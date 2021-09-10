Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб
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Минулої доби, 9 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у напрямку Гранітного російські найманці застосували великокаліберні кулемети.
Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-мм калібру та ручних протитанкових гранатометів.
Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Верхньоторецького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу.
Зазначається, що постраждалих серед місцевого населення немає.
Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська п’ять разів вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.
У районі населеного пункту Катеринівка окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного - тяжкий, іншого - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Водночас повідомляється, що станом на 7:00 ранку 10 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Котрий день такі новини!
І... де реакція гандона (на технічній мові - презик), язик в дупі? Цікаво у чиїй?
Да, украинские воины - мишени для рашкованских "игр" в стрелялки.
А "украинская улада" предоставила этот кровавый №тир" для российских людоедских забав.
Плохая новость для Скабеевой - это не американский негр.
https://echo.msk.ru/news/2900966-echo.html
В четверг, 9 сентября, в сирийской провинции Хомс в результате взрыва на дороге, по которой шла колонна с гуманитарной помощью, был смертельно ранен российский военнослужащий, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.
Инцидент произошел в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, говорится в сообщении.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военнослужащего не удалось спасти. Его близкие уведомлены о случившемся.
Крестик перевернут.
Пока в ОРДЛО поступает помощь из «Красного Креста», ООН, Украины, пока Украина выплачивает жителям ОРДЛО не являющимся настоящими переселенцами (они просто живут там, получают справку ВПО и покупают «прописку», чтобы получать выплаты здесь) до тех пор там не будет достаточной массы населения, которая бы была против оккупантов, поддерживала бы Украину и хотела бы завершения войны.
Критическая масса жителей ОРДЛО, которые являются получателями соцвыплат в мирных частях Украины, имеют справку ВПО, но проживают в ОРДЛО (вот вопрос, какие же они ВПО) не хочет возврата в ОРДЛО Украины и окончания войны. Причина банальна. Тогда они будут получать лишь одну пенсию (соцвыплату), а не 2-4, как сейчас. А жить на широкую ногу они уже привыкли.
Большая статья полностью - https://newsua.one/news-opinion/k-53957.html
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!