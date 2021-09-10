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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Катар (85) евакуація (1928) Ніколенко (154)

Громадянка України з дитиною евакуювалися з Афганістану в Катар чартерним рейсом, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Громадянка України з дитиною евакуювалися з Афганістану в Катар чартерним рейсом, - МЗС

Учора, 9 вересня, з міжнародного аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані. Ним вивезли, зокрема, двох українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

Рейсом Qatar Airways вивезли понад сто осіб. Переважна більшість - іноземці. Українське МЗС домовилося з катарської стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом.

"Погодилися тільки двоє українців: мати і її неповнолітня дитина. Згідно з домовленістю, катарська сторона забезпечила їх перевезення в Доху і тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно", - повідомив він.

Також читайте: В Афганістані перебувають 159 громадян України, які хочуть повернутися додому, - Кулеба

Рейс прибув у Доху вчора о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування і очікують результати. У разі отримання негативних результатів, вони зможуть найближчим часом повернутися в Україну. Сьогодні наших громадян відвідає консул, щоб надати їм необхідну консульську допомогу.

Автор: Анастасія Потіха
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Чего удивительного? Мы же всех своих спасаем. Особенно если можно партию опиума вывезти
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10.09.2021 10:32 Відповісти
Нафига нам эта новость?
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10.09.2021 10:36 Відповісти
как нафига....что бы все знали : что мы будем спасать любую чернильницу ….и значит поощрять выезд таких Б , за кордон.
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10.09.2021 11:34 Відповісти
А що, їй в Катарі не подобається? Преться в Україну!
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10.09.2021 10:49 Відповісти
Мы показали всему миру, как надо работать в условиях эвакуации. На 1го своего гражданина подбирать 4-5 денежных клиента!
Оставшиеся 150 желающих покинуть Афган? Так бабло уже получено.
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10.09.2021 10:52 Відповісти
"Себя от холода страхуя
Купил доху я, на меху я
На той дохе дал маху я,-
Доха не греет... абсолютно"
Згадалося...😊
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10.09.2021 11:11 Відповісти
Ну это нужно освятить....
Ма-лад-цы!
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10.09.2021 11:21 Відповісти
А что там делает гражданка украины с ребенком?
Гражданка украины, да ещё с ребенком должна быть в украине,
а не в афганистане, или катаре....
типа - чем дальше, тем роднее?
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10.09.2021 11:41 Відповісти
Все эти "граждане" чхать хотели на Украину.
Вспоминают о ней, когда припечет:
"Слюшай, мамой кланус, сапсем плоха, да?"
Может, тратить деньги не на этих чебуреков, а на помощь детям погибших воинов?
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10.09.2021 12:13 Відповісти
Пошлите за ней самолёт, нет лучше два самолёта.
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10.09.2021 12:43 Відповісти
 
 