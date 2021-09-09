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самогубство (489) смерть (6551) Туреччина (2252) українці (2384)

Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки

Поліція завершила розслідування смерті українки Христини Новицької, тіло якої знайшли на закритій віллі в січні.

Про цей випадок пишуть турецькі ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Розслідування смерті Новицької завершено. За версією прокуратури Бодрума, дівчина наклала на себе руки, зімітувавши сцену з фільму 2003 року "Життя Девіда Гейла".

Правоохоронці зазначили, що двері в будинок дівчини були замкнені зсередини, ключ залишався в замку. Крім того, вікна були зачинені зсередини. Деякі з них взагалі перекрили так, щоб ніхто не міг потрапити всередину. Слідчі також не змогли знайти всередині відбитків сторонніх.

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Версію про самогубство, на думку правоохоронців, також підтверджує і те, що серед речей дівчини виявили шарф і розібрану трубу водонагрівача. За даними прокуратури, вона могла думати і про інші способи самогубства.

Турецьке видання NTV також вказує, що правоохоронці знайшли в будинку дівчини антидепресанти.

Зараз прокуратура зазначає: немає доказів того, що Христину Новицьку хтось убив. Також неможливо встановити, хто міг спонукати або підбурювати українку до самогубства.

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Тіло Новицької виявили на початку січня. Останнім її бачив 30 грудня охоронець котеджного містечка. Із записів відвідування містечка з'ясували, що вдень 31 грудня Новицька замовляла доставку їжі, після цього про неї нічого не було чути.
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Топ коментарі
+15
Работали профессионалы, вот и всё.
Следов не оставили, и ушли, всё обставив так, как будто в доме никого и не было, а замок был закрыт изнутри.
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09.09.2021 21:23
+13
На щастя, ні.
Втім, повірю твоєму досвіду
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09.09.2021 22:39
+12
Не ходите, девки, в Турцию гулять
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09.09.2021 21:32
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во діла...
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09.09.2021 21:19 Відповісти
Восток- дело тонкое
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10.09.2021 07:39 Відповісти
Не любят турки и не только турки красивых девушек, которые путешествуют сами и рядом с ними нет друзей или супругов, они автоматически относят их к женщинами низкой социальной ответственности.Таким девушкам нужно быть очень осторожными и заграницей и в Украине и везде.
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10.09.2021 20:19 Відповісти
это даже экстравагантней зада котлеты. Впрочем, а почему нет. Смотря на происходящее здесь они вполне могут себе это позволить.
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09.09.2021 21:22 Відповісти
как ей это удалось?
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09.09.2021 21:22 Відповісти
какаяразнiца?
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09.09.2021 21:28 Відповісти
Насмотрелась турецких телесериалов на каналах Коломойского.
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09.09.2021 22:36 Відповісти
а ти подивись фільм Життя Девіда Гейла і дізнаєшся
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09.09.2021 23:55 Відповісти
Не расплатилась за доставку еды
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10.09.2021 00:40 Відповісти
просто тур-менты у наших учились...(((
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10.09.2021 01:39 Відповісти
.. и зачем кусок трубы разбирать перед смертью ??? Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 9351
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10.09.2021 07:40 Відповісти
Симпотная... Но как так можно?
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09.09.2021 21:22 Відповісти
Сама себе наручники надела а потом натянула себе пакет на голову?
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09.09.2021 21:23 Відповісти
Теоретично могла натягнути пакет і доки не втратила свідомість замкнути наручники...
Чи вірю я в таке? Не дуже.
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09.09.2021 21:36 Відповісти
ну так теоретично могла, то звідки когнитивний дисонанс у другій частині коменту?
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09.09.2021 22:49 Відповісти
надягнути спочатку наручники, а потім пакет - можливо. натягнути спочатку пакет, закрутити на шиї, щоб не зняти, і все ще мати повітря, щоб не панікуючи рефлексною панікою, одягти наручники - теж можливо.
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09.09.2021 22:54 Відповісти
у фільмі був другий варіант - наручники застібувала за спиною, щоб потім не могла зняти пакет
