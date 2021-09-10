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Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 вересня у світі зареєстрували 607 021 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9543 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 224 047 692 випадки інфікування, з них 607 021 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 621 180 осіб, з них 9543 за минулу добу.

Україна повернулася до пятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 200,6 млн осіб.

Також читайте: Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна повернулася до пятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8-му, за летальними випадками - 27-му і 5-ту позицію відповідно.

Україна повернулася до пятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Антивакцинаторский шабаш даёт свои результаты 😁😁😁
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10.09.2021 08:53
+3
Поражен нашей неудачей. Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 80
Ничего ведь это не предвещало - ни дебилы без масок, ни самые низкие темпы вакцинации в Европе.
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10.09.2021 08:35
+3
Чем провакцинировали Монголию? Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 7173 Если Коронаваком или Спутником, то ничего удивительного.
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10.09.2021 08:45
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Поражен нашей неудачей. Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 80
Ничего ведь это не предвещало - ни дебилы без масок, ни самые низкие темпы вакцинации в Европе.
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10.09.2021 08:35 Відповісти
3х миллионную Монголию провакцинировали полностью и у них кривая смерти поперла в гору. Так что вакцЫна не панацея.
Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 7534
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10.09.2021 08:40 Відповісти
Чем провакцинировали Монголию? Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 7173 Если Коронаваком или Спутником, то ничего удивительного.
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10.09.2021 08:45 Відповісти
Ну да, китайским шмурдяком, но у нас им тоже людей кололи. А вообще там по программе ковакс и другие вакцЫны доступны, типа физера и зенеки с модернай
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10.09.2021 08:51 Відповісти
Ну вот и ответ.

Китайские псевдовакцины, которые массово завезли в Украину ЗЕляди, шо мертвому препарка.
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10.09.2021 08:58 Відповісти
А китайцы в китае чем китайцев колют, разве не китайским шмурдяком? А там с апреля 2020 года ни один китаец не крякнул, ну на сайте вордлометерз так пишут)
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10.09.2021 09:01 Відповісти
1. Китайцы в Китае такой локдаун устроили, что тебе и не снился.
У нас бы кугуты вешались, если бы для выхода из дома пропуск нужен был бы, а перемещения между кварталами контролировали бы войска.

2. Ты уверен, что китайские вакцины в Китае и китайские вакцины в Украине - это одни и те же вакцины?
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10.09.2021 09:11 Відповісти
Локдаун говоришь устроили? Да, возможно. Но, есть одно маленькое, как сами китайцы, "но" - китайцы сейчас не изолированы и также массово, как и раньше, ездят, летают по миру. А вот в статистике у них все ок, почти не болеют! Чудеса!
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10.09.2021 14:21 Відповісти
А в Северной Корее статистика еще лучше.
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10.09.2021 14:26 Відповісти
Не, ну конечно, проще съехать с темы, обвинив необоснованно в фальсификации
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10.09.2021 14:35 Відповісти
Так, если у тебя не кал в голове, то все очевидно.

Ковид из Китая.
В Китае коммунизм.

Вывод кугутов:
Стопудово коммунистический Китай предоставляет самую исчерпывающую и правдивую информацию про Ковид.

П.С. И главное - никто никтошеньки ж за эти 1,5 года не писал, что Китай откровенно врет про все, что связано с Ковидом и китайскими вакцинами.
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10.09.2021 14:38 Відповісти
3. Статистика Китая по адекватности и правдивости ничем не лучше статистики Беларуси, Роиси или Сев.Кореи.

Поэтому утверждать кто там крякнул или не крякнул - это больше гадание на кофейной гуще, чем аналитика на фактах.
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10.09.2021 09:13 Відповісти
Выходит каждая страна может "малевать" статистику, а потом товарищи типа валерки грефа с пеной у рта кидают графики, цифры и хотят, что бы это все принимали за истину) Как оно там на самом деле хрен узнаешь, разве что в пределах своего населенного пункта ибо лгут все и всегда, и верить никому низя.)
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10.09.2021 09:20 Відповісти
Коммунисты даже количество населения регулировать вручную могут.

