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ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго

Компанії теплової генерації об’єктивно не змогли виконати план з накопичення вугілля на складах ТЕС через дефіцит коштів, що виник через літню цінову кризу на ринку електроенергії.

 Про це йдеться в повідомленні Міністерство енергетики.

"Зараз немає проблеми з відвантаженням вугілля. Є відставання від планів накопичення, пов’язане з фінансовою незбалансованістю компаній, що викликана літньою кризою на ринку електроенергії, але компанії планують поступово нарощувати імпорт вугілля", - йдеться в повідомленні відомства.

В Міненерго наголосили, що в цей осінньою-зимовий період навантаження на ТЕС зросте на 4%.

"Ми проаналізували прогнозну структуру виробництва електричної енергії та обсягів постачання вугільної продукції. За базовим сценарієм проходження ОЗП передбачається збільшення обсягів виробництва на ТЕС на 600 млн кВтгод, або на 4%. Зараз необхідно нарощувати обсяги постачання вугілля, в першу чергу – за рахунок власного вуглевидобутку" - цитує пресслужба слова замміністра Юрія Власенка.

Як повідомлялося, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва. Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту, а також активізували ремонтну кампанію.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Что то я в платежке за электроэнергию ни какого обвала цен не в упор не вижу..
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10.09.2021 12:19
+4
А може меньше красти треба, сволота?
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10.09.2021 12:15
+4
Не звиздіть. Хто відчув обвал цін на електрику, у кого знизився тариф? ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго - Цензор.НЕТ 5261
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10.09.2021 12:21
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не шмогли накопить-остановить нафиг, к чертям.
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10.09.2021 12:10 Відповісти
Нічого страшного. Ми вже пережили часи, коли електрику подавали з 23-00 і по 02-00.
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10.09.2021 12:10 Відповісти
я плачу плачу всё бабло пошло на дворец, но расслабляться нельзя, впереди покупка 10 квартир для любовниц или анал - табу, но мы выдержим все тарифы, главное шоб у ахмета и бени было всё хорошо, а мы потерпим.
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10.09.2021 12:15 Відповісти
Ждем высказьіваний зеко манди о пользе веерных отключений для економики.
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10.09.2021 12:19 Відповісти
А може меньше красти треба, сволота?
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10.09.2021 12:15 Відповісти
В 2020 г. СЭС и ВЭС выработали 10,4 млрд кВт*час . Что сэкономило 4,6 млн тонн каменного угля .Это при удельном расходе 0,4 кг у.т./квт*час. И 6,3 млн тонн при 0, 55 кг у.т./квт*час
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10.09.2021 12:16 Відповісти
вы - некомпетентный человек в электрогенерации на угле. Для того,чтобы выработать 1 киловатт электроэнергии на "антраците" нужно не 400 грамм угля как вы написали,а всего 370 грамм.Но,у нас почти все станции перешли на "газовый" уголь.А это значит что для выработки 1 киловатта нужно теперь не 370 грамм угля,а 1700 грамм тоесть 1.7 килограмма угля.Но так как у нас много модернезированых блоков,которые работали и до переделки на газовый уголь то теперь на них надо тратить не 1700 грамм,а всего 1500 грамм угля на киловатт выработки.И самое главное.Уголь имеет срок годности до полугода на хранении,поэтому нам нет смысла было покупать летом чтобы до осени он испортился на складах.Поэтому и "недостача". Все эти темы про недостачу написаны для отвода внимания от насущных проблем
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10.09.2021 12:27 Відповісти
для выработки 1 киловатта нужно 1.7 килограмма угля.- Если вы гуманист, никогда больше этого не пишите. У энергетиков в возрасте от этой цифры будут инфаркты./ Витрати умовного палива на вироблення електроенергії на ТЕС на сьогодні ( 2020р.) при роботі в базовому режимі складають 400-550 г у.п./кВт•год.- Використання газотурбінних технологій - ключ до енергетичної безпеки України. 31 июля 2020. 400 грамм это не просто много. Это очень много.Это всё равно что от ноутбуков вернуться к ЭВМ"Урал-4", на которой рассчитывались ТЭС и АЭС. "Урал-4" -5000 операций в секунду, занимала площадь 250 кв. м. и потребляла мощность 60 кВт .85% этой мощности шли в тепло, поэтому стояли мощные кондиционеры с шумными вентиляторами, из-за чего операторы "Урал-4" простуживались-так же , как простуживаются операторы ТЭС. В Германии в 1935 г. на судне "Гейзенау" стояла паротурбинная установка мощностью всего лишь 10 МВт но с удельным расходом топлива 390 грамм.В энергетике если вы хотите сэкономить на топливе то проиграете в железе, и наоборот. Потому паротурбинные установки ТЭС всегда экономичнее судовых. Удельный расход топлива на европейских ТЭС 280 г у.т./ кВт час. Ну а 550 г у.т./кВт час разум возмущённый энергетиков воспринимать отказывается, начинает кипеть: за что же мы боролись, за что же мы страдали.
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10.09.2021 13:02 Відповісти
Ви плутаєте газове вугілля з бурим вугіллям. Газове вугілля відноситься до групи кам'яного вугілля і не сильно відрізняється від антрациту за теплотворністю. Насправді, хоч антрацит хоч газове відрізняється від партії до партії. Це, не те паливо, якість якого можна регулювати при виготовленні.
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10.09.2021 15:16 Відповісти
Что то я в платежке за электроэнергию ни какого обвала цен не в упор не вижу..
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10.09.2021 12:19 Відповісти
Это потому, что твоя фамилия не Коломойский
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10.09.2021 12:21 Відповісти
Не звиздіть. Хто відчув обвал цін на електрику, у кого знизився тариф? ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго - Цензор.НЕТ 5261
