"Слуга народу" Качура про ротації в Кабміні: Співбесіди з кандидатами вже проводяться. Насамперед спиратимемося на думку Зеленського
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Під час вибору кандидатів на посади міністрів у Кабміні депутати з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді спиратимуться на думку президента Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура.
"Співбесіди проводяться з кандидатами на посади міністрів. Але у нас є внутрішня домовленість, оскільки остаточне рішення ще не ухвалено й у нас фракція не збиралася. У нас фракція буде збиратися вже перед наступним сесійним тижнем, і ми вже будемо обговорювати конкретно. Насамперед спиратимемося на думку президента Зеленського. Тому що йому народ України довірив владу, і він має право нам рекомендувати тих кандидатів у міністри, які, на його погляд, гідні обійняти цю посаду. А в цілому треба робити аудит роботи всіх без винятку міністерств і робити висновки", - сказав Качура.
"Зеленський має право, згідно з Конституцією, пропонувати міністра МЗС, оборони. Але оскільки це наш політичний лідер, ми пропрезидентська парламентська фракція - ми в будь-якому випадку маємо прислухатися до його точки зору. Це абсолютно нормально, з цим погодяться всі українці, які довірили Зеленському владу в країні", - додав нардеп.
Раніше в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" глава Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів, яких міністрів восени можуть звільнити і з якої причини:
"Український інститут майбутнього вчора презентував соціологічне дослідження, ми запитували "Як ви ставитеся до можливої відставки уряду Шмигаля?". 63% українців говорять про те, що вони готові підтримати відставку уряду, і більше того, 73% осіб критично налаштовані".
Будь ласка, зачекайте...
Где это нормально? А тем более еще и "абсолютно".
Сакральне число.
а зеленський і.о. президента
Як ідея?
Як ідея?
нах консультации-если решает Ермак??
Парламент больше не является независимой ветвью власти.
А когда шморкля начнет писать книгу, как он на малой земле воевал?
відповідно й відповідальність за всі злочинні та недолугі рішення цих урядів, як й за узурпацію влади, несе зеленське - особисто.
"Якщо ми говоримо про міністрів, то ви абсолютно праві, будь-який міністр повинен узгоджувати свої дії в першу чергу з прем'єр-міністром. Але тим не менше, конструктивна робота і з парламентом, і з президентом також повинна мати місце. В цьому я проблеми не бачу. Але кожна інституція повинна керуватися своїми повноваженнями, своїми можливостями, які відведені законом. І робити вони мають це для того, щоб усі бачили результати", - розповів він.
*Більше уяви про його відмазки (бо він уник відповідді на пряме запитання, чому міністри свідомо підпорядковуються ЗЄ і нікому іншому) подивіться на Ютубі за цією силлю. Зокрема, запитання Анни - в 5:45