Поэтому не надо писать "каждая страна" и сравнивать китайское говно с американскими и европейскими вакцинами.
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10.09.2021 09:23 Відповісти
В принципі так і є. Насправді більш менш реальні результати дає надлишкова смертність. Так в Україні вона приблизно у 3 рази більша ніж у поредні доковідні часи.
Цьому присвячене дослідження американських учених
Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 9392
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10.09.2021 10:13 Відповісти
Чем провакцинировали Монголию? Если Коронаваком или Спутником, то ничего удивительного.

😀 то бишь ты считаешь что Короноваком вакцинировать не имеет смысла?? А как же тогда 1.6 миллиона человек вакцинированных этой вакциной в Украине??
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10.09.2021 09:27 Відповісти
Если больше никаких вакцин нет, то "на безрыбье и рак рыба".
Но, если есть выбор, то ответ очевиден и давно расписан по эффективности вакцин.

Это все равно что задаваться вопросом нужен ли веник. Если есть хороший пылесос, то нет. А, если нет, то и веник сгодится.

1,6 миллиона вакцинированных китайским фуфлом - это на совести ЗЕлядей. И сейчас Дельта покажет ху из ху.
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10.09.2021 09:54 Відповісти
От тільки зростати захворюваність в Монголії почала з листопаду 2020,
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/mongolia/

а вакцинація там почалася 25 лютого 2021.

тиць
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10.09.2021 10:12 Відповісти
Я про кривую смерти график привел, а не по инфицированию)
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10.09.2021 10:15 Відповісти
То есть, по-твоему, то, что там 10 марта было 681 активный болеющий, а 30 апреля уже 16 тысяч, с ростом смертности примерно с середины апреля никак не связаны?
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10.09.2021 10:30 Відповісти
Ми ж чемпіони як не як.
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10.09.2021 08:36 Відповісти
Привіт із Буковелю, чувакі й чувіхі)))
Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 2032
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10.09.2021 08:38 Відповісти
Антивакцинаторский шабаш даёт свои результаты 😁😁😁
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10.09.2021 08:53 Відповісти
на то она и эволюция.... кто-то пробует так, кто-то так... кто-то выживает а кто-то на корм другим организмам идет.... природа старается отобрать для дальнейшего более разумные экземпляры...
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10.09.2021 09:02 Відповісти
Судя по последним выборам, нифига у этой эволюции не получается.
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10.09.2021 09:25 Відповісти
Зато бюджетних 72 мільйона гривен парламент перерахував не в ковідний фонд, чи на зарплати медпрацівеикам, а на університет преЗЕдента. А можливо сьогодні Косоворотці щось вночі приснилося і він захоче побудувати велике преЗЕдентське казкове містечко на мільярди для дітей і хто буде проти? Прпавда за бюджетні кошти замість того, щоб готуватися до спалаху ковіду і посилювати армію.
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10.09.2021 09:25 Відповісти
В Израиле Пфайзер и что?
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10.09.2021 09:34 Відповісти
Вот что
В Израиле за 09.09.21 в возрастной группе 60+ умерло
Невакцинированных 5,5 на 100 тыс. невакцинированных
Вакцинированных 0,3 на 100 тыс вакцинированных
вакцинированных третьей дозой 0,2 на 100 тыс. вакцинированных третьей дозой.
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10.09.2021 10:16 Відповісти
А що нам той Ізраїль, в нас тут свій Ізраїль і побудований на відвертій брехні і піару однаєї особи.
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10.09.2021 11:10 Відповісти
Чего спорить, никто не заставляет вакцинироваться, мы живём в свободной стране, спасение утопающих, дело рук самих утопающих 😁😁😁😁
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11.09.2021 09:16 Відповісти
 
 