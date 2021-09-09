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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Держдума (675) Денісова (874)

Працівників бюджетної сфери на окупованих територіях, які отримали паспорт РФ, змушують голосувати на виборах до Держдуми, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Події

Працівників бюджетної сфери на окупованих територіях, які отримали паспорт РФ, змушують голосувати на виборах до Держдуми, - Денісова

Жителів окупованих територій примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації. У разі відмови - їм погрожують штрафами і звільненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це омбудсмен Людмила Денісова заявила в ефірі телеканалу "Дом".

За її словами, окупаційна влада чинить тиск тільки на тих, хто отримав паспорт Росії.

Вона додала, що близько місяця в ОРДЛО діють сотні так званих роз'яснювальних центрів. Крім того, на робочих місцях співробітників бюджетної сфери змушують звітувати про реєстрацію на участь у виборах.

"З серпня відкрито 396 інформаційних центрів, які дають роз'яснення громадянам України, які мають тепер паспорти РФ, як же їм проголосувати", - заявила Денісова.

За її словами, жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей видали близько 600 тисяч паспортів.

"Це в першу чергу вчителі, медичні працівники. Це ті люди, які працюють у цих органах "влади". Вони змушені, адже десь же працювати їм потрібно для того, щоб прогодувати свою сім'ю", - додала омбудсмен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти паспортизують жителів ОРДЛО, водночас не роблячи їх повноцінними громадянами Росії, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

53 мин. ·

Давайте говорить откровенно. Голосование жителей Донбасса, получивших российские паспорта, на выборах в Госдуму, - это прямой сигнал Путина всему миру, что он не собирается выполнять Минские соглашения. И Россия забрала Донбасс так же, как и Крым.

То есть Путин наконец-то прямо показал то, что мы все и понимали с 2014 года. Впрочем, «Северный поток-2» достроен - можно больше не имитировать диалог…
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09.09.2021 20:56 Відповісти
О, святые панталоны!!! Потаскух заставляют делать минет!!!
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09.09.2021 21:06 Відповісти
Денисова, если не ошибаюсь, осталась нам от рыгов, спокойно перестдела парашенку и собирается пересидеть зюзю.
Ты должна призвать Раду и президента не признавать легитимными РЕЗУЛЬТАТЫ таких "выборов" нарасие. То, что нынешняя Рада не обратится в ООН с аналогичным призывом, уже сейчас, до "выборов" нарасие, в минус тебе, Денисова, не пойдет. А вот отсутствие такого призыва, равно как и отсутствие его сразу после "выборов" в оккупированном Крыму ранее, уже вызывает заслуженное недоверие к тебе, Денисова. И еще эта вонь от тебя рыгами...
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09.09.2021 21:45 Відповісти
спокойно перестдела пересидела
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09.09.2021 21:46 Відповісти
А мы им пенсии так и платим?
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09.09.2021 23:15 Відповісти
От сволочи оккупанты!
Когда писали заявление стать гражданами врага - не предупредили, что придется голосовать. Працівників бюджетної сфери на окупованих територіях, які отримали паспорт РФ, змушують голосувати на виборах до Держдуми, - Денісова - Цензор.НЕТ 775
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10.09.2021 08:29 Відповісти
 
 