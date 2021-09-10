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"Ми достатньо незалежна країна, яка обирає бізнес-партнерів сама собі", - Зеленський про вплив США на економічні відносини Києва і Пекіна
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває тиску з боку США на економічну взаємодію України та Китаю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив на форумі Ялтинської європейської стратегії у форматі YES Brainstorming 2021.
"Я не кажу про те, що немає сигналів з боку США щодо відносин будь-яких країн у Європі з Китаєм. Я не кажу про те, що такого немає, але ми достатньо незалежна країна, яка обирає бізнес-партнерів сама собі. Якщо бізнес чистий і відкритий і він створює додаткові робочі місця Україні, то це і є пріоритет", - зазначив український президент.
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"Достатньо" назелажна це як?
Вот только не получится и к умным, и к красивым.
Китай официально назван основной угрозой в США.
А ЗЕ, сидящему на кукане Коломойского про независимость вобще стоило бы помалкивать.