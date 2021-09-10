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Рада сьогодні розгляне законопроєкт з "МВФівськокого" пакету про закупівлі юрпослуг для НБУ, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне законопроєкт з

Законопроєкт про закупівлю юридичних послуг для НБУ, який сьогодні Верховна Рада має розглянути в першому читанні, входить до "МВФівського" пакету.

Про це сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що йдеться про закупівлі юридичних послуг, які надаються Нацбанку за кордоном.

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"Ми зацікавлені в тому, щоб процедура закупівель через ProZorro не заважала якості надання таких послуг, тому що, як свідчить практика, на відкритий тендер заходять і не найкращі юридичні компанії Європи, тому внесли такий законопроєкт", - пояснив нардеп.

Глава комітету спрогнозував, що сьогодні парламент ухвалить документ у першому читанні.

Автор: Наталя Джума
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МВФовский пакет это:
- независимый Нафтогаз (провалено),
- независимый НБУ (провалено),
- независимый НАБУ (провалено),
- независимая САП (провалено),
- независимый ВАКС (провалено).
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10.09.2021 10:52 Відповісти
ПНХ! Зелайно, ваш вошДь досі не виправдавсяв чому в Україні щодня гинуть військові "просто пєрєставшьі стрєлять"?
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10.09.2021 10:57 Відповісти
Рада сегодня рассмотрит законопроект из "МВФовского" пакета о закупках юруслуг для НБУ, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5369
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10.09.2021 11:00 Відповісти
 
 