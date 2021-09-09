Ексміністр оборони Гриценко: Меркель, Байден і Макрон - страусенята, які не помічають загрози "Північного потоку-2"
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Путін відмовляється підняти обсяги прокачування газу через Україну, намагаючись представити газопровід "Північний потік-2" як порятунок для Європи.
Про це пише у Фейсбуці колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Путін уже підняв ціни на газ у Європі до $700 за 1000 м3. Вперто відмовляючись збільшувати обсяги прокачування через існуючі 4 магістралі, перш за все через Україну. Тим самим ставлячи Європу перед фактом, мовляв, тільки СП-2, запущений у жовтні, стане єдиним рятівним виходом і приємним для Європи сюрпризом", - пише Гриценко.
Ексголова Міноборони зазначив, що західні лідери обіцяли не дати Путіну використовувати газ як зброю, але він уже робить це третій місяць поспіль.
"Фрау Меркель, гіперактивна лобістка СП-2 й одночасно підписантка порожньої декларації - вона небезпечних ігрищ Путіна не помічає? Не хоче помічати? Меркель разом із Макроном і Байденом повинні були б знати, що поки нафта і газ на такому піку цін - Путін на коні, бюджет Раші наповнений і ніякі санкції його не злякають, не стримають від агресивних планів. Чи вони цього теж не хочуть помічати? Страусенята..." - підсумував Гриценко.
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Помню лет 10-12 назад он вместе с Кличком выступал на шустеровской "Свободе слова" за предоставление мордорскому говору статуса второго государственного языка в Украине.
В бытность его на должности министра обороны при нем подрывали боеспособность армии, сокращали ее численность, списывали и распродавали вооружение, не менее чем при других дегенератах на этой должности, что аукнулось, когда в 2014 г. напал Мордор.
Это чмо хоть как-то было сопричастно к защите Украины с 2014 года?
Ну стремится человек, не имеющий ни сердца, ни ума, ни способностей, быть на виду, он не первый и не последний такой, но зачем же ему подыгрывать?
Пан гриценко от навіщо ви мелите це... ??Хтось бабельця підкинув...і ви активізувалися...? Так скажіть хто?
Не розумію гриценко не представлений ні де в ******** політичному житті .. а лізе і як завжди гадить.
Пан гриценко ідіть ви ..на............пенсію...
Пан Гриценко свое время приложил руку в розваливании украинской армии. Близко нельзя подпускать к власти.
Уна не народ, а кончені дибіли