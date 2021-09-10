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Новини Політика України
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Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський заявив про зацікавленість у предметній зустрічі з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Про це Зеленський заявив під час YES Brainstorming, інформує Цензор.НЕТ

"Не вистачає часу думати про нього (Путіна. - Ред.). Нехай його країна і він не ображаються. Мене більше цікавить, чи можемо предметно зустрітися. Не декларативно, як він це робить з деякими державами. А дійсно зустрітися більш предметно, ніж це було на першій зустрічі в Нормандському форматі", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Росія на сьогодні не бачить сенсу вирішити питання війни на Донбасі.

"Це вже мої внутрішні проблеми, як я маю зробити, що я можу зробити, як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни. Тому що фразами, залякуваннями, криками, погрозами нічого ми не досягнемо. Мені потрібен просто результат. Результат я вимірюю в людях", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без України НАТО втрачатиме, а Євросоюз слабшатиме, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Потому что фразами, запугиваниями, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат.

1. С союзниками ЗЕ собирался стучать ботинком по трибуне и требовать.
С врагами ЗЕ собирается обниматься и целоваться.

Результат я измеряю в людях.

2. Вранье!!! Результат ЗЕ измеряет в бабках и рейтингах.
А на погибших воинов ВСУ ему насрать. Уже неделю наших пацанов безнаказанно утюжат кацапы артиллерией, а ЗЕ, как воды в рот набрал.
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10.09.2021 10:34
+19
Опять хочет в глаз ***** заглянуть? Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5619
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 2959
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10.09.2021 10:31
+16
ze-Ленін о встрече с ****** - " Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате"

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Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 6460
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10.09.2021 10:35
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Опять хочет в глаз ***** заглянуть? Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5619
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 2959
показати весь коментар
10.09.2021 10:31 Відповісти
Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 2266
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10.09.2021 11:01 Відповісти
***** возбодрилось ...
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10.09.2021 13:29 Відповісти
Нет ! Обязан 🤢🤡🐲👹😈 отчитаться о проделанной работе , по развалу Украины
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10.09.2021 11:25 Відповісти
Ну если еще сильнее раком стать, то можно и бесплатно получать. Страна 404 типа "договорилась" со своей колонией.
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10.09.2021 10:37 Відповісти
Про що ще розмовляти? Він же сказав: "Одін нарот".
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10.09.2021 11:30 Відповісти
Потому что фразами, запугиваниями, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат.

1. С союзниками ЗЕ собирался стучать ботинком по трибуне и требовать.
С врагами ЗЕ собирается обниматься и целоваться.

Результат я измеряю в людях.

2. Вранье!!! Результат ЗЕ измеряет в бабках и рейтингах.
А на погибших воинов ВСУ ему насрать. Уже неделю наших пацанов безнаказанно утюжат кацапы артиллерией, а ЗЕ, как воды в рот набрал.
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10.09.2021 10:34 Відповісти
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 2927
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10.09.2021 10:54 Відповісти
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5541
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10.09.2021 10:55 Відповісти
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 8811
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10.09.2021 10:56 Відповісти
ze-Ленін о встрече с ****** - " Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате"

