Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України

Продаж квитків на концерти Моргенштерна в Україні запустили на початку вересня. Моргенштерн має намір виступити в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Про це в коментарі "УНІАН" заявила піар-директор національного квиткового оператора "Контрамарка" Марина Мая, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, юристи з боку менеджменту артиста звернулися з офіційним запитом до СБУ для надання роз'яснень про причини і наявні обмеження перебування співака на території України. Станом на сьогодні інформація щодо існування постанови про заборону в'їзду артиста на територію України відсутня, а перебування артиста у відповідному "чорному списку Мінкульту" не є автоматичною забороною на його в'їзд до України.

Також у відповіді Маї зазначено, що так званий "чорний" список Міністерства культури та інформаційної політики передбачений законом "Про кінематографію".

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"Стаття 2 закону говорить про сферу його застосування, а саме: діяльність осіб, які професійно займаються кінематографією в Україні. Моргенштерн Алішер Тагірович не планує в Україні зніматися у фільмі, його режисерувати, продюсувати і т.п. Єдиною забороною, яка передбачена законом, є поширення та демонстрація фільмів, що містять популяризацію державних органів країни-агресора, радянських органів держбезпеки", - наголошується в коментарі піар-директора.

Також Мая зазначила, що "Алішер Тагірович не планує в Україні проводити тур із трансляцією фільмів про "подвиги" НКВД, КДБ СРСР або ФСБ Російської Федерації. Жоден нормативно-правовий акт, у тому числі згаданий закон, не передбачає заборони на музичну творчість виконавця. Крім того, чинне законодавство не передбачає права Міністерства культури та інформаційної політики України давати дозвіл на продаж квитків. Право якимось чином регулювати ринок продажу квитків у міністерства взагалі відсутнє. Відповідно, інформація, поширена деякими інформагентствами, є помилковою".

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Разом із тим Мая зазначила, що "Контрамарка" - національний квитковий оператор і не є організатором заявлених концертів.

"Куплені квитки залишаються дійсними на нову дату і не потребують обміну чи заміни", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 29 червня Міністерство культури та інформаційної політики України внесло Алішера Валєєва до згаданого переліку на подання Служби безпеки України. У списку він перебуває під 28-м номером.