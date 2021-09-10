Джекпот Powerball США досяг $409 мільйонів, українці можуть виграти величезний приз цієї суботи! Реклама

Цієї суботи лотерея США Powerball розіграє джекпот на суму $409 мільйонів доларів, що є найбільшим лотерейним призом у світі на сьогодні.

Лотерея Powerball приваблює фанатів з усього світу з того дня, як троє щасливців поділили між собою рекордний джекпот у $1.58 мільярда, в січні 2016 р.

Зовсім недавно організатори лотереї США додали ще один, третій щотижневий тираж - тепер розіграші лотереї проходять по понеділках, середах і суботах. В результаті, дедалі більше людей з усього світу поспішають купити білети для участі в тиражах лотереї Powerball, що викликає ще більше зростання джекпоту!

"Припускаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть вирушити, коли виграють неймовірний лотерейний приз у $409 мільйонів", - представник спец-служби theLotter.net, Адріан Коореманс.

Популярна міжштатна американська лотерея Powerball розіграє величезний джекпот на суму $409 мільйонів (10,9 мільярдів гривень), тираж відбудеться в ніч із суботи на неділю.

Громадянам України не доведеться летіти в США, щоб взяти участь в тиражі знаменитої американської лотереї і поборотися за шанс зірвати неймовірний приз Powerball. Достатньо заповнити офіційні лотерейні білети на сайті theLotter.net, найбільшому в світі сервісі з продажу лотерейних білетів онлайн, який пропонує українцям шанс виграти один з призів лотереї Powerball за мінімальною ціною за одне поле, менше 5 доларів США.

Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більш як 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів, і сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон.

Ось як це працює

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях", - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс, ви можете брати участь у тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами".

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто

1. Створіть обліковий запис на сайті і виберіть Powerball з більш, ніж 50 доступних на сайті лотерей.

2. Відзначте на полях ваші номери: для гри в Powerball вам необхідно вибрати 5 основних чисел від 1 до 69 і куля "Пауербол" від 1 до 26.

3. Підтвердіть ваше замовлення.

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені", - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Серед найвідоміших переможців на сайті - Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу становила б $ 15 мільйонів.

Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?

theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.

Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні!

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