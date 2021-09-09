Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін
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Щеплені однією дозою вакцини від коронавірусу звільнятимуться від обмежень тільки в "жовтій" зоні. Для привілеїв у "червоній" буде потрібен повний курс вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі шоу "Право на владу" на каналі 1+1 заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузин.
За його словами, більшість обмежень, які будуть у "жовтому" і "червоному" рівні небезпеки не будуть застосовуватися до вакцинованих.
"При цьому для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" буде потрібен повний курс щеплень", - сказав Кузін.
Топ коментарі
+7 Неопознанный объект
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+6 Игорь Монахов
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Гондурас статистика захворювання
Гондурас вакцинація
Португалія статистика захворювання
Португалія вакцінація
Сподіваюсь здатні самі проаналізувати? Сподіваюсь розжовуати Вам не треба?
September 9 (GMT)
2,483 new cases and 11 new deaths in the State of Palestine [source]
Население Палестины 4,685 миллиона (2019)
3,975 new cases and 42 new deaths in Israel [source]
Население Израиля 9,3 миллиона.
У Бразилії теж вакцинація набагато слабше проводилась, ніж в ЄС і США і теж дуже багато померлих від ковіду.
Невакцинированные: 39 (22%)... 1 доза: 8 ( 5 %) 2 дозы: 126 (72 %)!!!!!!
Цифры получены путем вычитания двух прилагаемых балансовых отчетов.
Невакцинированных 5,5 на 100 тыс. невакцинированных
Вакцинированных 0,3 на 100 тыс вакцинированных
и вакцинированных третьей дозой 0,2 на 100 тыс. вакцинированных третьей дозой.