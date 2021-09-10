Навіть у разі максимального спалаху COVID-19 буде задіяно вдвічі менше лікарень, але ліжок із киснем буде більше, - в.о. глави НСЗУ Самофалов

У новому осінньому сезоні захворюваності на COVID-19 до прийому пацієнтів з коронавірусною інфекцією підготовлено менше лікарень, ніж було навесні, але ліжок із киснем у них буде більше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в.о. голови Національної служби здоров'я України Дмитро Самофалов.

"Зараз розглядається майже вдвічі менше лікарень для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією, ніж було в березні. За рахунок того, що великі гроші були вкладені в забезпечення лікарень, ми бачимо, що лікарні виконують умови забезпечити 80% ліжок киснем. Навіть якщо буде максимальний спалах, вдвічі менше лікарень буде задіяно під COVID-19, але ліжок буде більше", - сказав Самофалов під час круглого столу "Надання медичної допомоги при інсульті під час пандемії COVID-19" у Києві в четвер.

При цьому він зазначив, що кошти, передбачені в Програмі медичних гарантій (ПМГ), зокрема, для лікування інсультів, не будуть передаватися на лікування COVID-19, "нековідні" лікарні не зупинятимуть надання планової медичної допомоги.

"Загрози, що кошти з інсульту будуть передані на COVID-19, немає, тому що в ПМГ чітко закладені гроші під всі потреби", - сказав Самофалов.

Читайте: Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА