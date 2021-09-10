Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців
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Президент США Джо Байден у четвер оголосив нові правила вакцинації для федеральних службовців, великих роботодавців і медичного персоналу в спробі стримати останній сплеск поширення COVID-19 у країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Байден у своєму телезверненні до нації повідомив, що підписав розпорядження, яке вимагає, щоб всі державні службовці були вакциновані проти COVID-19. Ця ж вимога може бути застосована до співробітників компаній-підрядників федерального уряду.
"Вакцинаційні вимоги в моєму плані торкнуться приблизно 100 млн американців - дві третини всіх зайнятих у країні", - сказав президент США.
Крім того, Байден наказав Мінпраці США зажадати від усіх підприємств зі 100 і більше співробітниками забезпечення, щоб усі їхні працівники пройшли вакцинацію або здавали тест на COVID-19 щотижня.
Президент США також повідомив, що 300 тис. педагогів у федеральних програмах Head Start мають бути вакциновані, і закликав губернаторів вимагати вакцинації шкільних вчителів і персоналу.
Крім іншого, американський лідер оголосив, що вимагатиме, щоб 17 млн медичних працівників в установах, які отримують кошти від Medicare і Medicaid, були повністю вакциновані.
Американський лідер закликав великі розважальні заклади вимагати від відвідувачів підтвердження вакцинації або тестування на COVID-19.
Він звернувся до 80 млн американців, які все ще не вакцинувалися проти коронавірусу, заявивши, що Америка ними "розчарована".
"Моє послання нещепленим американцям таке: чого ще чекати? Що ще вам потрібно побачити? Ми зробили щеплення безкоштовними, безпечними і зручними. Вакцина схвалена FDA. (...). Ми були терплячими, але наше терпіння закінчується, і ваша відмова дорого коштувала усім нам", - сказав Байден.
"У нас є інструменти для боротьби з вірусом, якщо ми зберемося разом, щоб використовувати ці інструменти", - зазначив він.
Трохи більше 75% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Тим часом, повністю щеплені від коронавірусу понад 64% населення США.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо "козак" вже забув, що йому товкли, то вакцинки втрачають ефективність за кілька місяців. Тому закрий рот і припини звинувачувати людей: не маєш права.
А то ковідофашисти взяли моду звинувачувати в усьому нещеплених, вищати, що вони хворі і заразні та заражають інших. Доведеш, тоді шамкотітимеш, придурок деменційний.
Мы были терпеливы, но наше терпение на исходе, и ваш отказ дорого обошелся всем нам", - сказал Байден.
https://censor.net/ru/news/3262464/100_dneyi_prezidentstva_segodnya_bayiden_v_kongresse_ssha_rasskajet_o_svoih_dostijeniyah
Обещание Байдена обеспечить прививками 100 миллионов человек в первые 100 дней в должности было в центре его предвыборной кампании. В среду Байден сможет сказать, что он перевыполнил это обещание: с момента его прихода в Белый дом было введено 200 миллионов доз. - 2021-04-28
Цифри щось явно не сходяться.
тибідон?
В результаті в першій декаді вересня 2021 року Монголія вийшла на перше місце у світі по захворюваності ковідом. Мруть масово, бо населення дуже розподілене і надати допомогу надзвичайно проблематично.
Тепер навіть самому дурному все повинно стати нарешті зрозуміло.
Але чекайте, ковідо-боти ще не повставали і не поснідали. Зараз вони нам розкажуть, як важливо носити маску і поскоріше ширнутися тією отрутою.
Проходили уже такое 80 лет назад.