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Працювати на державу складно і дешево. Вся репутація, яка була до цього, змінюється, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський заявив, що, починаючи працювати на державній службі, репутація людини змінюється.
Про це президент заявив під час YES Brainstorming, передає Цензор.НЕТ.
"Працювати на державу, в моєму розумінні, без гучних слів, складно і дешево, невигідно. Вся репутація, яка у вас була до цього, вона завдяки деяким людям, змінюється, на жаль. І за все це ти отримуєш, колись в історії скажуть "так все-таки, напевно, не брехав, нормальна була людина", максимум. Це я назвав максимум", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+32 Герхард
показати весь коментар10.09.2021 11:11
+24 макаренко юра
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+22 violator
показати весь коментар10.09.2021 11:13
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Репутация клоуна-наркомана, зависящего от Коломойского, вобще не поменялась.
Вор и извращенец, приходя на госслужбу остается вором и извращенцем. Достаточно посмотреть на состав СН и Кабмина, чтобы в этом убедиться.
это же очень и очень!!
Йди з цієї складної роботи, зроби собі добре і Україні.
Жесть...патріотизм так і прьот!!!!!
ааа! просто, недоговаривал. или не смог сделать обещанное, бо клятый Порошенко...
Ему и выгодно и дорого и ну совсем не сложно.
Потому что ни думать, ни принимать решения не нужно.
А денюшка на офшор Оманский рекой льется))
Вот в тюрьме потом посложнее будет))
Чи таким стадо не заманиш ?
Як гнусавим клованом членограєм був так і є.
Невже всі на цьому збіговиську?
це ж вже стала практика: після зустрічей, на яких справжні державні діячі інших країн, натикають цього довбня писком в його ж тупість,недолугість та корумпованість, воно повертається в Україну де "оп" влаштовує йому виступ або інтерв'ю де воно намагається повернути собі самовпевненість.
це як кінологи виховують в собаці переможця нацьковуючи його на слабких суперників.
отак діє й "оп" - зеленське пригнічене після зустрічей з реальними політиками - йди до мосійчук, баклана чи іншого непотреба, там тебе й оближуть й в рота позазирають.