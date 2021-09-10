Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Франції вирішила надати громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Guardian
Громадянство такі особи отримають за прискореною схемою. Йдеться про осіб, які працювали в зоні ризику в межах боротьби з пандемією.
Зазвичай процедура триває роками. Проте тут уряд робить крок назустріч, зменшивши навіть для таких осіб кількість років, які потрібно було прожити у Франції з п’яти до двох.
Топ коментарі
+6 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар10.09.2021 07:44
+5 Старый зольдат
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+4 Старый зольдат
показати весь коментар10.09.2021 07:55
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Будь ласка, зачекайте...
Французы! (Не понаехи) по степени пофигизма, и т.д. очень похожи на нас, но сиоит затронуть их меркантильные интересы... хоть в этом нас превосходят.
Разочаровал - не оправдал ожидания)
Монмартр, муленруж,когда к тебе в марте месяце выскакивает из подворотни на встречу голая (в шубе нараспашку) шлюха с арабом сутенером на заднем плане и орет ИНГЛИШЬМЕН? Когда тебя почти насильно зазывают на пипшоу... Как сейчас не знаю и на хочу знать. Когда во время прогулки по ночному Парижу встречаешь 3 пары мальчиков держащихся за руки и 2 пары гетеро. Когда в селухе римских времен основания, на базарчике строенном рабами рима 3 араба создают вакхананалию на 40 минут и в восемь утра с пинанием своей убогой тачки. Да ну нах такую хранцию и такой париж.
А так да, париж когдато стоил мессы)
Наши быстрее адаптируются, не с тех начинала европа)
Давайте не будем обсуждать менталитет румын и части венгров? ОК? Там такое всплывет, наши ^там бурячки посію^ та ^я пан, а ви всі бидло^, покажутся не белыми людьми, а ангелами.
Ваш психотип когерентен с моим, может обменяемся контактами? Шутка нешуточная, а слабО ради ... короче ради того этого самого развлечься? Просто ради общения родственных душ?
Есть немецкая нация (общество, гос институты), включающая все проживающие там этносы - они немцы как нация (гражданство), а есть немцы как этнос (национальность).
Тоже самое касается других стран, в т.ч. Украины: крымские татары - этнос, но они украинцы как нация и в паспорте, в графе "гражданство" у них написано "украинец"
Как всегда победила дружба. Ассимиляция создала минимум проблем, быстрее адаптировала мигрантов и превратила большенство их в бюргеров)
Там где была локалищация - выросли мечети, стало страшно, ну и т.д. и т.п.
вы нам еще про укр. банды в париже расскажите.