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10.09.2021 00:00 Відповісти
За спиною наручники.цікаво.
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10.09.2021 21:43 Відповісти
Ваша "германия" в лахте?
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09.09.2021 22:00 Відповісти
яким? виносом мозку українцям у стилі найкращих штазі-методик разом із кацапами?
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09.09.2021 22:48 Відповісти
Вот твари.
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09.09.2021 21:23 Відповісти
Для этого надо было ехать в Турцию? Или она там жила.
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09.09.2021 21:23 Відповісти
Работали профессионалы, вот и всё.
Следов не оставили, и ушли, всё обставив так, как будто в доме никого и не было, а замок был закрыт изнутри.
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09.09.2021 21:23 Відповісти
Просто правильная версия.
Местная сторона, как и здесь заинтересованы в подобном заключении "экспердов"..... Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 2059
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10.09.2021 08:15 Відповісти
турки вбили
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09.09.2021 21:24 Відповісти
тим, хто питав, чому Турцію не беруть у Євросоюз
ось тому
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09.09.2021 21:31 Відповісти
А русские - на бутылках, с криком "Чечня - круто"
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09.09.2021 21:33 Відповісти
Не ходите, девки, в Турцию гулять
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09.09.2021 21:32 Відповісти
Оригинально... Это я не про " самоубийство".., а про полицию.
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09.09.2021 21:34 Відповісти
Кстати заметьте как мид кулеба молчит. Украинца которого месяц назад в польше убили , и этих дам в турциях
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09.09.2021 21:38 Відповісти
малоймовірно, інсценування самогубства, можливо одним із гарячих османів, на якого запала ця клєха, а турки до своїх завжди поблажливі. Українок вони зневажають, і є за що, по правді, багато з них в Турції шукають собі статки, принца і казку. А життя сувора штука.
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09.09.2021 21:50 Відповісти
Кстати в фильме "жизнь девида гейла" именно так и было... Девушка проглотила ключ от наручников, одела на голову пакет, и застегнула за спиной наручники...
...
И это не самый прикольный способ самоубийства...
...
Круче сделал американец, он застрелился привязанным к куче воздушных шаров пистолетом...
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09.09.2021 22:06 Відповісти
Нахер було їхати до туреччини обслуговувати смаглявих. Мені подібних геть не шкода.
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09.09.2021 22:09 Відповісти
Там таких около 500 тысяч
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09.09.2021 22:11 Відповісти
ты просто не лежал с волосатым квази самцом квази итальяшкой..как горилла=))
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09.09.2021 22:36 Відповісти
На щастя, ні.
Втім, повірю твоєму досвіду
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09.09.2021 22:39 Відповісти


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16.09.2021 00:35 Відповісти
Шкода українських чоловіків, що страждають толерантністю до єврейських телеканалів з турецькими телесеріалами і казками про солом'яного бичка слугу народу.
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09.09.2021 22:43 Відповісти
доннатная щеканка на самовыпеле
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09.09.2021 22:35 Відповісти
Роскошная блондинка на съемной вилле в закрытом коттеджном городке в шикарном турецком Бодруме, уставшая от прелестей мальовничоий Украины. Жалко её. Ещё бы жила и жила и денег зарабатывала...
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09.09.2021 23:05 Відповісти
Нативная реклама фильма Жизнь Дэвида Гейла получилась. Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 2028
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09.09.2021 23:30 Відповісти
турецькі мусора явно не дивляться амерських детективів, де можна побачити 100 і 1 спосіб вбити людину не залишивши жодних доказів!
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10.09.2021 00:39 Відповісти
Недонація з генетичною розумовою відсталістю у світі одна і ймення їй кацапія чи московія.
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10.09.2021 10:55 Відповісти
О чем думают белые европейские девушки завязывая отношения с черными мусульманами-иностранцами? Уже 100 раз писано-переписано про чернильниц и их плохую долю
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10.09.2021 00:51 Відповісти
Они думают маткой о генетике.
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10.09.2021 21:01 Відповісти
А шо?

