Головні новини 9 вересня: загострення на Донбасі, Тищенко спробував виштовхати Лероса з трибуни

Російські окупанти активізувалися на Донбасі, "слуга народу" Тищенко намагався винести Лероса з трибуни, а покарати мають намір обох, в Україні вводять "зелені" й "жовті" сертифікати вакцинації - головні новини 9 вересня.

Загострення на Донбасі

Обстріли з кожним днем усе сильніші: сьогодні вранці "Укрзалізниці" навіть довелося евакуювати зі станції на Донбасі співробітників та обмежити рух поїздів. Дані про кількість поранених різняться: за однією інформацією - їх шестеро, і вони перебувають у госпіталі в Харкові в задовільному стані, за іншими даними поранених - десять. Окупанти пошкодили житловий будинок та автомобіль, а крім цього, під обстріл потрапила слідча група СБУ - співробітники спецслужби якраз збирали докази російської агресії.

Тищенко спробував виштовхати Лероса з трибуни Ради

Позафракційний депутат Лерос виступав із трибуни Ради і говорив про справу "вагнерівців". Його виступ не сподобався "слузі народу" Тищенку - згодом той заявив, що Лерос нібито матюкався та ображав президента. Тищенко спробував виштовхати Лероса з трибуни. Зав'язалася бійка, спікер оголосив перерву.

Голова фракції СН Арахамія переконує відсторонити від декількох засідань обох учасників інциденту: і Лероса, і Тищенка - при тому, що саме Тищенко спробував застосувати до Лероса фізичну силу. Питання буде вирішувати регламентний комітет, у тому числі проаналізують виступ Тищенка.

Розкол у "Голосі"

Про створення об'єднання "Справедливість" 11 нардепів, які добровільно вийшли з "Голосу", заявляли ще в червні. Але тепер вони розіслали лист у ЗМІ з проханням не асоціювати їх із партією "Голос" - і ось голова "Голосу" Кіра Рудик просить журналістів ігнорувати колишніх соратників. Мовляв, вони обіцяли, що якщо вийдуть із партії - здадуть мандат, але жоден із них цієї обіцянки не виконав.

Венедіктова у Нідерландах

Генпрокурор Ірина Венедіктова зустрілася з родичами загиблих пасажирів збитого над Донбасом рейсу МН17.

Польща відкрила в'їзд для українців

А щоб не відсиджувати в Польщі 10-денний карантин, потрібно пред'явити негативний результат тесту на коронавірус. Усього для в'їзду українців зараз відкриті 133 країни.

"Зелені" й "жовті" сертифікати вакцинації

"Жовтий" сертифікат видаватимуть після отримання однієї дози вакцини, "зелений" - після двох. Обидва сертифікати будуть використовувати всередині країни. Також тепер тим, хто вже вакцинований, не потрібно йти на самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус.

Крім цього, МОЗ анонсувало проведення показових рейдів щодо дотримання масочного режиму (почнуть з аеропорту "Бориспіль").

ЄСПЛ постановив, що господар сторінки у Фейсбуці відповідає за коментарі

Суд вирішив, що власник аккаунта у Фейсбуці несе відповідальність за коментарі, які інші користувачі залишають під його відкритими постами в соцмережі. Перш за все це стосується випадків використання мови ненависті.

Легкоатлетка Магучіх знову сфотографувалася з росіянкою

Цього разу фото - групове: крім Магучіх і російської спортсменки Ласіцкене, на ньому присутні й інші учасниці змагань Діамантової ліги.