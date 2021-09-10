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Білорусь (5968) ВР (11730) Росія (47208) Мережко (40)

"Слуга народу" Мережко про домовленості Путіна і Лукашенка: Відбувається поглинання Росією Білорусі - це загроза для України

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Народний депутат "Слуги народу", глава комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає загрозою для України домовленості, досягнуті між президентом РФ Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Про це він сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мова про те, що існує навіть "союзна держава". Відбувається посилення цієї інтеграції. Я тут використовую не надто дипломатичну термінологію, а скоріше історичну і політичну - аншлюз. Тобто мені цей процес нагадує поглинання Росією Білорусі. Білорусь стає все більш залежною, а це і загроза для національної безпеки України, тому що кордон з нею може перетворитися на кордон з державою-агресором. Це реально загроза. Ми повинні цьому протистояти і намагатися робити так, щоб Білорусь була незалежною державою від Росії. Це в наших інтересах", - зазначив нардеп.

Говорячи про те, що може Україна зробити в цій ситуації, бо мова про інші держави, Мережко підкреслив, що Україна дипломатичними і політичними способами повинна сприяти тому, щоб не відбулося поглинання Росією Білорусі.

Також дивіться: Ми усвідомлюємо ризики, пов'язані з поглинанням Білорусі Путіним, - Данілов. ВIДЕО

"Я не можу охарактеризувати конкретні заходи, але ми повинні думати в цьому напрямку", - додав він.

Раніше Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі і домовилися про єдиний ринок газу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Для белорусов поглощение раисой наверное как празник будет, ведь Бацка переснат их гнобить и им станет жить легче "Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины - Цензор.НЕТ 6498
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10.09.2021 10:29
+2
"Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины - Цензор.НЕТ 8798
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10.09.2021 10:31
+1
да, в соцсетях много комментов типа такого:
"Итак основные итоги этого визита. Поглощение Белоруссии более крупным соседом выходит на финишную прямую. Вернуться назад уже невозможно, что бы там себе Лукашенко не воображал. При попытке сдать назад, его просто уберут. "
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10.09.2021 11:00
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Для белорусов поглощение раисой наверное как празник будет, ведь Бацка переснат их гнобить и им станет жить легче "Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины - Цензор.НЕТ 6498
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10.09.2021 10:29 Відповісти
Нужно признать, что силовики Бацки будут пожоще, чем силовики *****. Да и методы в Беларусси это жесть: химии, домашние химии, телефон в пользу государства, принудительные работы, избиение до полусмерти просто так. А в раисе в автозак всех загрузили, кому-то наваляли и отпустили "Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины - Цензор.НЕТ 4325
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10.09.2021 10:34 Відповісти
Еще не надоело унижаться на этом сайте?😂🌷×××
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10.09.2021 10:38 Відповісти
"Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины - Цензор.НЕТ 8798
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10.09.2021 10:31 Відповісти
нужно еще больше усилить санкции против Беларуси и Лукашенка объявить диктатором
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10.09.2021 10:35 Відповісти
да, в соцсетях много комментов типа такого:
"Итак основные итоги этого визита. Поглощение Белоруссии более крупным соседом выходит на финишную прямую. Вернуться назад уже невозможно, что бы там себе Лукашенко не воображал. При попытке сдать назад, его просто уберут. "
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10.09.2021 11:00 Відповісти
"... Вернуться назад уже невозможно..." Вже вертався, коли відмовився від російського газу і купував його в США, бо побачив, що росія витворяє на Донбасі. Але захід чомусь пригрів проросійську авантюристку ...
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10.09.2021 11:09 Відповісти
Ну, газ, вроде, нигде кроме России не покупали. Нефть - да, в том числе и в США. Кстати, осуществляла эту операцию польская фирма. Прямо сейчас покупаем азербайджанскую нефть и перекачиваем ее, в том числе и сегодня по нефтепроводу Одесса-Броды на Мозырский НПЗ.
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10.09.2021 11:24 Відповісти
але на усіх форумах кричав - Крим російський, жодного слова на захист України.
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10.09.2021 12:19 Відповісти
Якби не було безпощадних економічних санкцій проти Білорусі, якби не було конфронтації України проти республіки... Якби не робили з Лукашенка більшого диктатора і тирана, ніж Пуйло, з яким дружно будують газову трубу, -- то не було б і поглинання Білорусі в рашу...
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10.09.2021 11:03 Відповісти
Європейські повії по указці Путіна замутили кіпіш з кухаркою Тихановською, щоб остаточно не залишити луці місця для маневру і віддати Білорусь кацапам.
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10.09.2021 11:21 Відповісти
Там ситуация ещё интереснее. Тихановские, да, это первоначально проект ФСБ (да и Бабарико с Цепкало). Целью его было ослабить Лукашенко, чтобы он не так сопротивлялся интеграции, но после того, как это было достигнуто и Россия свернула протесты проект перехватили европейцы мечтавшие не ослабить, а скинуть Лукашенко. Им показалось, что для этого есть все возможности. Ошиблись, как обычно, после чего российско-белорусская интеграция стала неизбежной.
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10.09.2021 11:32 Відповісти
Ще не вечір. Маневри у Луки ще є. Ті 28 програм, які, можливо, будуть виконані і підписані у грудні 2023-го року -- ще дають шанс заходу повернутися обличчям до Білорусі і найперше зняти драконівські економічні санкції.
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10.09.2021 17:22 Відповісти
Беларусь и Россия после 9.09.2021г.
"Слуга народу" Мережко про домовленості Путіна і Лукашенка: Відбувається поглинання Росією Білорусі - це загроза для України - Цензор.НЕТ 4000
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10.09.2021 11:44 Відповісти
 
 