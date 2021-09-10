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обстріл (21057) Росія (47208) Донбас (21733) мінські угоди (2216) Гармаш (136)

Росія бачить, що вона втрачає "Мінськ" як інструмент впливу на Україну, тому застосовує військові інструменти, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія бачить, що вона втрачає

Росія посилює інтенсивність обстрілу українських військ, оскільки розуміє, що втрачає інструмент впливу на Україну, втілений в Мінських домовленостях.

Про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Росія бачить, що Україна не йде на політичний шантаж заради "Мінська", на реалізацію "Мінська" за російським сценарієм. Були певні очікування у Путіна від візиту Зеленського до США, що там Байден вчергове заявить про безальтернативність "Мінська" та необхідність виконувати "Мінськ", і натисне на Україну з метою виконання "Мінська" за російськими лекалами", - наголосив він.

Гармаш зауважив, що Росія діє своїми звичними методами, і до цього треба бути готовими.

"Росія бачить, що вона втрачає "Мінськ" як інструмент впливу на Україну. Тому вона застосовує військові інструменти. Це її звичні методи, вона завжди так робила і буде так робити, на жаль. І ми маємо бути до цього готові - і морально, і у військовому плані", - пояснив представник української делегації в ТКГ.

Також читайте: США невигідно входити в переговорний процес щодо Донбасу - ні в нормандський, ні в мінський, - Гармаш

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Ермак уговаривает Зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, то "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов.

Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
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10.09.2021 10:04
+2
написати і виконувати різні речі.Трамп написав вивід війск з Афганістану,але вивів їх Байда за що, цілком можливо ,йому і "світло" Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2742 імпічменту засвітять
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10.09.2021 10:17
+2
Говноеды РАБссии 7 лет строят кусок ДАУНбасса типа НовоОтсоссию Путлера от Харькова до Одессы...,книгна рекордов Гиннесса... кусок территории размером 130 км на 130 км...Концлагерные бараны Сралина кроме ГУЛАГа можете еще чего то строить? Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7405
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10.09.2021 10:20
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Ермак уговаривает Зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, то "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов.

Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
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10.09.2021 10:04 Відповісти
А нічого, що "безальтернативні мінські" договорняки написав сам свиночолий гетьман, з його ж слів? Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1566
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10.09.2021 10:13 Відповісти
написати і виконувати різні речі.Трамп написав вивід війск з Афганістану,але вивів їх Байда за що, цілком можливо ,йому і "світло" Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2742 імпічменту засвітять
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10.09.2021 10:17 Відповісти
Уявляю яку ганебну капітуляцію на його б місці підписав би Клоун...
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10.09.2021 12:47 Відповісти
Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ? https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8776
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10.09.2021 10:19 Відповісти
А когда вообще последний раз происходили освобождения заложников, это зеленое чудо критиковало Порошенко в свое время за то, что он не занимался освобождением заложников.
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10.09.2021 12:11 Відповісти
И дерьмака с кулебой
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10.09.2021 10:10 Відповісти
"Россия усиливает интенсивность обстрела украинских войск, так как понимает, что теряет инструмент влияния на Украину, воплощенный в Минских договоренностях."
Тогда какого хрена зеледент так упорно пытается их продолжать? Отрабатывает поставленную Кремлем задачу?
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10.09.2021 10:11 Відповісти
Минские договоренности похоронила сама РАБссия...,хотя пропагандонская мымра ********* скавчит о братстве не жалея черноротости...Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5817
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10.09.2021 10:12 Відповісти
Говноеды РАБссии 7 лет строят кусок ДАУНбасса типа НовоОтсоссию Путлера от Харькова до Одессы...,книгна рекордов Гиннесса... кусок территории размером 130 км на 130 км...Концлагерные бараны Сралина кроме ГУЛАГа можете еще чего то строить? Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7405
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10.09.2021 10:20 Відповісти
2 000 семей донецкихъ шахтеров прибыли на Саха-Якутию....,среднегодовая температура в Нерюнгри -7,влажность воздуха 73% Росія бачить, що вона втрачає "Мінськ" як інструмент впливу на Україну, тому застосовує військові інструменти, - Гармаш - Цензор.НЕТ 616Поздравляю новых РАБссиянцев...
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10.09.2021 10:31 Відповісти
Россия построит с помощью своего воровского бизнеса в Белрусии новый Лугандон.Потом будет опять обвинять Запад и жрать брюкву и пальмовое масло.Действительно,-эти суки не дают нам свои технологии и капитал?Чтобы потом угрожать томуже Западу.Вотже Руссофобы.
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10.09.2021 10:40 Відповісти
 
 