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Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
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обстріл (21057) поранення (2658) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб

Минулої доби, 9 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у напрямку Гранітного російські найманці застосували великокаліберні кулемети.

Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-мм калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Верхньоторецького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу.

Зазначається, що постраждалих серед місцевого населення немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда, - Данілов

Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська п’ять разів вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Катеринівка окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного - тяжкий, іншого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Водночас повідомляється, що станом на 7:00 ранку 10 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Сопля зелена продовжує мовчати?
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10.09.2021 08:03
+10
Одужуйте, хлопці ! І повертайтеся до життя та до родин.
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10.09.2021 08:04
+7
Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 4331
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10.09.2021 08:10
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Офіційно.Володимир Олександрович візьми під свій контроль! На бзди ***!!!
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10.09.2021 08:01 Відповісти
Олександрочев же.
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10.09.2021 09:56 Відповісти
Сопля зелена продовжує мовчати?
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10.09.2021 08:03 Відповісти
он вам ничего не дожен ничего.
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10.09.2021 08:07 Відповісти
І шо далі?
Котрий день такі новини!
І... де реакція гандона (на технічній мові - презик), язик в дупі? Цікаво у чиїй?
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10.09.2021 08:03 Відповісти
Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 4331
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10.09.2021 08:10 Відповісти
Він може взяти донецьк та луганськ, та йшов у владу, пАпріколу, а не для того, щоб брати на себе відповідальність за життя і смерть та визволення України від ворога.
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10.09.2021 17:29 Відповісти
Разом зі своїм міністром МНС
Двое украинских воинов ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. Войска РФ осуществили 12 обстрелов, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб - Цензор.НЕТ 4117
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10.09.2021 08:03 Відповісти
Одужуйте, хлопці ! І повертайтеся до життя та до родин.
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10.09.2021 08:04 Відповісти
НАДОЕЛО читать информацию о том, как в тире на Донбассе росийская мразь выбила еще пару украинских мишеней.
Да, украинские воины - мишени для рашкованских "игр" в стрелялки.

А "украинская улада" предоставила этот кровавый №тир" для российских людоедских забав.
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10.09.2021 08:06 Відповісти
Парни, убейте их всех!!! Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 8660 Надо чтобы на каждого ублюдка с "идеей русского мира" нашлась своя пуля, желательно с контрольным в башню!!! Достали уже эти ублюдки безнаказанные!!
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10.09.2021 12:45 Відповісти
Радостная новость для Скабеевой - на Донбассе таки обнаружен негр.
Плохая новость для Скабеевой - это не американский негр.
Двое украинских воинов ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. Войска РФ осуществили 12 обстрелов, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб - Цензор.НЕТ 8479
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10.09.2021 08:06 Відповісти
Кстати, Женьку Скабеева заблокировали с твиттере
https://echo.msk.ru/news/2900966-echo.html
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10.09.2021 08:11 Відповісти
Надеюсь толерастические гомики из ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность?
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10.09.2021 08:20 Відповісти
В результате взрыва в Сирии убит российский военнослужащий



Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 8663

В четверг, 9 сентября, в сирийской провинции Хомс в результате взрыва на дороге, по которой шла колонна с гуманитарной помощью, был смертельно ранен российский военнослужащий, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.
Инцидент произошел в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, говорится в сообщении.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военнослужащего не удалось спасти. Его близкие уведомлены о случившемся.
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10.09.2021 08:21 Відповісти
Значит вся деревня Большие Епеня обожрется пирожков и самогона.
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10.09.2021 08:24 Відповісти
каждый день! как сводка погоды, "прошёл дождик", только 120я мина совсем не похожа на дождик! когда наконец на головы русснявых петухов прольётся такой дождь что смоет эту нечисть с нашей земли!?
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10.09.2021 08:23 Відповісти
Открвиали з чого? Калашами пострекотали? Коли при Пороху відкривали у відповідь..в Лисичанську стіни ходуном ходили.....
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10.09.2021 08:25 Відповісти
Этот сюжет не вошел в фильм «Солнцепек» Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 9872
Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 1417
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10.09.2021 08:28 Відповісти
Юлий Охлобыстин на Саур-могиле.
Крестик перевернут.
Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 7487
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10.09.2021 08:32 Відповісти
А у довгого вибиті зуби. Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 6246
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10.09.2021 08:44 Відповісти
Кому в ОРДЛО распределяется гуманитарная помощь ООН



Пока в ОРДЛО поступает помощь из «Красного Креста», ООН, Украины, пока Украина выплачивает жителям ОРДЛО не являющимся настоящими переселенцами (они просто живут там, получают справку ВПО и покупают «прописку», чтобы получать выплаты здесь) до тех пор там не будет достаточной массы населения, которая бы была против оккупантов, поддерживала бы Украину и хотела бы завершения войны.



Критическая масса жителей ОРДЛО, которые являются получателями соцвыплат в мирных частях Украины, имеют справку ВПО, но проживают в ОРДЛО (вот вопрос, какие же они ВПО) не хочет возврата в ОРДЛО Украины и окончания войны. Причина банальна. Тогда они будут получать лишь одну пенсию (соцвыплату), а не 2-4, как сейчас. А жить на широкую ногу они уже привыкли.


Большая статья полностью - https://newsua.one/news-opinion/k-53957.html
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10.09.2021 08:37 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 8478
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10.09.2021 09:13 Відповісти
що там наш авнокомандуючий скаже? чи у нього справ бєніних по горло і ще отходняк від мегауспішного візиту в сша
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10.09.2021 10:03 Відповісти
Я человек не военнообязанный, но читать такие новости уже нет никаких эмоций. (за каждым таким сообщением чья то сломанная жизнь и главное за что, во имя чего?? ) Пусть какая нибудь **** на улице скажет что нибудь против наших войнов и будет топить за "руський мир", лично с одним "рабочим копытом" полезу морду бить!!! Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 1742 (хоть тут на гражданке вырожу "глубокую озабоченность") ПАРНИ, ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ, СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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10.09.2021 12:40 Відповісти
дело в том что командование разрешает летать российским беспилотника которые корректируют огонь отсюда и жертвы
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10.09.2021 17:17 Відповісти
Боже, поможи нашим хлопчикам
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10.09.2021 17:31 Відповісти
как жаль нашу армию, которая просто разваливается.....
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10.09.2021 18:23 Відповісти
 
 