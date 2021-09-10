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Ветерани АТО продалися забудовнику озера Вирлиця в Києві: ідіоту зрозуміло, що жодного реабілітаційного центру там не буде, - депутатка Київради Михайлова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ветерани АТО продалися забудовнику озера Вирлиця в Києві: ідіоту зрозуміло, що жодного реабілітаційного центру там не буде, - депутатка Київради Михайлова

Забудовник використовує ветеранів для того, щоб проштовхнути забудову в Києві озера Вирлиця. Крім того, те, що ветерани погоджуються на такий заробіток, це прорахунок держави в поствійськовій адаптації та соціальній політиці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написала волонтерка, доброволець 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС, депутатка Київради "Голосу" Аліна Михайлова, коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що ветерани АТО висадили дерева на березі озера Вирлиця в Києві, де нібито планують побудувати реабілітаційний центр, передає Цензор.НЕТ.

"У цій статті - перепис "ветеранів", які продались забудовнику. Так, це провал держави. Нестача інструментів поствоєнної адаптації та неефективна соціальна політика змушує атовців вдаватись до вкрай негідних засобів заробітку. Але навіть так, підігрувати забудовнику, поширюючи відверту джинсу, - повне дно. Ідіоту зрозуміло, що жодного реабілітаційного центру там не буде. Усе дуже просто: або переможе громада - і буде парк і синє озеро; або забудовник - і буде черговий всратий ТРЦ у нашому східноєвропейському Шанхаю. Ось тільки забудовник не переможе. Там не буде ЖК, а буде місце поховання репутації кожного запроданця", - заявила Михайлова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Озеро Вирлиця хочуть забудувати в Києві всупереч протестам місцевих жителів, - Казанський. ФОТО