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Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 6460
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10.09.2021 10:35 Відповісти
Путлеров на РАБссии четверо...с кем беседовать? Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 9959с этой Мымрой? Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5910
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10.09.2021 10:36 Відповісти
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5123
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10.09.2021 10:52 Відповісти
скабеєва чиста фашистка
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10.09.2021 10:57 Відповісти
эсесовка из фашисткого концлагеря
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10.09.2021 12:06 Відповісти
зе-лох уже договорился по сп-2. В результате - сп-2 запустили в ущерб Украине. Теперь зе-лох хочет договариваться по Украине. Результат очевиден - договорятся по средине Днепра.
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10.09.2021 10:41 Відповісти
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 3995
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10.09.2021 10:49 Відповісти
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 1787
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10.09.2021 10:51 Відповісти
лучше свой флажёк нацепите
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10.09.2021 13:22 Відповісти
Чтобы запустить Северное дерьмо нужно 2 условия,сертификат и страховой полис...Крыс Путлера вряд ли найдут компанию которая риснет связатся с гопниками кремля,..до запуска еще далеко Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 9185хмыри тупорылые....
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10.09.2021 10:47 Відповісти
якби ж так, було б чудово
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10.09.2021 10:57 Відповісти
Выборы в Германии 26 сентября....если канцером станет Олапф Шольц или Анналена Бербок...,Северному дерьму Тупец Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 8550типа Тупин просрал все...
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10.09.2021 10:50 Відповісти
тупое, упоротое квартальное чьмо.
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10.09.2021 10:51 Відповісти
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 969
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10.09.2021 10:53 Відповісти
да и "парад" оно устроило для восхваления себя любимого, а не Украины, дочку посадил в цветок и повез по Крещатику. Пврад был показушный, неискренний, видео-шоу.
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10.09.2021 12:05 Відповісти
супер.
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10.09.2021 12:36 Відповісти
Москальський хрін ніколи не зустрічався і не буде зустрічатись з клоуном офіційно. Тільки не офіційно в кулуарах, максимально підкреслюючи, що рівень клоуна не вище рівня чипушиліна, а то і нижче. Він не визнає Україну, як державу. І прагнення дурня домогтися цієї зустрічі тільки допомагає йому в цьому.
Головна страва прагне бесіди з людожером.
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10.09.2021 10:53 Відповісти
Предметный разговор,это о том ,как и сколько упадет на счета Янелоха в Омане?
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10.09.2021 10:56 Відповісти
Як цьому дурню не терпиться підписати капітуляцію!! Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 1331
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10.09.2021 11:09 Відповісти
так два с половиной года всего осталось. а аванс уже потрачен
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10.09.2021 11:12 Відповісти
Ну, вы и упороротые ребята! Такими лбами только стены пробивать. О чем поговорить?! Ведь он вам, все уже не только сказал, но и разжевал! Скажите лучше, как вы собираетесь реагировать на выдачу российских паспортов и на выборы наших граждан российскую госдуру? Реально, конкретно и жестко! Или опять, как всегда, пожалуетесь в «Спортлото»?!
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10.09.2021 11:17 Відповісти
Зеленський згадувався б в історії України в позитивному ,коли б набрався сміливості і заявив---ВИБАЧТЕ,надіявся що зроблю все ,щоб Україна зростала,але ,на жаль не зміг. Іду с посади і НІКОЛИ не буду займатись політикою. Це було б найкраще для держави.,да і для нього Але ВОНО цього не зробить і буде в історії.як брехливий ,боягуз і шпанюк з підворотні.
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10.09.2021 11:38 Відповісти
Зечмо вже мріє про другий термін президента , так як грати роль *********** - це так просто для блазня !
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10.09.2021 13:08 Відповісти
Більш предметну розмову? З ким, з ******, Зелчя, ти точно ібанутий.
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10.09.2021 12:17 Відповісти
А Зе! вже повернувся в Україну, чи завис в Штатах як завжди,на пару тижднів?
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10.09.2021 12:22 Відповісти
А как-же куда-то заглянуть? Перехотелось? Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 4166
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10.09.2021 12:22 Відповісти
Предметна розмова можлива не з невігласами. Але якщо навіть і невіглас бажає стати професіоналом, то не треба брехати. Зовсім. Або мочи, або говори правду. Або визнай, що зайшов у глухий кут, і тобі допоможуть. Тебе обрав народ! Нехай совковий, але не дурний, щоб не розуміти РФ--фашист і прагнуть повного знищення України. Ми--Україна. І давно вже не Київська Русь. Назву вкрадено У нас нова назва. А той хто вкрав нехай носить, як залізо гальванічне золото. І раз пораз пірнає аби знов покритися полудою
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10.09.2021 12:24 Відповісти
дурень думкою багатіє ...
с ****** разговаривать ?
Вован забыл, что это для игры на рояле ?
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10.09.2021 13:21 Відповісти
вова и ярмак хотяит заглянуть в очко *****
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10.09.2021 13:30 Відповісти
В Путин не понимает ради чего вести встречу. Ради рейтингов Зеленского ? Или Байден шепнул на ухо и попрсил передать другому? У Зеленского противоречивая политика как в отношении востока так и зарада.
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10.09.2021 13:30 Відповісти
__Ты пришел и говоришь: Дон Карлеоне, мне нужна справедливость. Но ты просишь без уважения, ты не предлагаешь дружбу, ты даже не назвал меня крестным отцом."

Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 9612 Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 8072
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10.09.2021 13:54 Відповісти
Запад знает что Путин сдержит слово, даже если это будет в ущерб собственному народу. Сказал, что оставит Ассада у власти-оставил. Сказал что достроит СП2- достроил. О чём ему говорить с Зеленским?! С Крымом он уже обозначил свою позицию, так о чем?
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10.09.2021 14:09 Відповісти
В задаче спрашивается: каким долбо... дура... дилетантом, ни х**ра не понимающим ни в геополитике. ни в макроэкономике, ни в психологии маньяков, чтоб иметь такие хотелки?
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10.09.2021 14:10 Відповісти
Объелась ягелем Шойга
Горела пламенем тайга...
Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 906
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10.09.2021 15:48 Відповісти
не о чем с пу говорить, он маньяк-психопат.
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10.09.2021 20:18 Відповісти
 
 