Наша полиция и не такое умеет выдавать.
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10.09.2021 01:14 Відповісти
Роксоляна...
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10.09.2021 01:16 Відповісти
Це що ,заказала собі поїсти,наїлася і думає ,щось сумно,чим же ще зайнятися, може з собою покінчити? Маєчня якась.
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10.09.2021 01:39 Відповісти
внимательно читай текст, тогда не будет маячни в голове возникать
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10.09.2021 02:25 Відповісти
Ну у тебя в голове наверное великие идеи ,и ты знаешь как это произошло, пойди проинформируй турецкую полицию. Молодая ухоженная девушка которая может себе позволить снимать виллу в Турции,тот кто любит жить красиво, так глупо не станет расставаться с жизнью,а жизнь она по всему любила.Это не первая девушка ,котрая за этот год свела счеты с жизнью в Турции,и это тоже наводит на размышление.
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10.09.2021 10:44 Відповісти
прочти ещё раз текст, если не поможет - ещё 3 раза, а потом печатай простыню текста. Я повторяюсь - маячня в твоей писанине т.к. ответ есть в статье. Не тупи
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13.09.2021 06:52 Відповісти
На одну продажну жидівку менше. Ну прям горе яке... І взагалі якого біса ця дегенератка поперлась в мусульманську країну з українським паспортом? Паспорт напевно вцілів...
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10.09.2021 03:01 Відповісти
Чья вилла, на кого записана, кто реально арендовал ее ? Не поверю что 25 летняя девушка поехала в Турцию снимать виллу и питаться при этом из фастфуда....
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10.09.2021 04:53 Відповісти
...думаю, эта версия понравиться и наверняка возьметься на вооружение отечественными политическими мясниками от власти... слишком много журналистов и оппозиционеров свободно машут крыльями...
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10.09.2021 05:40 Відповісти
Надо же, а как же так!? А почему /для полной и ясной картины самогубства/ не сделала себе два выстрела в голову /второй контрольный/? Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 8148
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10.09.2021 06:08 Відповісти
А дверь случайно не захлопывается?
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10.09.2021 06:54 Відповісти
Пол Макаки ты где? Такой хайп - нашли мертвой девушку в Турции, а дежурный хохмач проспал и не опростался на такух хлебную тему...еще и с пакетом на голове.
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10.09.2021 06:57 Відповісти
Оказывается это было ещё в январе.
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10.09.2021 07:44 Відповісти
Одною "елітною" шльондрою стало менше!
Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 8800
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10.09.2021 07:30 Відповісти
Понимаю, Олежка. С твоей женой, наверное, только и радоваться можно, если симпатичная девка померла. тебе ведь они явно не грозят больше в твоей жизни.
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10.09.2021 08:01 Відповісти
Ключевые слова "вилла", "Турция", "25-летняя" привлекли ядерную аудиторию Цензора - нищих лузеров с недотрахом. Комменты соответствующие.

Вы чмошники ребята, типичное совковое чмо.
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10.09.2021 08:04 Відповісти
Так и отсюда неплохо видно! Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 8189
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10.09.2021 08:18 Відповісти
зато ты перетрахан вдоль и впоперек! и мы все за тебя очень рады
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10.09.2021 09:15 Відповісти
Замяли дело, значит кого то высокопоставленного обслуживала.
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10.09.2021 08:35 Відповісти
вопрос, ее ли эта вилла. и второй вопрос, кто ее обнаружил
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10.09.2021 09:14 Відповісти
А где предсмертная записка? Самоубийцы практически всегда оставляют записки, а тут нету, подозрительно.
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10.09.2021 21:10 Відповісти
 
 