Ветерани АТО продалися забудовнику озера Вирлиця в Києві: ідіоту зрозуміло, що жодного реабілітаційного центру там не буде, - депутатка Київради Михайлова 01
Ветерани АТО продалися забудовнику озера Вирлиця в Києві: ідіоту зрозуміло, що жодного реабілітаційного центру там не буде, - депутатка Київради Михайлова 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Изначально место для Центра Реабилитации не подходящее. Надо выбирать там, где воздух чище. Например, в Конча- Заспе или в Межигорье. Для защитников Родины .
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10.09.2021 08:54
+15
А ветераны АТО-это какой-то сакральный символ? Все люди и все хотят кушать. Такие реалии. К сожалению.
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10.09.2021 08:51
+9
В Пущі Водиці ..є центр для ветеранів ВОВ . де *реабілітуються * колишні військові .мусарня і т.д. ..Та і місця там завалісь !
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10.09.2021 09:14
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Это просто какой то позор...
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10.09.2021 08:50 Відповісти
А ветераны АТО-это какой-то сакральный символ? Все люди и все хотят кушать. Такие реалии. К сожалению.
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10.09.2021 08:51 Відповісти
Да вы батенька оказывается агент Кремля😀😀😀😀😀
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10.09.2021 09:50 Відповісти
Знакомый есть- ветеран ато, алкаш, наркоман, никогда нигде не работал,лупил мамку,постоянно получал по щщам за свое быдлятчество, когда ехал на войну, цель была красть то что осталось по его словам. Я думаю всяких людей там хватает и можно быть им благодарными, но уж точно не возносить в ранг святых.
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10.09.2021 10:14 Відповісти
Изначально место для Центра Реабилитации не подходящее. Надо выбирать там, где воздух чище. Например, в Конча- Заспе или в Межигорье. Для защитников Родины .
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10.09.2021 08:54 Відповісти
В Пущі Водиці ..є центр для ветеранів ВОВ . де *реабілітуються * колишні військові .мусарня і т.д. ..Та і місця там завалісь !
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10.09.2021 09:14 Відповісти
Ну то у цьому центрі давно вже маєть проходити реабілітацію ветерани АТО, а не мусора, бо ветеранів ВОВ вже не лишилося.
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10.09.2021 10:08 Відповісти
Какой "реабилитации"? В проекте его в помине нет. Для отводя глаз отдадут под амбулаторию комнату в ТРЦ. Это ж профессиональные шулера.
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10.09.2021 09:46 Відповісти
хорошо сказано.Михайлова умная баба.
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10.09.2021 08:57 Відповісти
Волки позорные, за 30 серебренников продаются...
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10.09.2021 09:04 Відповісти
Какое то гадание будет не будет? Детский садик. Должно быть проектное решение и там все видно что планируется строить.
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10.09.2021 09:05 Відповісти
Далась всем та Вырлыця. Жопа вселенной.
Нюхать Бортнические поля аэрации.
Хотят строить ЖК - пусть строят. В чем проблема?
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10.09.2021 09:07 Відповісти
Покошмарить застройщика. Не верю, что Алина этим занимается, но ее могут в это втянуть, и она может подыгрывать, не подозревая .
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10.09.2021 09:13 Відповісти
Вот как раз ниже тоже написал по поводу.
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10.09.2021 09:18 Відповісти
Что реально бесит - так "активисты".
С одной стороны правильно, когда ломают заборы беспредельщикам, решившим хапнуть.
Но чаще или просто так, или вымогалово за бабки.
Ты за охрененно большие деньги получаешь право пользования землей, привлекаешь на внешних рынках сотни миллионов баксов под свое имя. Хочешь построить все красиво и дорого.
Но приходят всякие голозадые васи, пети с транспарантами и начинают кипеш.
Дай 50-100 000 долларов на карман - не будет кипеша.
Уроды.
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10.09.2021 09:17 Відповісти
красиво описал да жаль сказочно. В подавляющем большинстве это уголовно незаконные застройки с титушками на борту...в деле все и застройщик и мафия в киев раде и мусора прикормленные....Таким методом пол Киева застраивали..а ты сказки какие про право пользования землёй про привлечение мульёнов под своё имя..во заливаешь Ветерани АТО продалися забудовнику озера Вирлиця в Києві: ідіоту зрозуміло, що жодного реабілітаційного центру там не буде, - депутатка Київради Михайлова - Цензор.НЕТ 9805
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10.09.2021 10:03 Відповісти
"Высадили деревья" это значит "продались"?! "Л" - логика.
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10.09.2021 09:20 Відповісти
Реабилитационный центр для участников АТО в Киеве уже строят на ДВРЗ. Врядли их в одном городе должно быть два.
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10.09.2021 09:22 Відповісти
Как только кто-то решил застроить дикий, запущенный пустырь и облагородить озеро, сразу нашлись вопящие вонючки. А где вы раньше были? Почему до сих пор никто хером не пошевелил чтобы окультурить эту загнивающую территорию? Пошли вы на х*й, активысты гребаные. Я живу рядом с этим болотом и очень хочу, чтобы там был наведён порядок. А вы, вопящие вонючки, нифига не сделаете. Только мешать будете. Наконец что идите в жопу,😀😀😀
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10.09.2021 09:42 Відповісти
Такие люди, как автор послания в новости, покупки делают не в "всратых" Тц, а собирают ягодки и выращивают маис на диких полях не тронутых человеком.
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10.09.2021 10:09 Відповісти
Карту посмотрите:
https://www.google.com/maps/place/Vyrlytsya+Lake/@50.3951064,30.6269418,13z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4c45c3d5b73cf:0x35dbf8bc1c64053a!8m2!3d50.3948599!4d30.6613933
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10.09.2021 09:48 Відповісти
Тоже мне новость. Харьковский радиорынок через дорогу в 17-м году убивали при активном участии бывших десантников с 95-й. Квартиры вроде обещали. Интересно, дали или нет? 100 доларів - завжди 100 доларів.
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10.09.2021 10:06 Відповісти
Тільки до того забудовнику продались фракції Удару і ЄС в Київраді!
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10.09.2021 10:28 Відповісти
Прекрасное место Межигорье даже с лабораторией и страуси есть и утки крякают, шо вам еще надо прийдите туда и скажите ми тут хатим))))
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10.09.2021 10:50 Відповісти
 
 