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Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження: Серйозної загрози для суспільства більше немає

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження: Серйозної загрози для суспільства більше немає

Данія з п'ятниці скасувала всі обмеження щодо коронавірусу, таким чином ставши першою країною ЄС, яка повністю повернулася до повсякденного життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Вакцини і величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого періоду часу - це основа того, чим ми сильні", - зазначив міністр охорони здоров'я Магнус Хеніке.

Данські органи охорони здоров'я схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що вірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства" через високі показників вакцинації і низький рівень серйозних захворювань і смертей.

COVID-пропуск у країні більше не вимагатимуть для входу в ресторани, спортивні центри або нічні клуби, і діти більше не будуть автоматично відправлятися додому після контакту з підтвердженим випадком COVID-19. На карантин відправлятимуть лише інфікованих. Люди зможуть повернутися в офіс як зазвичай, школи відкрито.

Зазначається, що цей крок є останнім у рішенні країни щодо пом'якшення заходів з боротьби з пандемією, включно зі скасуванням носіння масок у громадському транспорті 13 серпня.

Також читайте: Данія передала Україні 509,5 тис. доз COVID-вакцини AstraZeneca, - МОЗ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Дисциплінована нація більш-менш. Жоден з моїх знайомих в Данії не розповідав казки спочатку про те що ковідом хворіють лише азіати, а потім про те що как Бог вирішить, так і буде. Всі сприйняли загрозу серьйозно і прийняли необхідні заходи.

Високий рівень життя в них через те, що своєю країною займаються. Не дуже пускають до себе різних печерних аборігенів. Під час другої світової не видавали своїх співгромадян-евреїв і захищали їх від нацистів.
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10.09.2021 09:52
+5
Молодцы датчане!
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10.09.2021 09:45
+5
Подивився, в Данії двома дозами вакциновано 73,5%. Для порівняння в Ізраїлі лише 61%, ну а в ненці 10,2%.
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10.09.2021 10:01
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Молодцы датчане!
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10.09.2021 09:45 Відповісти
Да, там у антиваксеров обидный провал в их работе случился... Но зато они в Украине стараются так, что аж из штанов выпрыгивают...
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10.09.2021 12:42 Відповісти
Дисциплінована нація більш-менш. Жоден з моїх знайомих в Данії не розповідав казки спочатку про те що ковідом хворіють лише азіати, а потім про те що как Бог вирішить, так і буде. Всі сприйняли загрозу серьйозно і прийняли необхідні заходи.

Високий рівень життя в них через те, що своєю країною займаються. Не дуже пускають до себе різних печерних аборігенів. Під час другої світової не видавали своїх співгромадян-евреїв і захищали їх від нацистів.
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10.09.2021 09:52 Відповісти
Данцям видніше, в них кожен громадянин включно з немовлятами протестований 14 разів. А в Україні 0,28 рази - останнє 47 місце у Європі. З вакцінацією напевно та ж картина.
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10.09.2021 09:53 Відповісти
Подивився, в Данії двома дозами вакциновано 73,5%. Для порівняння в Ізраїлі лише 61%, ну а в ненці 10,2%.
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10.09.2021 10:01 Відповісти
ЛИШЕ 61%? А може аж 61%? Та щось в Ізраїлі не дуже благополучно з ковідом!
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10.09.2021 10:54 Відповісти
Там є хасиди і палестинці. Їх не дуже провакцинуєш.
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10.09.2021 11:52 Відповісти
Для нас "аж", для данців "лише".
Учора їзраїльський лікар українського походження пояснив ситуацію з ковідом там. Рівень інфікування зростає через нові штами і, досі великий відсоток неінфікованих,. Але рівень госпіталізацій, важкість хвороби і смертність абсолютно чітко корелюють для вакцинованих і невакцинованих. Загалом госпіталізують на всю країну за добу лише десятки людей, це небагато. За останній період серед вакцинованих померли тільки двоє. Тобто близько нуля %.
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10.09.2021 13:34 Відповісти
Ну вот как-то так.

На заметку тем у кого в голове "вакцины не работают".
А кугуты хай и дальше перманентно сидят в локдаунах и борются с масками и вакцинацией...
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10.09.2021 10:05 Відповісти
Ви спалилися на слові "кугут". За часів совка в Україні кугутами називали тих, хто приїхав у міста з сіл і не розуміє російської. Це слово вважалось дуже принизливим
Зізнайтесь чесно: з якої країни Ви пишите?
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10.09.2021 10:36 Відповісти
http://slovopedia.org.ua/57/53402/374906.html

Словар українського сленгу
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й [К] Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

КУГУТ
(-а) ч.; зневажл.
1. крим. Селянин. БСРЖ, 299; ЯБМ, 1, 483.
2. мол. Провінціял. У нас в гуртожитку одні кугути живуть (Запис 1996 р.). БСРЖ, 39.
3. жрм. Жадібна багата людина. Чабаненко 1992, 2, 223.
■ Від польськ. kogut - півень; у рос. жарґон потрапило через посередництво укр. мови.
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10.09.2021 10:38 Відповісти
Ну, а тогда почему в Израиле не так же как в Дании?
💉💉💉😷
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10.09.2021 10:10 Відповісти
В Ізраїлі є хасиди і палестинці. Їх не дуже провакцинуєш.
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10.09.2021 11:55 Відповісти
Умань посетили тысячи хасидов...по идее там должна быть вспышка ковида...это если верить твоим страшилкам...а ее там нет..
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10.09.2021 14:40 Відповісти
Так еще и не вечер...

