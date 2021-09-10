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Новини Політика України Обмін полоненими
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Зеленський (17439) YES (40) полонені (1941)

Після саміту "нормандської четвірки" можливе звільнення "10-20 або більше людей", - Зеленський про обмін полоненими

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після саміту

Після майбутнього саміту "нормандської четвірки" можуть бути звільнені утримувані Росією в зв'язку з конфліктом на Донбасі українці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив у рамках форуму Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming 2021 у Києві.

"Я не вірю в звільнення "всіх на всіх", я вірю в те, що після зустрічі можуть бути звільнені 10-20 або більше людей", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про домовленості в нормандському форматі: Росія ніколи на 100% не виконує своїх зобов'язань

Автор: Анастасія Потіха
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А возможно и не освобождение... Мастерство демагогии...
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10.09.2021 10:44 Відповісти
Опять наменяет нам таксистов и маргиналов...
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10.09.2021 10:44 Відповісти
Та никого он не обменяет больше, ему это и не надо... было бы надо - не сливал операцию по вагнеровцам
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10.09.2021 10:46 Відповісти
Тебе на всіх поміняти!
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10.09.2021 10:45 Відповісти
Опять на освобождении попиариться решил урод ЗЕленый...

Вот только в РФ ЗЕ отдает ключевых свидетелей и военных преступников, а взамен получает таксистов и ******.
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10.09.2021 10:45 Відповісти
"могут быть освобождены 10-20 или больше людей". Похибка в 100%, це розумна людина таке заявляє? Сумніваюсь, дуже. Скорше висновок дебіла!
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10.09.2021 10:47 Відповісти
Та это ..ДО СРАКИ!!!! ..эти обещания!! Нужен результат ..галавнокомандующий!!! Еще раз ...РЕ ЗУЛЬ ТАТ!!! Что нам десят человек освобожденных если убитых счет идет на десятки???? Дааа, специалист по операциям ...Моссада????
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10.09.2021 10:47 Відповісти
трыздун ты зеленожопый
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10.09.2021 10:53 Відповісти
хорошо. было два хороших обмена и ещё будут.
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10.09.2021 20:18 Відповісти
 
 