоми сплять, потрібно кожну таку особину призивати і на фронт для перевиховання.
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10.09.2021 10:38 Відповісти
Что значит "организаторы не знают" они что *** с другой планеты?? Представляю себе такую же картину где нибудь в нормальной стране - "организаторы" бы ли бы через 2-3 дня уже далеко "не организаторы" УБИТЫ, СЬЕДИНЫ, С КОГТЯМИ И ВОЛОСАМИ, ****..Ы И ВЫСУШЕНЫ!!! Зато у нас можно развести срач - приедет не приедет, можно, нельзя и т.д.!!! Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 224
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10.09.2021 13:23 Відповісти
Раз продают билеты,значит или уже договорились,что его впустят,или точно уверены,что договорятся!!!
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10.09.2021 18:24 Відповісти
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