Громадянка України з дитиною евакуювалися з Афганістану в Катар чартерним рейсом, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Учора, 9 вересня, з міжнародного аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані. Ним вивезли, зокрема, двох українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.
Рейсом Qatar Airways вивезли понад сто осіб. Переважна більшість - іноземці. Українське МЗС домовилося з катарської стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом.
"Погодилися тільки двоє українців: мати і її неповнолітня дитина. Згідно з домовленістю, катарська сторона забезпечила їх перевезення в Доху і тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно", - повідомив він.
Рейс прибув у Доху вчора о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування і очікують результати. У разі отримання негативних результатів, вони зможуть найближчим часом повернутися в Україну. Сьогодні наших громадян відвідає консул, щоб надати їм необхідну консульську допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Оставшиеся 150 желающих покинуть Афган? Так бабло уже получено.
Купил доху я, на меху я
На той дохе дал маху я,-
Доха не греет... абсолютно"
Згадалося...😊
Ма-лад-цы!
Гражданка украины, да ещё с ребенком должна быть в украине,
а не в афганистане, или катаре....
типа - чем дальше, тем роднее?
Вспоминают о ней, когда припечет:
"Слюшай, мамой кланус, сапсем плоха, да?"
Может, тратить деньги не на этих чебуреков, а на помощь детям погибших воинов?