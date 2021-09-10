Джекпот Powerball США досяг $409 мільйонів, українці можуть виграти величезний приз цієї суботи! Реклама
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Цієї суботи лотерея США Powerball розіграє джекпот на суму $409 мільйонів доларів, що є найбільшим лотерейним призом у світі на сьогодні.
Лотерея Powerball приваблює фанатів з усього світу з того дня, як троє щасливців поділили між собою рекордний джекпот у $1.58 мільярда, в січні 2016 р.
Зовсім недавно організатори лотереї США додали ще один, третій щотижневий тираж - тепер розіграші лотереї проходять по понеділках, середах і суботах. В результаті, дедалі більше людей з усього світу поспішають купити білети для участі в тиражах лотереї Powerball, що викликає ще більше зростання джекпоту!
"Припускаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть вирушити, коли виграють неймовірний лотерейний приз у $409 мільйонів", - представник спец-служби theLotter.net, Адріан Коореманс.
Популярна міжштатна американська лотерея Powerball розіграє величезний джекпот на суму $409 мільйонів (10,9 мільярдів гривень), тираж відбудеться в ніч із суботи на неділю.
Громадянам України не доведеться летіти в США, щоб взяти участь в тиражі знаменитої американської лотереї і поборотися за шанс зірвати неймовірний приз Powerball. Достатньо заповнити офіційні лотерейні білети на сайті theLotter.net, найбільшому в світі сервісі з продажу лотерейних білетів онлайн, який пропонує українцям шанс виграти один з призів лотереї Powerball за мінімальною ціною за одне поле, менше 5 доларів США.
Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більш як 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів, і сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон.
Ось як це працює
"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях", - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс, ви можете брати участь у тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами".
Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто
1. Створіть обліковий запис на сайті і виберіть Powerball з більш, ніж 50 доступних на сайті лотерей.
2. Відзначте на полях ваші номери: для гри в Powerball вам необхідно вибрати 5 основних чисел від 1 до 69 і куля "Пауербол" від 1 до 26.
3. Підтвердіть ваше замовлення.
"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені", - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.
Серед найвідоміших переможців на сайті - Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу становила б $ 15 мільйонів.
Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?
theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.
Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні!
Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензований Управлінням з азартних ігор Мальти; Ліцензія MGA / CRP / 402/2017. Тільки 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально. За більш детальною інформацією перейдіть на https://www.rgf.org.mt/
Новина публікується на правах реклами
Будь ласка, зачекайте...
всего лишь, дал мне по рублю
всего лишь, дал мне по рублю,
я б себе купил однажды то, чего люблю,
конечно, то, чего люблю, а как же!
то, чего люблю.
Да. Лотерея официально доступна к участию за пределами страны-устроителя. Благодаря возможности купить билеты онлайн, играть в лотерею Powerball в Украине, Казахстане, Беларуси или любой другой стране мира также просто, как и в США. Это стало возможным благодаря безупречной работе агентов локальных офисов thelotter.net по всему миру, а также уникальному сервису thelotter.net, который позволяет участникам не только выбирать персональные номера для игры в лотерею, но и видеть отсканированную копию приобретённого билета онлайн в учетной записи!
Как получить выигрыши лотереи Пауэрбол на thelotter.net?
Второстепенные выигрыши американской лотереи онлайн в определённых категориях поступят на счет в учетной записи победителя вскоре после публикации результатов тиража Powerball, и будут сопровождаться SMS-сообщением, а также уведомлением по электронной почте. В случае выигрыша джекпота или второго приза, thelotter.net оплатит победителю перелет в США, где ему будет передан лотерейный билет, позволяющий получить выигрыш. Обратите внимание, почти со всех выигрышей Powerball взимается федеральный налог, а также налог штата. Подробная информация о налогообложении призов Powerball, находится на этой странице.
И в чем тут капкан?