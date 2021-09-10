Росія бачить, що вона втрачає "Мінськ" як інструмент впливу на Україну, тому застосовує військові інструменти, - Гармаш

Росія посилює інтенсивність обстрілу українських військ, оскільки розуміє, що втрачає інструмент впливу на Україну, втілений в Мінських домовленостях.

Про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Росія бачить, що Україна не йде на політичний шантаж заради "Мінська", на реалізацію "Мінська" за російським сценарієм. Були певні очікування у Путіна від візиту Зеленського до США, що там Байден вчергове заявить про безальтернативність "Мінська" та необхідність виконувати "Мінськ", і натисне на Україну з метою виконання "Мінська" за російськими лекалами", - наголосив він.

Гармаш зауважив, що Росія діє своїми звичними методами, і до цього треба бути готовими.

"Росія бачить, що вона втрачає "Мінськ" як інструмент впливу на Україну. Тому вона застосовує військові інструменти. Це її звичні методи, вона завжди так робила і буде так робити, на жаль. І ми маємо бути до цього готові - і морально, і у військовому плані", - пояснив представник української делегації в ТКГ.

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