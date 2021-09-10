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Кабмін (6261) ротація (58) Качура (167)

"Слуга народу" Качура про ротації в Кабміні: Співбесіди з кандидатами вже проводяться. Насамперед спиратимемося на думку Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Події

Під час вибору кандидатів на посади міністрів у Кабміні депутати з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді спиратимуться на думку президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Співбесіди проводяться з кандидатами на посади міністрів. Але у нас є внутрішня домовленість, оскільки остаточне рішення ще не ухвалено й у нас фракція не збиралася. У нас фракція буде збиратися вже перед наступним сесійним тижнем, і ми вже будемо обговорювати конкретно. Насамперед спиратимемося на думку президента Зеленського. Тому що йому народ України довірив владу, і він має право нам рекомендувати тих кандидатів у міністри, які, на його погляд, гідні обійняти цю посаду. А в цілому треба робити аудит роботи всіх без винятку міністерств і робити висновки", - сказав Качура.

"Зеленський має право, згідно з Конституцією, пропонувати міністра МЗС, оборони. Але оскільки це наш політичний лідер, ми пропрезидентська парламентська фракція - ми в будь-якому випадку маємо прислухатися до його точки зору. Це абсолютно нормально, з цим погодяться всі українці, які довірили Зеленському владу в країні", - додав нардеп.

Також читайте: "Слуга народу" змушена тримати інтригу в питанні зміни міністрів: якщо назвати прізвища, то починають вивозити меблі, - Корнієнко

Раніше в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" глава Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів, яких міністрів восени можуть звільнити і з якої причини:

"Український інститут майбутнього вчора презентував соціологічне дослідження, ми запитували "Як ви ставитеся до можливої ​​відставки уряду Шмигаля?". 63% українців говорять про те, що вони готові підтримати відставку уряду, і більше того, 73% осіб критично налаштовані".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Не смешите, Мнение Зеленского. Пульт управления от его головы у Ермака. Что нажмет, то и будет..
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10.09.2021 09:53
+9
Ага. Т.е. Качура признал узурпацию власти ЗЕ.

Парламент больше не является независимой ветвью власти.
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10.09.2021 09:58
+7
Зеленский имеет право, согласно Конституции, предлагать министра МИД, обороны. Но поскольку это наш политический лидер, мы пропрезидентская парламентская фракция - мы в любом случае должны прислушиваться к его точке зрения. Это абсолютно нормально, с этим согласятся все украинцы, которые доверили Зеленскому власть в стране.

Где это нормально? А тем более еще и "абсолютно".
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10.09.2021 09:49
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Зеленский имеет право, согласно Конституции, предлагать министра МИД, обороны. Но поскольку это наш политический лидер, мы пропрезидентская парламентская фракция - мы в любом случае должны прислушиваться к его точке зрения. Это абсолютно нормально, с этим согласятся все украинцы, которые доверили Зеленскому власть в стране.

Где это нормально? А тем более еще и "абсолютно".
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10.09.2021 09:49 Відповісти
А саме головне, як воно, нарколига, буде обирати кандидатів, хто краще лизне його дупу, чи хто краще зіграє на роялі? Що воно тяме в керівницві держави?
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10.09.2021 10:00 Відповісти
Мнение зеленского…это сильно. А что это?
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10.09.2021 09:49 Відповісти
Це думка посереднього коміка і нульового управлінця про державне управління, теорію держави і права і економічні процеси у період кризи і пандемії. 😊
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10.09.2021 10:20 Відповісти
И кто это? Оно и приведет таких же клоунов.Других в его круге общения нет.
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10.09.2021 10:59 Відповісти
"73% мужчин критично настроены"
Сакральне число. "Слуга народа" Качура о ротациях в Кабмине: Собеседования с кандидатами уже проводятся. В первую очередь будем опираться на мнение Зеленского - Цензор.НЕТ 9638
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10.09.2021 09:50 Відповісти
Головний критерій кандидатури - особиста лояльність до Зеленського, решта - не суттєво.
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10.09.2021 09:50 Відповісти
До Єрмака
а зеленський і.о. президента
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10.09.2021 09:58 Відповісти
кста, їх обох можна позначати як ЄЗ.
Як ідея?
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10.09.2021 10:26 Відповісти
"Слуга народа" Качура о ротациях в Кабмине: Собеседования с кандидатами уже проводятся. В первую очередь будем опираться на мнение Зеленского - Цензор.НЕТ 9822
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10.09.2021 09:53 Відповісти
Не смешите, Мнение Зеленского. Пульт управления от его головы у Ермака. Что нажмет, то и будет..
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10.09.2021 09:53 Відповісти
кста, їх обох можна позначати абревіатурою "ЄЗ".
Як ідея?
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10.09.2021 10:32 Відповісти
у зеленых поддонков все шиворот на выворот
нах консультации-если решает Ермак??
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10.09.2021 09:56 Відповісти
Дайте ему селедки.(с)
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10.09.2021 09:56 Відповісти
сцуки урода лучше бы лишний раз не объявляли на чье мнение они,в первую очередь,опираются -звиздец стране...
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10.09.2021 09:56 Відповісти
Ага. Т.е. Качура признал узурпацию власти ЗЕ.

