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В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали

В Україні зафіксовано 3615 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 10 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 9 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 348, медпрацівників – 61).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1056 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 летальних випадків – 76;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 одужало – 1310 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 методом ПЛР – 28 961 особа,

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 методом ІФА – 6784 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 експрес-тестами – 25 236 осіб.

Також читайте: Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 захворіло – 2 310 554 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 одужало – 2 218 873 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 летальних випадків – 54 251;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Намного интересней узнать, сколько были вакцинированы.
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10.09.2021 09:27
+4
Ага...или для того что бы не расстраивать тех кто вколол в себя неизвестно что...и стал уверен что он теперь типа не заболеет и не умрет..
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10.09.2021 09:33
+3
А сколько из них не были вакцинированы, нужно давать такую статистику, будет интересно
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10.09.2021 08:55
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10.09.2021 08:17 Відповісти
Дупатут Шахов підтвердить шо вірусанєт.
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10.09.2021 08:19 Відповісти
"Лудший" наперсточник из Харькова, помноженный на ноль подтвердит, вируса нет!
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10.09.2021 08:56 Відповісти
У Гепы там здоровья было кот наплакал, он и от сквозняка мог крякнуть В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6246
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10.09.2021 08:56 Відповісти
Сейчас в киевском метро, где-то 50-60% телок в возрасте 16-25 лет вообще маски не носят либо носят маски неправильно. У чуваков в данном возрасте побольше мозгов, но все равно статистика печальная.
Вобщем, из-за дебилов и тупых куриц у которых кое-где чешется, страдать будет вся страна. Причем уже совсем скоро.
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10.09.2021 08:38 Відповісти
😇Бог им дал красоту не для того, что бы скрывать ее под маской)))
🙏.
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10.09.2021 08:55 Відповісти
"Панике не поддавайтесь - организовано спасайтесь!"
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10.09.2021 09:31 Відповісти
Звиздець наближається(
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10.09.2021 08:47 Відповісти
А сколько из них не были вакцинированы, нужно давать такую статистику, будет интересно
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10.09.2021 08:55 Відповісти
данная информация не дается, чтобы не расстраивать невакцинированных людей, уверенных в своей альтернативной реальности
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10.09.2021 08:58 Відповісти
Ага...или для того что бы не расстраивать тех кто вколол в себя неизвестно что...и стал уверен что он теперь типа не заболеет и не умрет..
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10.09.2021 09:33 Відповісти
Канал Россия 1 передал? Они просто не знали про Спутник-Ж 😁😁😁😁😁
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11.09.2021 09:12 Відповісти
Намного интересней узнать, сколько были вакцинированы.
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10.09.2021 09:27 Відповісти
Ну дали в Великобритании такую статистику...и что??
Она не сильно радостная для тех кто вакцинировался...и потому ее не сильно то и оглашают..

В отчете, опубликованном 21.06.21 правительственным агентством Великобритании Public Health England...сказано что от Дельты умирают все...и вакцинированные и не вакцинипованные....причем примерно в равной пропорции..
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10.09.2021 09:37 Відповісти
Но ссылку на тот отчет ты потерял... Почему-то.
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10.09.2021 13:02 Відповісти
Кто то врёт , как такое может быть .? В Украине за сутки заболело 3615 ,умерло 76 человек . В Израиле за сутки заболело около 7000 ,умерло около 30 человек . Я давно заметил не соответствие цифр , как у нас так и в Украине 🤔😳🤦 ,. Кто то умело манипулирует 🙄
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10.09.2021 09:04 Відповісти
Диагноз ставится только по результатам тестов. Это для кое-кого очень удобно. Например, моя жена медсестра. В сентябре-октябре прошлого года у них переболели все сотрудники реанимационного отделения, в котором лечили больных с covid19. Тесты все медсёстры сдавали регулярно и ни одного положительного. Хотя симптомы были классические - с потерей вкуса и обоняния. И претензий предъявить некому. Тест же отрицательный! А понадобится - будет положительный! Вот и вся статистика!
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10.09.2021 10:46 Відповісти
Что и следовало ожидать через две недели, после массового празднования...
Слава Украине !!!
Героям слава!!!

Это не юмор -это констатация факта и об этом я писал в канун празднования... Хорошо пропиарелись...
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10.09.2021 09:38 Відповісти
 
 