Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження: Серйозної загрози для суспільства більше немає

Данія з п'ятниці скасувала всі обмеження щодо коронавірусу, таким чином ставши першою країною ЄС, яка повністю повернулася до повсякденного життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Вакцини і величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого періоду часу - це основа того, чим ми сильні", - зазначив міністр охорони здоров'я Магнус Хеніке.

Данські органи охорони здоров'я схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що вірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства" через високі показників вакцинації і низький рівень серйозних захворювань і смертей.

COVID-пропуск у країні більше не вимагатимуть для входу в ресторани, спортивні центри або нічні клуби, і діти більше не будуть автоматично відправлятися додому після контакту з підтвердженим випадком COVID-19. На карантин відправлятимуть лише інфікованих. Люди зможуть повернутися в офіс як зазвичай, школи відкрито.

Зазначається, що цей крок є останнім у рішенні країни щодо пом'якшення заходів з боротьби з пандемією, включно зі скасуванням носіння масок у громадському транспорті 13 серпня.

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