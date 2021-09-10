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Новини Політика України
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Зеленський (17439) Китай (1920) США (14469)

"Ми достатньо незалежна країна, яка обирає бізнес-партнерів сама собі", - Зеленський про вплив США на економічні відносини Києва і Пекіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває тиску з боку США на економічну взаємодію України та Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив на форумі Ялтинської європейської стратегії у форматі YES Brainstorming 2021.

"Я не кажу про те, що немає сигналів з боку США щодо відносин будь-яких країн у Європі з Китаєм. Я не кажу про те, що такого немає, але ми достатньо незалежна країна, яка обирає бізнес-партнерів сама собі. Якщо бізнес чистий і відкритий і він створює додаткові робочі місця Україні, то це і є пріоритет", - зазначив український президент.

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Автор: Наталя Джума
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корабль может быть самый надежный и современный но если поставить за штурвал дибила то он обязательно или на камни напорется или айсберг найдет "Мы достаточно независимая страна, которая выбирает бизнес-партнеров сама себе", - Зеленский о влиянии США на экономические отношения Киева и Пекина - Цензор.НЕТ 4030
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10.09.2021 11:07 Відповісти
"достаточно независимая страна".
"Достатньо" назелажна це як?
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10.09.2021 11:08 Відповісти
Йому тексти пишуть ,"по приколу" ??
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10.09.2021 11:08 Відповісти
Ага.

Вот только не получится и к умным, и к красивым.
Китай официально назван основной угрозой в США.

А ЗЕ, сидящему на кукане Коломойского про независимость вобще стоило бы помалкивать.
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10.09.2021 11:09 Відповісти
"достаточно независимая страна"))))))) ты полубеременный полупокер криворогий, достаточно в тебе и девочки и мальчика!
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10.09.2021 11:11 Відповісти
Да послали тебя лоха все, ты же просто ноль, кто будет с тобой разговаривать. Вали нах с политики пока не поздно Володя. 95 квартал твой максимум
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10.09.2021 11:24 Відповісти
лох 43 года, просто зеленая шмаркля
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10.09.2021 11:41 Відповісти
Недоразумение зелёное.
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12.09.2021 21:53 Відповісти
 
 