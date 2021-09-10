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Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців

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Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців

Президент США Джо Байден у четвер оголосив нові правила вакцинації для федеральних службовців, великих роботодавців і медичного персоналу в спробі стримати останній сплеск поширення COVID-19 у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Байден у своєму телезверненні до нації повідомив, що підписав розпорядження, яке вимагає, щоб всі державні службовці були вакциновані проти COVID-19. Ця ж вимога може бути застосована до співробітників компаній-підрядників федерального уряду.

"Вакцинаційні вимоги в моєму плані торкнуться приблизно 100 млн американців - дві третини всіх зайнятих у країні", - сказав президент США.

Крім того, Байден наказав Мінпраці США зажадати від усіх підприємств зі 100 і більше співробітниками забезпечення, щоб усі їхні працівники пройшли вакцинацію або здавали тест на COVID-19 щотижня.

Президент США також повідомив, що 300 тис. педагогів у федеральних програмах Head Start мають бути вакциновані, і закликав губернаторів вимагати вакцинації шкільних вчителів і персоналу.

Крім іншого, американський лідер оголосив, що вимагатиме, щоб 17 млн медичних працівників в установах, які отримують кошти від Medicare і Medicaid, були повністю вакциновані.

Американський лідер закликав великі розважальні заклади вимагати від відвідувачів підтвердження вакцинації або тестування на COVID-19.

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Він звернувся до 80 млн американців, які все ще не вакцинувалися проти коронавірусу, заявивши, що Америка ними "розчарована".

"Моє послання нещепленим американцям таке: чого ще чекати? Що ще вам потрібно побачити? Ми зробили щеплення безкоштовними, безпечними і зручними. Вакцина схвалена FDA. (...). Ми були терплячими, але наше терпіння закінчується, і ваша відмова дорого коштувала усім нам", - сказав Байден.

"У нас є інструменти для боротьби з вірусом, якщо ми зберемося разом, щоб використовувати ці інструменти", - зазначив він.

Трохи більше 75% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Тим часом, повністю щеплені від коронавірусу понад 64% населення США.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Дідуган виявився звичайним ковідо-фашистом, який змушує людей колоти собі експериментальні препарати.
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10.09.2021 07:22
+5
Хай "животворящий" покаже закон, на підставі він якого тріщить про свої =вимоги= і нав*язує зобов*язання людям щодо їхнього здоров*я.

Якщо "козак" вже забув, що йому товкли, то вакцинки втрачають ефективність за кілька місяців. Тому закрий рот і припини звинувачувати людей: не маєш права.

А то ковідофашисти взяли моду звинувачувати в усьому нещеплених, вищати, що вони хворі і заразні та заражають інших. Доведеш, тоді шамкотітимеш, придурок деменційний.
Мы были терпеливы, но наше терпение на исходе, и ваш отказ дорого обошелся всем нам", - сказал Байден.
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10.09.2021 07:29
+4
Монголія от не мала ковіду, були поодинокі випадки у всіх двох великих містах. Потім керівництво держави нагнули і влітку 2021 було провакциновано майже 98℅ з 2 мільйонів населення. Тобто практично всі кочівники і їх діти.
В результаті в першій декаді вересня 2021 року Монголія вийшла на перше місце у світі по захворюваності ковідом. Мруть масово, бо населення дуже розподілене і надати допомогу надзвичайно проблематично.

Тепер навіть самому дурному все повинно стати нарешті зрозуміло.
Але чекайте, ковідо-боти ще не повставали і не поснідали. Зараз вони нам розкажуть, як важливо носити маску і поскоріше ширнутися тією отрутою.
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10.09.2021 07:41
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И один хер болеют
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10.09.2021 07:18 Відповісти
Дідуган виявився звичайним ковідо-фашистом, який змушує людей колоти собі експериментальні препарати.
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10.09.2021 07:22 Відповісти
Хай "животворящий" покаже закон, на підставі він якого тріщить про свої =вимоги= і нав*язує зобов*язання людям щодо їхнього здоров*я.

Якщо "козак" вже забув, що йому товкли, то вакцинки втрачають ефективність за кілька місяців. Тому закрий рот і припини звинувачувати людей: не маєш права.

