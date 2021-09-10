УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3453 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
879 7
вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3881) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордних 173 615 осіб, загалом - 5 789 254, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордних 173 615 осіб, загалом - 5 789 254, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 618 573 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Новий рекорд щеплень за добу! 173 615 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 9 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 67 042 людини, повністю імунізовані - 106 573 людини.

Протягом доби працювали: 1010 мобільних бригад,  2977 пунктів щеплення; 337 центрів вакцинації.

Також читайте: Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 407 825 щеплень", - зазначено в повідомленні.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордних 173 615 осіб, загалом - 5 789 254, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордних 173 615 осіб, загалом - 5 789 254, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордних 173 615 осіб, загалом - 5 789 254, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кількість заражень зростає.
показати весь коментар
10.09.2021 08:59 Відповісти
А КОМИНТЕРН это чо за вакцЫна такая? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 173 615 человек, всего - 5 789 254, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1682
показати весь коментар
10.09.2021 09:04 Відповісти
комирнати, я ей привит - второе название Пфайзера
показати весь коментар
10.09.2021 09:07 Відповісти
А почему по нормальмальному не пишут тогда физер\бионтек? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 173 615 человек, всего - 5 789 254, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9208
показати весь коментар
10.09.2021 09:08 Відповісти
в странах могут регистрировать по разному

Госпогранслужба перечислила вакцины, входящие в ВОЗ:
• BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer / BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием КОМИРНАТИ);
• AZD1222 производства AstraZeneca / Oxford (зарегистрировано в Украине под названием АстраЗенека);
• Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием КОВИШИЛД)
• Ad26.COV2.S производства Janssen;
• mRNA-1273 производства Moderna;
• SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm / BIBP;
• SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием КОРОНАВАК).
показати весь коментар
10.09.2021 09:12 Відповісти
спутника нет, поэтому вообще не должна пускать даже вакцинированных винторогих!
показати весь коментар
10.09.2021 09:16 Відповісти
 
 