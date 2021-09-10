Наступного року бюджет на медицину в Україні перевищить бюджет 2019 року вдвічі, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в наступному 2022 році бюджет на медицину буде перевищувати бюджет 2019 року вдвічі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Паралельно з реформуванням медицини ми змінюємо і підходи. Більше уваги приділяємо науковій основі, розробкам і виробництву власних ліків і вакцин", - заявив прем'єр під час дискусійної панелі форуму "Європа: напрям відновлення" в м. Карпач (Республіка Польща).

Шмигаль також зазначив, що криза, викликана пандемією COVID-19, торкнулася всього світу, тому шукати шляхи подолання викликів країни повинні разом.

Він наголосив, що є кілька сценаріїв виходу з кризи, і загальний виклик країн сьогодні - забезпечити рівномірне і справедливе відновлення для всього суспільства. Він озвучив низку пріоритетів, без яких сьогодні неможливо вийти з кризи.

"По-перше, необхідно мати розуміння і бачення стратегії. Вперше за часи незалежності України ми розробили економічну стратегію розвитку до 2030 року, яка містить понад 30 векторів і 12 програм", - заявив Шмигаль.

Крім того, економічне відновлення, за словами прем'єр-міністра, неможливе без підтримки урядом і бізнесом інфраструктурних проєктів.

"Президент Володимир Зеленський ініціював програму "Велике будівництво". В Україні є можливість будувати дороги, відновлювати інфраструктуру, мости, аеропорти, вокзали. Ми багато уваги приділяємо державно-приватному партнерству, що також є важливим напрямом подолання кризи. Уряди повинні взяти лідерство, щоб виводити країни з кризи, але без підтримки суспільства і бізнесу неможливо подолати виклики, з якими ми стикаємося", - зазначив Шмигаль.

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Серед іншого глава уряду наголосив на важливості зеленого переходу, оскільки це "не тільки про зміни клімату, а також про добробут людей, значні інвестиції, розвиток водневих технологій та інших інноваційних напрямів".

На завершення Шмигаль наголосив, що країни повинні приділяти увагу розвитку торгівлі та інвестиційного простору і робити спільні кроки для посилення безпеки в регіоні.

Як повідомлялося, Шмигаль відвідав з робочим візитом Республіку Польща 9 вересня. В ході візиту він провів зустрічі з головою Ради міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким, прем'єр-міністром Республіки Словенія Янезом Яншою і взяв участь у дискусійній панелі ХХХ Економічного форуму в м. Карпач".