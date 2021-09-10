Україна знову в грі, і вона - не жертва, а рятівник, - Кулеба про зовнішню політику держави

Україна стала активним гравцем на світовій арені, який прагматично просуває свої інтереси, залишається відданим європейській та євроатлантичній інтеграції, готовим до глобального співробітництва і зміцнення відносин зі стратегічними партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Кримська платформа" і візит глави української держави в США - це два сигнали президента світу, що Україна знову в грі. Ми не прохачі, не жертви, не бідні родичі. Україна - не жертва, Україна - це рятівник", - сказав Кулеба, виступаючи у Верховній Раді в п'ятницю.

Дипломат зазначив, що смілива зовнішня політика президента Володимира Зеленського вирішує дуже прагматичні завдання, безпосередньо пов'язані з життєвими інтересами нашої держави: підсилює національну безпеку, захищеність кожного українця, залучає нові інвестиції, розширює економічну співпрацю з перспективними гравцями, щоб підняти рівень життя і матеріальний добробут людей, підвищити конкурентоспроможність української економіки.

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Кулеба нагадав, що Україна створює нові альянси і активно формує нову архітектуру глобальної і регіональної безпеки. Він виділив такі нові формати, як "Кримська платформа", "Люблінський трикутник" з Польщею і Литвою, "Асоційоване тріо" з Грузією і Молдовою, Квадригу з Туреччиною.

"Україна формує пояс свободи, процвітання і безпеки навколо своїх кордонів", - заявив глава МЗС України.

Він також нагадав про прийняття Стратегії зовнішньої політики. "Це не просто задекларовані на папері гасла, а чіткий, точний, вивірений і систематизований стратегічний документ високого рівня з питань зовнішньої політики. Він допомагає державі набагато ефективніше рухатися вперед і досягати своїх цілей", - підкреслив Кулеба.

"Справжня суб'єктність держави полягає не тільки в тому, щоб її позицію почули на міжнародній арені. Справжня суб'єктність у тому, що зовнішня політика створює для України нові можливості. Можливості не для політиків. Можливості для українців - відчувати себе в безпеці, пишатися своєю країною, розвивати бізнес, розкривати економічний і культурний потенціал", - додав дипломат.