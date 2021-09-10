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Новини Політика України
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Працювати на державу складно і дешево. Вся репутація, яка була до цього, змінюється, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Працювати на державу складно і дешево. Вся репутація, яка була до цього, змінюється, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що, починаючи працювати на державній службі, репутація людини змінюється.

Про це президент заявив під час YES Brainstorming, передає Цензор.НЕТ.

"Працювати на державу, в моєму розумінні, без гучних слів, складно і дешево, невигідно. Вся репутація, яка у вас була до цього, вона завдяки деяким людям, змінюється, на жаль. І за все це ти отримуєш, колись в історії скажуть "так все-таки, напевно, не брехав, нормальна була людина", максимум. Це я назвав максимум", - зазначив Зеленський.

Також читайте: "Ми достатньо незалежна країна, яка обирає бізнес-партнерів сама собі", - Зеленський про вплив США на економічні відносини Києва і Пекіна

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Странно.

Репутация клоуна-наркомана, зависящего от Коломойского, вобще не поменялась.

Вор и извращенец, приходя на госслужбу остается вором и извращенцем. Достаточно посмотреть на состав СН и Кабмина, чтобы в этом убедиться.
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10.09.2021 11:11
+24
Змінилась.Було гівном,а стало-гівном в кубі.
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10.09.2021 11:17
+22
"И за все это ты получаешь когда-то, в истории скажут "да все-таки, наверное, не врал, нормальный был человек", максимум. Это я назвал максимум" Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7856

Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3278
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10.09.2021 11:13
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Странно.

Репутация клоуна-наркомана, зависящего от Коломойского, вобще не поменялась.

Вор и извращенец, приходя на госслужбу остается вором и извращенцем. Достаточно посмотреть на состав СН и Кабмина, чтобы в этом убедиться.
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10.09.2021 11:11 Відповісти
Змінилась.Було гівном,а стало-гівном в кубі.
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10.09.2021 11:17 Відповісти
фото зачетное... шут и лилипут в кресле для взрослых дядь))
Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3306
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10.09.2021 11:17 Відповісти
Работать на государство сложно и дешево. Работать на государство сложно и дешево. Вся репутация, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4210

Работать на государство сложно и дешево. Вся репутация, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2344
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10.09.2021 11:32 Відповісти
а вот числиться работником государства и работать на себя Працювати на державу складно і дешево. Вся репутація, яка була до цього, змінюється, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1283
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10.09.2021 11:37 Відповісти
Це тільки серед нормальних людей так і є.
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10.09.2021 11:34 Відповісти
Десь мабуть знову велику партію кокса накрили, щось воно дуже розбалакалось
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10.09.2021 11:43 Відповісти
У янелохов - тока в худшую сторону....
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10.09.2021 11:11 Відповісти
Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8154

это же очень и очень!!
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10.09.2021 11:11 Відповісти
"Работать на государство, в моем понимании, без громких слов, сложно и дешево, невыгодно."

Йди з цієї складної роботи, зроби собі добре і Україні.
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10.09.2021 11:12 Відповісти
Ключеве слово: зроби собі добре!
Жесть...патріотизм так і прьот!!!!!
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10.09.2021 11:19 Відповісти
Ага..попробуйте выгнать его с государственной должности,оно зубами будет цепляться за президентское кресло.
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10.09.2021 11:28 Відповісти
Точно, раньше и Зеленский человеком прикидывался.
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10.09.2021 11:12 Відповісти
"И за все это ты получаешь когда-то, в истории скажут "да все-таки, наверное, не врал, нормальный был человек", максимум. Это я назвал максимум" Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7856

Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3278
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10.09.2021 11:13 Відповісти
Жалоба ?
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10.09.2021 11:13 Відповісти
пипец!))) видать с утра не нюхал! объясните идиоту, что репутация это то, что уже сложилось. ты клоун и шут гороховый, это твоя репутация, и как тебя не наряжай в костюм, ты просто клоун в костюме и при галстуке, это даже смешней.
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10.09.2021 11:14 Відповісти
Що можливо пояснити обдовбаному вхлам ???)))
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10.09.2021 11:20 Відповісти
хлопчик вова сьогодні забагато пздить, мабуть перенюхав.
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10.09.2021 11:14 Відповісти
Щось сьогодні Остапа понесло !!! Словесний пронос ,гостра стадія !!!)))
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10.09.2021 11:17 Відповісти
А как усердствует, но напрасно, бо даже в лужу не стелепний сделать.
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10.09.2021 11:19 Відповісти
Заткните его срочно!Уже и так ясно ,что у нас в презах дегенерат ,которому пора официальный диагноз ставить...
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10.09.2021 11:18 Відповісти
Ога, официальные диагнозы - разные, особенно в Евролабе. Членограя, напару с пальчевским, нужно тестировать в независимом заведении, где окна - в клеточку...
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10.09.2021 11:24 Відповісти
А хто поставить діагноз тим, хто його обрав?
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10.09.2021 11:25 Відповісти
тю, та вони ж самi собi на виборах його й поставили...
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10.09.2021 11:30 Відповісти
Про "Нє врпл" - це він про себе так жартує? 🤔 Дивно. 😮 Мені не смішно.
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10.09.2021 11:20 Відповісти
Твоя правда. З недавніх пір, якщо ідеш у зеКОманду репутацію можеш порізати на клаптики і приколоти на цвях у двірному нужнику.
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10.09.2021 11:21 Відповісти
тобто, він ще може собі дозволити пограти на роялі, але вже не на камеру
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10.09.2021 11:21 Відповісти
Скажіть клоуну, що віслюк залишається віслюком,хоть зірками його обсип Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7124
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10.09.2021 11:22 Відповісти
у тебя, клоун, и ориентация.
Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4456
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10.09.2021 11:23 Відповісти
Репутация такая штука интересная ,Зеля, что иной раз и не отмоешься до веку.В старину говорили - береги платье снову ,а честь с молоду, твою репутацию , Зеля ,уже не отстирает никакая должность.
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10.09.2021 11:24 Відповісти
не врал?!
ааа! просто, недоговаривал. или не смог сделать обещанное, бо клятый Порошенко...
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10.09.2021 11:25 Відповісти
Прямо геніально.😆
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10.09.2021 11:27 Відповісти
видихай, видихай!
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10.09.2021 11:28 Відповісти
Брешет клоун.
Ему и выгодно и дорого и ну совсем не сложно.
Потому что ни думать, ни принимать решения не нужно.
А денюшка на офшор Оманский рекой льется))
Вот в тюрьме потом посложнее будет))
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10.09.2021 11:29 Відповісти
Ога, в тюрьме какого гражданства... К слову, жиды своих не выдают.
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10.09.2021 11:31 Відповісти
А де були твої подібні одкровення під час передвиборчої кампанії?
Чи таким стадо не заманиш ?
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10.09.2021 11:32 Відповісти
Гос служащих давно пора переводить на сдельно-премиальную зарплату, сделал-получил! принес пользу людям - получи премию! а то у них только видимость какой-то работы, а по факту, приходишь выполнить свои права и получить решение вопроса, а получаешь фиг! Работать на государство сложно и дешево. Вся репутация, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6449
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10.09.2021 11:32 Відповісти
Судя по тому, как быстро стали миллионерами вчерашние клоуны, проститутки и свадебные фотографы из партии прислуг кремля, то на государство работать "сложно и дешево".
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10.09.2021 11:34 Відповісти
Зеля красавчик, только окружение дерьмовое, а с чего вдруг?
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10.09.2021 11:34 Відповісти
Интересно, Вова маму Риму наконец-то захистив надлежащим образом, убрал ее из К.Рога, бо там часто появляется пинк-атмосфера...
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10.09.2021 11:35 Відповісти
Чомусь у Чорновола, Юхновського чи Лук'яненка прихід влади не вплинув на репутацію... Може справа в людині та її діяльності?
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10.09.2021 11:35 Відповісти
Вова , на какое государство ты работаешь , что так тяжело стало ?
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10.09.2021 11:35 Відповісти
Та нічого не "міняється"
Як гнусавим клованом членограєм був так і є.
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10.09.2021 11:37 Відповісти
Тупой членограй, бо до идеи членограйства своим умом не дошел, сплагиатил у братьев, которые дрочат(ролик от 2006 года от freAKING BROUTHERS) Piano-Freaking Brothers - YouTube
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10.09.2021 11:42 Відповісти
обвинили в плагиате из-за номера с Зеленским и роялем
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10.09.2021 11:43 Відповісти
дебил дебилом, шо оно несет?
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10.09.2021 11:39 Відповісти
А вы первые 42 рочки побалуйтесь с айкосико-канабисиками - вас не так еще попрет...
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10.09.2021 11:47 Відповісти
поди свое имя забудете...
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10.09.2021 11:48 Відповісти
а шо таке?, подлякова ботва на форумі відсутня!
Невже всі на цьому збіговиську?
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10.09.2021 11:44 Відповісти
Так інших туди не пустили! Щоб морду ніхто не набив!!!
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10.09.2021 11:45 Відповісти
какая репутация? наркомана-комика?
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10.09.2021 11:45 Відповісти
Какой из тупого шута комик? Я вас умоляю.
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10.09.2021 11:51 Відповісти
не переймайтеся, панство.
це ж вже стала практика: після зустрічей, на яких справжні державні діячі інших країн, натикають цього довбня писком в його ж тупість,недолугість та корумпованість, воно повертається в Україну де "оп" влаштовує йому виступ або інтерв'ю де воно намагається повернути собі самовпевненість.
це як кінологи виховують в собаці переможця нацьковуючи його на слабких суперників.
отак діє й "оп" - зеленське пригнічене після зустрічей з реальними політиками - йди до мосійчук, баклана чи іншого непотреба, там тебе й оближуть й в рота позазирають.
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10.09.2021 11:49 Відповісти
Работать на государство дешево-зато получаешь немеряно .Как раз работа для меня - Зеленский
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10.09.2021 12:52 Відповісти
шо этот придурок несет??????
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10.09.2021 20:53 Відповісти
Хто Янелоху промови пише? Невже і досі Тамбофскій волк пише?
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11.09.2021 01:00 Відповісти
 
 