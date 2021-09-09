Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін

Щеплені однією дозою вакцини від коронавірусу звільнятимуться від обмежень тільки в "жовтій" зоні. Для привілеїв у "червоній" буде потрібен повний курс вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі шоу "Право на владу" на каналі 1+1 заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузин.

За його словами, більшість обмежень, які будуть у "жовтому" і "червоному" рівні небезпеки не будуть застосовуватися до вакцинованих.

"При цьому для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" буде потрібен повний курс щеплень", - сказав Кузін.

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