Парламент больше не является независимой ветвью власти.
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10.09.2021 09:58 Відповісти
Эти идиоты не устают выдавать бред. Испортил настроение с утра.
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10.09.2021 09:59 Відповісти
В первую очередь будем опираться на мнение Зеленского. И лизнуть не забудь.

А когда шморкля начнет писать книгу, как он на малой земле воевал?
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10.09.2021 10:01 Відповісти
Пипец! Мало нам полупридурков в монобольшинстве, так теперь с благословения Бубочки в Кабмин назначат полных. Каков поп, таков приход, а у Вовика "приходы" бывают отпадные.
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10.09.2021 10:04 Відповісти
не обманюйтесь, всі уряди за часів зеленського були сформовані ним особисто в порушення законодавства.
відповідно й відповідальність за всі злочинні та недолугі рішення цих урядів, як й за узурпацію влади, несе зеленське - особисто.
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10.09.2021 10:25 Відповісти
Духовний лідер Зелібану і всія моносброда - Вовчик, керує Державою з 44млн населення під час війни. Сюр якийсь....
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10.09.2021 10:12 Відповісти
"Слуга народу" Качура про ротації в Кабміні: Співбесіди з кандидатами вже проводяться. Насамперед спиратимемося на думку Зеленського - Цензор.НЕТ 6903
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10.09.2021 10:22 Відповісти
Та що там рядові уроди (такі, як качура); тим часом сам Разумков визнає нормальним, коли міністри/міністерства і навіть уряд підпорядковуються Зе і д'єрмаку. Зокрема, в передачі Анни Мірошниченко він заявив:
"Якщо ми говоримо про міністрів, то ви абсолютно праві, будь-який міністр повинен узгоджувати свої дії в першу чергу з прем'єр-міністром. Але тим не менше, конструктивна робота і з парламентом, і з президентом також повинна мати місце. В цьому я проблеми не бачу. Але кожна інституція повинна керуватися своїми повноваженнями, своїми можливостями, які відведені законом. І робити вони мають це для того, щоб усі бачили результати", - розповів він.
*Більше уяви про його відмазки (бо він уник відповідді на пряме запитання, чому міністри свідомо підпорядковуються ЗЄ і нікому іншому) подивіться на Ютубі за цією силлю. Зокрема, запитання Анни - в 5:45
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10.09.2021 10:24 Відповісти
На мнение кого??? Вы бы еще у осла спросили
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10.09.2021 10:26 Відповісти
Так ведь у осла они и собираются спрашивать...😀
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10.09.2021 11:19 Відповісти
А що - існує така штука в реальності - "мнение Зеленского"? Мені здається що там існує лише "мнєніє д"Єрмака" А "Блазень" - лише "картинка" Крім того - а "мненіє прем"єр міністра" ролі не грає? Адже це йому безпосередньо міністри підпорядковуються!
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10.09.2021 10:26 Відповісти
ой дебилыыыы.....НА ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ надо опираться, болваны зеленожопые....
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10.09.2021 10:35 Відповісти
зашибись, из президентско парламентской превратились фактически в президентскую. на конституцию забили
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10.09.2021 11:33 Відповісти
 
 