В Умані зареєстровано перші випадки коронавірусу серед паломників-хасидів
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10.09.2021 14:45 Відповісти
Может, потому, что в Дании на 13% выше процент вакцинации.
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10.09.2021 11:56 Відповісти
И вы верите в то, что эти 13% решают ситуацию от "полного песца" до абсолютной нормальности?
Какая наивность.
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10.09.2021 12:51 Відповісти
Вы про коллективный иммунитет что-то слышали, или пишете так, абы в воду пукнуть?
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10.09.2021 12:59 Відповісти
Да, слышала, и как раз то, что нет никакого коллективного иммунитета, а пукаете это как раз вы, старые трусливые интернетные "специалисты"
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10.09.2021 15:02 Відповісти
Существование коллективного иммунитета давно доказано экспериментально и обосновано теоретически. А такие экземпляры как Вы, готовы верить и в то, что Австралии нет и в то, что Земля плоская.
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10.09.2021 15:10 Відповісти
Бегите уколитесь побыстрее в сотый раз целебным препаратом, и будете в полной безопасности, не ждите коллективного иммунитета на манер израильского
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10.09.2021 15:20 Відповісти
Датчане так и сделали. Наверное, у них был такой же умный советчик, как и Вы. Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження: Серйозної загрози для суспільства більше немає - Цензор.НЕТ 2551
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10.09.2021 15:25 Відповісти
Головне - правильно вести статистику
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10.09.2021 10:37 Відповісти
Ели бы они ещё отменили и Северный поток-2 в своих водах!
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10.09.2021 12:01 Відповісти
Дания - благословенная страна - во всех позитивных рейтингах в первой пятёрке.
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10.09.2021 12:18 Відповісти
Да, там у антиваксеров провал в их работе случился... Но зато они в Украине стараются так, что аж из штанов выпрыгивают...
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10.09.2021 12:23 Відповісти
Если бы мне была бы доступна заведомо свежая и кондиционная (правильно хранившаяся) "Модерна", я бы вакцинировался. Остальным вакцинам тупо не доверяю. Соврал: не не доверяю, а боюсь.
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10.09.2021 12:42 Відповісти
Тогда надо так: Если Билл Гейтс с Мелиндой и детьми привьется из только что сошедшего с конвейера флакона вакциной модерна и все они в безлунную ночь пройдут вокруг вышки 5G 10 кругов против часовой стрелки, держа в руках по ветке цветущего папоротника, я бы вакцинировался из того же флакона, если бы его все это время хранили на полюсе холода Южного полушария Земли. Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження: Серйозної загрози для суспільства більше немає - Цензор.НЕТ 6036
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10.09.2021 14:22 Відповісти
На этой планете нет ничего недоступного для Билла Гейтса с Мелиндой. А у нас приходишь в больницу, а там на тебя доктор смотрит глазами полными надежды. И если больной не в состоянии удовлетворить надежду доктора, то как говорится:
"Оставь надежду, всяк сюда входящий"©
(заключительная фраза текста над
вратами ада в "Божественной комедии"
Данте Алигьери)
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10.09.2021 14:57 Відповісти
Не скажити. Как-то Билл с Мелиндой причалил на яхте к острову в Средиземном море и усроил романтический вечер на берегу с факелами. Приплыл катер с итальянскими полицейскими и заставил их уплыть, т.к. там заповедник. Гейтс предлагал огромные деньги, штафы,, вплоть до покупки этого острова. Не помогло.
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10.09.2021 15:15 Відповісти
Тогда надо уточнить: На этой планете нет ничего недоступного для Билла Гейтса с Мелиндой из того, что легально продаётся, и многое из того, что продаётся нелегально.
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10.09.2021 15:21 Відповісти
Да, но веточку цветущего папоротника не достать даже им. Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження: Серйозної загрози для суспільства більше немає - Цензор.НЕТ 3724
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10.09.2021 15:27 Відповісти
Если Гейтсу понадобится цветущий папоротник, он забашляет генетикам и папоротник не только зацветёт, но и запахнет.
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10.09.2021 15:35 Відповісти
Если даже Гейтс ввалит денег генетикам и те и из жабы, путем генных модификаций сделают крокодила, то это уже будет не жаба. Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження: Серйозної загрози для суспільства більше немає - Цензор.НЕТ 5901
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11.09.2021 10:04 Відповісти
Интересность! Буду за ними подглядывать.
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10.09.2021 13:51 Відповісти
ты глянь... Дания первая страна, которая коллективно включила мозг.... интересно, а на каком месте будет Украина?
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10.09.2021 19:50 Відповісти
В Европе - на последнем.
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10.09.2021 23:23 Відповісти
 
 