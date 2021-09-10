В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 3615 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 10 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 9 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 348, медпрацівників – 61).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1056 осіб;
летальних випадків – 76;
одужало – 1310 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 28 961 особа,
методом ІФА – 6784 особи,
експрес-тестами – 25 236 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 310 554 особи;
одужало – 2 218 873 особи;
летальних випадків – 54 251;
проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Вобщем, из-за дебилов и тупых куриц у которых кое-где чешется, страдать будет вся страна. Причем уже совсем скоро.
🙏.
Она не сильно радостная для тех кто вакцинировался...и потому ее не сильно то и оглашают..
В отчете, опубликованном 21.06.21 правительственным агентством Великобритании Public Health England...сказано что от Дельты умирают все...и вакцинированные и не вакцинипованные....причем примерно в равной пропорции..
Слава Украине !!!
Героям слава!!!
Это не юмор -это констатация факта и об этом я писал в канун празднования... Хорошо пропиарелись...