А то ковідофашисти взяли моду звинувачувати в усьому нещеплених, вищати, що вони хворі і заразні та заражають інших. Доведеш, тоді шамкотітимеш, придурок деменційний.
Мы были терпеливы, но наше терпение на исходе, и ваш отказ дорого обошелся всем нам", - сказал Байден.
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10.09.2021 07:29 Відповісти
Если 64 % там уже вакцинированы то ещё сто миллионов это поголовно все включая младенцев. Шо то биден явно загнул.
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10.09.2021 07:30 Відповісти
ну в прошлый раз он говорил . что уже вакцинировал 350 млн. американцев .
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10.09.2021 07:53 Відповісти
Це зі звіту за 100 перших днів
https://censor.net/ru/news/3262464/100_dneyi_prezidentstva_segodnya_bayiden_v_kongresse_ssha_rasskajet_o_svoih_dostijeniyah

Обещание Байдена обеспечить прививками 100 миллионов человек в первые 100 дней в должности было в центре его предвыборной кампании. В среду Байден сможет сказать, что он перевыполнил это обещание: с момента его прихода в Белый дом было введено 200 миллионов доз. - 2021-04-28

Цифри щось явно не сходяться.
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10.09.2021 08:01 Відповісти
можете смеяться но заметил .что пошла мировая тенденция главам стран нести всякий бред в массы и началось с раши . такое ощущение . что вначале испытывают на кацапах управляемость населением . а потом переносят на остальных методы что бы загнать за флажки как зверей
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10.09.2021 08:27 Відповісти
330 миллионов американцев будут счастливы,Пандемия пройдет,наступит новая эра микробов...,типа Жлобы платят трижды.... Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от COVID-19 в США: он затронет 100 млн американцев - Цензор.НЕТ 4127
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10.09.2021 07:37 Відповісти
Недопрезидент бидон, вообще не понимает кто он и где он.
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10.09.2021 07:38 Відповісти
Три президента США Буш-мл,Обама и Трамп вбухали в Афган за 20 лет 2 триллиона долларов....,Байден исправил ошибки своих предшественников....съекономленное бабло пойдет на развитие .... Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от COVID-19 в США: он затронет 100 млн американцев - Цензор.НЕТ 6554
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10.09.2021 07:41 Відповісти
Говноед Мавзолейный,,,тебе чего надо? Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців - Цензор.НЕТ 2149
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10.09.2021 07:47 Відповісти
ага, бабама вже виправляв помилки буша в іраку
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10.09.2021 08:09 Відповісти
Так исправлял что создал игил
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10.09.2021 08:28 Відповісти
ще й за це нобелівку отримав. а чого досягнув ти бідон?
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10.09.2021 10:59 Відповісти
а если бы те военые не были в Афганистане то им не нужно было платить зарплаты и Америка бы съекономила те 2 трл ?
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10.09.2021 08:10 Відповісти
Монголія от не мала ковіду, були поодинокі випадки у всіх двох великих містах. Потім керівництво держави нагнули і влітку 2021 було провакциновано майже 98℅ з 2 мільйонів населення. Тобто практично всі кочівники і їх діти.
В результаті в першій декаді вересня 2021 року Монголія вийшла на перше місце у світі по захворюваності ковідом. Мруть масово, бо населення дуже розподілене і надати допомогу надзвичайно проблематично.

Тепер навіть самому дурному все повинно стати нарешті зрозуміло.
Але чекайте, ковідо-боти ще не повставали і не поснідали. Зараз вони нам розкажуть, як важливо носити маску і поскоріше ширнутися тією отрутою.
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10.09.2021 07:41 Відповісти
так эти малохольные вчера пытались доказать что монголы кололись неправильной кацапской вакциной . несмотря на то что в Монголии кололи детей пфайзером а остальных кого пфайзером кого астрозенекой . кого китайской . и да кстати в Индии было точно так же в январе -феврале заболевших единицы и после начала вакцинации в начале марта попёрло массово до сих пор выкарабкиваются
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10.09.2021 08:14 Відповісти
Ги-ги. З мексиканцями не може розібратися, а з 100 млн. громадян розбереться. Ага. Аж бігом.
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10.09.2021 07:43 Відповісти
США окружены колючей проволокой в несколько рядов от Азиятов дикарей.... Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців - Цензор.НЕТ 6507пересечь границу США невозможно....сразу огонь на поражение....,США это вам не ГУЛАГ Сралина-Путлера...
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10.09.2021 07:46 Відповісти
А с чего вы взяли что США находятся в Северной Америке? Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців - Цензор.НЕТ 8293Христофор Колумб сказал?
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10.09.2021 07:52 Відповісти
А зачем он трижды вакцинированный продолжает носить маску??
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10.09.2021 09:50 Відповісти
Короче от этого этого запада нужно бежать не оглядываясь....
Проходили уже такое 80 лет назад.
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10.09.2021 09:51 Відповісти
 
 