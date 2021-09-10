Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський заявив про зацікавленість у предметній зустрічі з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.
Про це Зеленський заявив під час YES Brainstorming, інформує Цензор.НЕТ
"Не вистачає часу думати про нього (Путіна. - Ред.). Нехай його країна і він не ображаються. Мене більше цікавить, чи можемо предметно зустрітися. Не декларативно, як він це робить з деякими державами. А дійсно зустрітися більш предметно, ніж це було на першій зустрічі в Нормандському форматі", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, Росія на сьогодні не бачить сенсу вирішити питання війни на Донбасі.
"Це вже мої внутрішні проблеми, як я маю зробити, що я можу зробити, як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни. Тому що фразами, залякуваннями, криками, погрозами нічого ми не досягнемо. Мені потрібен просто результат. Результат я вимірюю в людях", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
1. С союзниками ЗЕ собирался стучать ботинком по трибуне и требовать.
С врагами ЗЕ собирается обниматься и целоваться.
Результат я измеряю в людях.
2. Вранье!!! Результат ЗЕ измеряет в бабках и рейтингах.
А на погибших воинов ВСУ ему насрать. Уже неделю наших пацанов безнаказанно утюжат кацапы артиллерией, а ЗЕ, как воды в рот набрал.
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Головна страва прагне бесіди з людожером.
с ****** разговаривать ?
Вован забыл, что это для игры на рояле ?
долбо... дура...дилетантом, ни х**ра не понимающим ни в геополитике. ни в макроэкономике, ни в психологии маньяков, чтоб иметь такие хотелки?
Горела пламенем тайга...