ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Компанії теплової генерації об’єктивно не змогли виконати план з накопичення вугілля на складах ТЕС через дефіцит коштів, що виник через літню цінову кризу на ринку електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні Міністерство енергетики.
"Зараз немає проблеми з відвантаженням вугілля. Є відставання від планів накопичення, пов’язане з фінансовою незбалансованістю компаній, що викликана літньою кризою на ринку електроенергії, але компанії планують поступово нарощувати імпорт вугілля", - йдеться в повідомленні відомства.
В Міненерго наголосили, що в цей осінньою-зимовий період навантаження на ТЕС зросте на 4%.
"Ми проаналізували прогнозну структуру виробництва електричної енергії та обсягів постачання вугільної продукції. За базовим сценарієм проходження ОЗП передбачається збільшення обсягів виробництва на ТЕС на 600 млн кВтгод, або на 4%. Зараз необхідно нарощувати обсяги постачання вугілля, в першу чергу – за рахунок власного вуглевидобутку" - цитує пресслужба слова замміністра Юрія Власенка.
Як повідомлялося, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва. Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.
У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту, а також активізували ремонтну кампанію.
Будь ласка, зачекайте...
Я щось прогавив: для мене ціни ПІДНЯЛИ з 0.90 до 1.68 грн.
Чи я один такий невдаха????
которые схватили энергетику, как мудрый нарид- за горло ,
а сами покупают яхты и строят версали для себя ,
устраивая время от времени копеечные благотворительные акции,
вовсю рекламируя их и себя , на своих же тв ???
из-за того чтобы грести лопатой в нищей стране и лидировать в журнале форбс, в какой то сотне богачей
думая только о себе-
вызывает не зависть,
а скорее брезгливость и ненависть, когда ты соскребаешь последние копейки , чтобы заплатить за электроэнергию , иначе тебя , мля прийдут и отключат ...