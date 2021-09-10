Ветерани АТО продалися забудовнику озера Вирлиця в Києві: ідіоту зрозуміло, що жодного реабілітаційного центру там не буде, - депутатка Київради Михайлова

Забудовник використовує ветеранів для того, щоб проштовхнути забудову в Києві озера Вирлиця. Крім того, те, що ветерани погоджуються на такий заробіток, це прорахунок держави в поствійськовій адаптації та соціальній політиці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написала волонтерка, доброволець 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС, депутатка Київради "Голосу" Аліна Михайлова, коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що ветерани АТО висадили дерева на березі озера Вирлиця в Києві, де нібито планують побудувати реабілітаційний центр, передає Цензор.НЕТ.

"У цій статті - перепис "ветеранів", які продались забудовнику. Так, це провал держави. Нестача інструментів поствоєнної адаптації та неефективна соціальна політика змушує атовців вдаватись до вкрай негідних засобів заробітку. Але навіть так, підігрувати забудовнику, поширюючи відверту джинсу, - повне дно. Ідіоту зрозуміло, що жодного реабілітаційного центру там не буде. Усе дуже просто: або переможе громада - і буде парк і синє озеро; або забудовник - і буде черговий всратий ТРЦ у нашому східноєвропейському Шанхаю. Ось тільки забудовник не переможе. Там не буде ЖК, а буде місце поховання репутації кожного запроданця", - заявила Михайлова.

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