За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордних 173 615 осіб, загалом - 5 789 254, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 618 573 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Новий рекорд щеплень за добу! 173 615 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 9 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 67 042 людини, повністю імунізовані - 106 573 людини.
Протягом доби працювали: 1010 мобільних бригад, 2977 пунктів щеплення; 337 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 407 825 щеплень", - зазначено в повідомленні.
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Госпогранслужба перечислила вакцины, входящие в ВОЗ:
• BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer / BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием КОМИРНАТИ);
• AZD1222 производства AstraZeneca / Oxford (зарегистрировано в Украине под названием АстраЗенека);
• Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием КОВИШИЛД)
• Ad26.COV2.S производства Janssen;
• mRNA-1273 производства Moderna;
• SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm / BIBP;
• SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием КОРОНАВАК).