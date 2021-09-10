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Новини Політика України
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Кулеба Дмитро (3170) Кримська платформа (314)

Україна знову в грі, і вона - не жертва, а рятівник, - Кулеба про зовнішню політику держави

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна знову в грі, і вона - не жертва, а рятівник, - Кулеба про зовнішню політику держави

Україна стала активним гравцем на світовій арені, який прагматично просуває свої інтереси, залишається відданим європейській та євроатлантичній інтеграції, готовим до глобального співробітництва і зміцнення відносин зі стратегічними партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Кримська платформа" і візит глави української держави в США - це два сигнали президента світу, що Україна знову в грі. Ми не прохачі, не жертви, не бідні родичі. Україна - не жертва, Україна - це рятівник", - сказав Кулеба, виступаючи у Верховній Раді в п'ятницю.

Дипломат зазначив, що смілива зовнішня політика президента Володимира Зеленського вирішує дуже прагматичні завдання, безпосередньо пов'язані з життєвими інтересами нашої держави: підсилює національну безпеку, захищеність кожного українця, залучає нові інвестиції, розширює економічну співпрацю з перспективними гравцями, щоб підняти рівень життя і матеріальний добробут людей, підвищити конкурентоспроможність української економіки.

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Кулеба нагадав, що Україна створює нові альянси і активно формує нову архітектуру глобальної і регіональної безпеки. Він виділив такі нові формати, як "Кримська платформа", "Люблінський трикутник" з Польщею і Литвою, "Асоційоване тріо" з Грузією і Молдовою, Квадригу з Туреччиною.

"Україна формує пояс свободи, процвітання і безпеки навколо своїх кордонів", - заявив глава МЗС України.

Він також нагадав про прийняття Стратегії зовнішньої політики. "Це не просто задекларовані на папері гасла, а чіткий, точний, вивірений і систематизований стратегічний документ високого рівня з питань зовнішньої політики. Він допомагає державі набагато ефективніше рухатися вперед і досягати своїх цілей", - підкреслив Кулеба.

"Справжня суб'єктність держави полягає не тільки в тому, щоб її позицію почули на міжнародній арені. Справжня суб'єктність у тому, що зовнішня політика створює для України нові можливості. Можливості не для політиків. Можливості для українців - відчувати себе в безпеці, пишатися своєю країною, розвивати бізнес, розкривати економічний і культурний потенціал", - додав дипломат.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Перестал удивляться Кулебе, но не думал, что он такой жополиз. Мерзкое зеленое существо.

"Дипломат отметил, что смелая внешняя политика президента Владимира Зеленского решает очень прагматичные задачи, непосредственно связанные с жизненными интересами нашего государства: усиливает национальную безопасность, защищенность каждого украинца, привлекает новые инвестиции, расширяет экономическое сотрудничество с перспективными игроками, чтобы поднять уровень жизни и материальное благосостояние людей, повысить конкурентоспособность украинской экономики.Источник: https://censor.net/ru/n3287486
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10.09.2021 11:36
+3
зє-******* -сброд дилетантов, воров, предателей и пдрасов.
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10.09.2021 11:33
+3
Ну кто же вас похвалит кроме самих себя, зеленные? Надо же придать весомости вашему бесполезному существованию,клоуны.
Хвали мене губонька бо я тебе розірву..
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10.09.2021 11:34
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Украина снова в игре, и она - не жертва, а спаситель, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3088
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10.09.2021 11:30 Відповісти
Тепер потрібно ще допомогти ЄС збити путінські ціни на газ, які вже більше 700 доларів за 1000 куб. м. газу. Потрібно продавати газ з підземних газових сховищ України і за ці гроші переводити котельні в Україні на біопаливо!
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10.09.2021 12:22 Відповісти
Где стока лушпиння взять?
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10.09.2021 12:56 Відповісти
Ми світовий лідер в переробці соняшника і виробництві соняшникової олії, ми експортуємо лушпиння бо немає де спалювати!
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10.09.2021 13:40 Відповісти
Спасители с протянутой рукой не бегают от Китая до США.
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10.09.2021 11:31 Відповісти
зє-******* -сброд дилетантов, воров, предателей и пдрасов.
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10.09.2021 11:33 Відповісти
Дилетант - штука поправимая. Знания можно пополнить, опыта набраться.
Но в СН не просто дилетанты, а реальные необучаемые дегенераты типа Арахамии и Тищенко.
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10.09.2021 11:40 Відповісти
Ну кто же вас похвалит кроме самих себя, зеленные? Надо же придать весомости вашему бесполезному существованию,клоуны.
Хвали мене губонька бо я тебе розірву..
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10.09.2021 11:34 Відповісти
Кулебу по ходу дела кроме него самого никто и не похвалил ни разу Украина снова в игре, и она - не жертва, а спаситель, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8801
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10.09.2021 11:35 Відповісти
Перестал удивляться Кулебе, но не думал, что он такой жополиз. Мерзкое зеленое существо.

"Дипломат отметил, что смелая внешняя политика президента Владимира Зеленского решает очень прагматичные задачи, непосредственно связанные с жизненными интересами нашего государства: усиливает национальную безопасность, защищенность каждого украинца, привлекает новые инвестиции, расширяет экономическое сотрудничество с перспективными игроками, чтобы поднять уровень жизни и материальное благосостояние людей, повысить конкурентоспособность украинской экономики.Источник: https://censor.net/ru/n3287486
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10.09.2021 11:36 Відповісти
фу! Уже вылизал до рвоты.
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10.09.2021 11:51 Відповісти
Украина снова в игре, и она - не жертва, а спаситель, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1531
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10.09.2021 11:36 Відповісти
Де він був останніх два роки? 😮 У глибокому запою? У комі? Чи просто дуполиз і ідіот? Хоча про що це я? У цю шоблу приймають лише тих, хто дуніший за Зєлєнского і вміє лизати й у дупу краще за Арєстовіча. За Зєлєнского там мудріший лише Єрмак. Приблизно, як Фімочка Собак, яка знала біля 180 слів, від Еллочки Щукіної, яка обходилась тридцятьма: "Мадемуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесятти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке не могло даже присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой."(І. Ільф, В. Петров "12 стільців")
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10.09.2021 11:38 Відповісти
С такими речами нужно выступать на съезде КПСС
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10.09.2021 11:43 Відповісти
Совок !Совок дремучий.Такая мразь представляет Украину на международном уровне.Беспосветная ложь и цинизм.
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10.09.2021 11:54 Відповісти
УРА!
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10.09.2021 11:55 Відповісти
*****. спаситель. Кто вас просил тянуть сюда беженцев с радикальным исламом? Страна в войне. страна в огне, страна в нищете. Вы ее уничтожаете, еще и этим уничтожите культуру, привычный образ жизни и народ. ГНИДЫ,
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10.09.2021 12:12 Відповісти
як з політиків перетворюються на півнів
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10.09.2021 13:09 Відповісти
Ну не критиковать же за провал внешней политики Самого и себя любимого....
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10.09.2021 15:38 Відповісти
Писец! Завалили ВСЮ внешнюю политику и выдают это за досягнення!
Только тупейший зеленый избиратель это проглотит...
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11.09.2021 00:53 Відповісти
 
 