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10.09.2021 12:21 Відповісти
..."цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч,"....
Я щось прогавив: для мене ціни ПІДНЯЛИ з 0.90 до 1.68 грн.
Чи я один такий невдаха????
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10.09.2021 12:22 Відповісти
По 40 копійок Коломойський закупив. Була новина.
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10.09.2021 12:48 Відповісти
Руйнація енергогалузі України ,за кремлівським сценарієм ,триває !!!))))
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10.09.2021 12:23 Відповісти
Так, пора их забирать и продавать европейцам, раз наши не умеют керувати
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10.09.2021 12:24 Відповісти
это ПЗДЦ! Минэнерго как информационный выпуск новостей! нах вы нужны, мы это и по телевизору узнаем, и что вы дебилы все в курсе. вы должны делать работу, что бы "накопить достаточно угля". клоуны цирковые...
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10.09.2021 12:25 Відповісти
уголь имеет срок годности на хранении до полугода.от 3 месяцев до 6. Нам ненужно было летом покупать чтобы он испортился до отопительного сезона.Люди,будьте компетентны.Если не знаете то не комментируйте.Занимайтесь каждый своим делом!
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10.09.2021 12:31 Відповісти
дядя, ты в точку, четко по первой специальности. закупать нужно антрацит, его нет, и он хранится долго. газовый создают 3х месячный запас. нет никакого, запасы на несколько дней.
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10.09.2021 12:41 Відповісти
а что это вообще? смотрите, из Казахстана пришёл состав 2700 тонн.Да мы в сутки уже сжигаем от 44 до 48 тысяч тонн.Этот состав нам на 2 часа работы.Из Польши 300 тысяч тонн с копейками закупим.при сжигании угля около 45 тысяч тонн когда не жарко и не холодно.А когда холода пойдут сразу 60 тысяч тонн в сутки минимум.нам от Польши на 3 дня этого угля.Это дофига составов гонять надо.1 вагон груза это 56 тонн угля максимум но там 50 тонн грузят из-за плохого состояния составов и жд путей.Это половина стоимости этого угля будет занимать только доставка
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10.09.2021 12:49 Відповісти
как раз о том речь, нужно заготавливать с весны. поэтому станции строили вблизи бассейнов. Бурштын на польском угле всегда и работал, и зольность в 3 раза ниже павлоградского. весь восток на антраците. тоже если с весны заниматься, можно перекрыть потребность. тупое быдло у власти....элиментарных вещей не могут прогнозировать.
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10.09.2021 13:23 Відповісти
А хто ще використовує антрацит для ТЕС? А ніхто крім нас не топить купюрами.
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10.09.2021 15:24 Відповісти
не только для ТЭС, но и для ТЭЦ. а что делать, если блоки построены под этот вид топлива? топить газом по 700$.
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10.09.2021 15:49 Відповісти
Многие ТЭС кому-то принадлежат. А теперь за счет бюджета обеспечат углем. А национализировать обратно слабо? Когда у них была прибыль, то деньги шли в офшорный карман. ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго - Цензор.НЕТ 7501
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10.09.2021 12:27 Відповісти
ТЭС никаких уже нет, есть отработанный хлам, все эти годы шла выкачка бабла с вложением ноль, поэтому на многих ТЭС еле бздит один блок на собственные нужды остальные то простой то *ремонт*.
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10.09.2021 12:33 Відповісти
У нас в Одессе есть ТЭЦ.раньше она выдавала 80 мегаватт мощи,а теперь только центр города отапливать может.Оборудование ещё 50-х годов
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10.09.2021 12:39 Відповісти
Весь суть в том что рынок электричества никак не влияет на конечную цену электричества для потребителей, на рынке цена была 0,56 грн. кВт, а потребители, как платили предприятия по 4 грн., а люди по 2 грн, так и платят, для какого #уя нужна эта фикция, под названием свободный рынок если эта нае#балово никак не влияет на цену для конечного потребителя ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго - Цензор.НЕТ 72
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10.09.2021 12:28 Відповісти
И вообще нужно все угольные станции закрывать раз мы взяли курс на декарбонизацию.
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10.09.2021 12:33 Відповісти
а не афуели ли ахметки в нищей стране,
которые схватили энергетику, как мудрый нарид- за горло ,
а сами покупают яхты и строят версали для себя ,
устраивая время от времени копеечные благотворительные акции,
вовсю рекламируя их и себя , на своих же тв ???
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10.09.2021 12:34 Відповісти
хватит завидовать.Я и вы бы делали тоже самое на их месте.А вся ругань на олигархат от зависти
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10.09.2021 12:37 Відповісти
удушение экономики
из-за того чтобы грести лопатой в нищей стране и лидировать в журнале форбс, в какой то сотне богачей
думая только о себе-
вызывает не зависть,
а скорее брезгливость и ненависть, когда ты соскребаешь последние копейки , чтобы заплатить за электроэнергию , иначе тебя , мля прийдут и отключат ...
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10.09.2021 12:47 Відповісти
Вчера была официальная статья о том что в Европе погибли около 1300 человек от угольных станций в Украине.Погибли из-за выбросов наших угольных станций
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10.09.2021 12:35 Відповісти
Вай-вей, які жахи ви розповідаєте. Так вони і написали? Порахували всіх до одного, ні кого не пропустили?
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10.09.2021 15:27 Відповісти
Це, мабуть тому, Німеччина збільшує закупки газу, а нам впарює сонячні панелі з китаю.
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10.09.2021 15:28 Відповісти
 
 