"Слуга народу" Мережко про домовленості Путіна і Лукашенка: Відбувається поглинання Росією Білорусі - це загроза для України
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Народний депутат "Слуги народу", глава комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає загрозою для України домовленості, досягнуті між президентом РФ Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.
Про це він сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Мова про те, що існує навіть "союзна держава". Відбувається посилення цієї інтеграції. Я тут використовую не надто дипломатичну термінологію, а скоріше історичну і політичну - аншлюз. Тобто мені цей процес нагадує поглинання Росією Білорусі. Білорусь стає все більш залежною, а це і загроза для національної безпеки України, тому що кордон з нею може перетворитися на кордон з державою-агресором. Це реально загроза. Ми повинні цьому протистояти і намагатися робити так, щоб Білорусь була незалежною державою від Росії. Це в наших інтересах", - зазначив нардеп.
Говорячи про те, що може Україна зробити в цій ситуації, бо мова про інші держави, Мережко підкреслив, що Україна дипломатичними і політичними способами повинна сприяти тому, щоб не відбулося поглинання Росією Білорусі.
"Я не можу охарактеризувати конкретні заходи, але ми повинні думати в цьому напрямку", - додав він.
Раніше Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі і домовилися про єдиний ринок газу.
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"Итак основные итоги этого визита. Поглощение Белоруссии более крупным соседом выходит на финишную прямую. Вернуться назад уже невозможно, что бы там себе Лукашенко не воображал. При попытке сдать назад, его просто уберут. "