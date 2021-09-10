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Зеленський про домовленості в нормандському форматі: Росія ніколи на 100% не виконує своїх зобов'язань

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про домовленості в нормандському форматі: Росія ніколи на 100% не виконує своїх зобов'язань

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над зустріччю в нормандському форматі, але все залежить від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на YES Brainstorming.

За його словами, зустріч в нормандському форматі повинна бути, але все залежить від Росії.

"Якщо буде зустріч в нормандському орматі, ми працюємо над цією зустріччю, то буде повернення якоїсь кількості людей. Я не вірю у "всіх на всіх". Усе, про що ми домовляємося, вони ніколи на 100% не роблять. Росія це не робить. Якщо буде зустріч, то буде якийсь результат. А результат - 100 осіб, 50, двоє людей. Скільки буде", - пояснив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна активізувала підготовку до нормандського саміту, - Кулеба

Зеленський додав, що все залежить від політичної волі "однієї людини".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Якби кловун вчився в інституті, а не світив яйцями на КВН, то прочитав би цю фразу і не вводив в оману міліони легковірних українців про якесь там посєрєдінє.
Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства - Цензор.НЕТ 2005
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10.09.2021 10:53
+7
Два года понадобилось Ослу, чтобы это понять! Тупость Осла обходится нам слишком дорого!
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10.09.2021 10:46
+6
Про що воно меле, коли це росія щось виконувала хоч на 2 відсотки?
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10.09.2021 11:05
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па-рашка на 100% не выполняет своих обязательств. Так точнее.
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10.09.2021 10:41 Відповісти
Два года понадобилось Ослу, чтобы это понять! Тупость Осла обходится нам слишком дорого!
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10.09.2021 10:46 Відповісти
ну да...а на 99,99% выполняет!!!))))))))))
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10.09.2021 10:50 Відповісти
Це щоб не образити *****.
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10.09.2021 10:54 Відповісти
Якби кловун вчився в інституті, а не світив яйцями на КВН, то прочитав би цю фразу і не вводив в оману міліони легковірних українців про якесь там посєрєдінє.
Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства - Цензор.НЕТ 2005
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10.09.2021 10:53 Відповісти
Она их вообще никогда и на 10% не выполняла. Но для этого ему понадобилось два с лишним года , чтобы это понять.
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10.09.2021 11:02 Відповісти
Про що воно меле, коли це росія щось виконувала хоч на 2 відсотки?
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10.09.2021 11:05 Відповісти
До речі, ЄЗ також свої обіцянки не виконує. ЄЗ завжди набреше. І що з того?
Хіба що: це два лаптя - пара.
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10.09.2021 11:12 Відповісти
Недавно зустрів знайомого Підполковник міліції в запасі Два роки тому "рвав сраку" за "ЗЕ" - аж із штанів вискакував"! Три тижні тому сказав мені: "Ти знаєш! Я остаточно впевнився що Зеленський - ДЛБЙБ! " Кажу: "Так я тобі ще до виборів це казав! А ти мене слухать не хотів! То хто-ж більший ДЛБЙБ ? Ти чи Зеленський?"
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10.09.2021 11:26 Відповісти
Зверни увагу: подлякова ботва сьогодні на форумі відсутня! Як клас - відсутня!
Невже всі на цьому збіговиську в якості масовки?
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10.09.2021 11:46 Відповісти
То, бубася, ты не заглянул пуцькину в коричневый глаз.
И не вылизал там.
Ты давай, не стесняйся! как вилижешь, та рфия сразу все тебе выполнит
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10.09.2021 11:29 Відповісти
Сам ответил на свой вопрос о "предметном" разговоре с путиным
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10.09.2021 12:46 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·3 чЕрмак уговаривает Зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, то "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов. Хроника
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10.09.2021 13:15 Відповісти
А Бисмарк как в воду глядел
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10.09.2021 14:58 Відповісти
Как так раисия не выполняет? А раньше ты пел, что это Порошенко во всем виноват. Стадион помнишь?

Извиняться прилюдно будешь, плесень зеленая???
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11.09.2021 01:01 Відповісти
 
 