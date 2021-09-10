Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 10 вересня у світі зареєстрували 607 021 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9543 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 224 047 692 випадки інфікування, з них 607 021 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 621 180 осіб, з них 9543 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 200,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8-му, за летальними випадками - 27-му і 5-ту позицію відповідно.
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Ничего ведь это не предвещало - ни дебилы без масок, ни самые низкие темпы вакцинации в Европе.
Китайские псевдовакцины, которые массово завезли в Украину ЗЕляди, шо мертвому препарка.
У нас бы кугуты вешались, если бы для выхода из дома пропуск нужен был бы, а перемещения между кварталами контролировали бы войска.
2. Ты уверен, что китайские вакцины в Китае и китайские вакцины в Украине - это одни и те же вакцины?
Ковид из Китая.
В Китае коммунизм.
Вывод кугутов:
Стопудово коммунистический Китай предоставляет самую исчерпывающую и правдивую информацию про Ковид.
П.С. И главное - никто никтошеньки ж за эти 1,5 года не писал, что Китай откровенно врет про все, что связано с Ковидом и китайскими вакцинами.
У мережі поширюють фейкову інформацію про те, що у Китаї вірус SARS-CoV-2 нібито пропав без вакцинації.
Росія й Китай відповідальні за 92% дезінформації у світі щодо коронавірусу (COVID-19).
Фейки о COVID-19: Китай начал применять тактику России
Поэтому утверждать кто там крякнул или не крякнул - это больше гадание на кофейной гуще, чем аналитика на фактах.
Поэтому не надо писать "каждая страна" и сравнивать китайское говно с американскими и европейскими вакцинами.
Цьому присвячене дослідження американських учених
😀 то бишь ты считаешь что Короноваком вакцинировать не имеет смысла?? А как же тогда 1.6 миллиона человек вакцинированных этой вакциной в Украине??
Но, если есть выбор, то ответ очевиден и давно расписан по эффективности вакцин.
Это все равно что задаваться вопросом нужен ли веник. Если есть хороший пылесос, то нет. А, если нет, то и веник сгодится.
1,6 миллиона вакцинированных китайским фуфлом - это на совести ЗЕлядей. И сейчас Дельта покажет ху из ху.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/mongolia/
а вакцинація там почалася 25 лютого 2021.
тиць
В Израиле за 09.09.21 в возрастной группе 60+ умерло
Невакцинированных 5,5 на 100 тыс. невакцинированных
Вакцинированных 0,3 на 100 тыс вакцинированных
вакцинированных третьей дозой 0,2 на 100 тыс. вакцинированных третьей дозой.